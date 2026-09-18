Rendkívüli: Orbán Anita rengeteg pénzt talált Magyarországnak külföldön, már nem csak az uniós pénzt önthetik ránk – nem véletlenül nem kért belőle Orbán Viktor

Nagy horderejű bejelentést tett Orbán Anita péntek délelőtt a közösségi oldalán. A magyar külügyminiszter arról számolt be, hogy már nem csak az uniós pénzek jöhetnek Magyarországra, hanem egy régi-új külföldi finanszírozási forrást is megszerezhet a Tisza-kormány.

Rendkívüli: Orbán Anita rengeteg pénzt talált Magyarországnak külföldön, már nem csak az uniós pénzt önthetik ránk / Fotó: AFP

Orbán Anita egészen pontosan azt jelentette be, hogy újrakezdték a tárgyalásokat a Norvég Alappal a Magyarországot illető fejlesztési források tekintetében.

Orbán Anita rengeteg pénzt talált Magyarországnak külföldön

Ezen keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra. "Célunk az, hogy olyan egyezményt tárgyaljunk ki Norvégiával, amiben a források többségéből

zöld fejlesztéseket,

helyi közösségeket segítő programokat,

kulturális projekteket,

társadalmi felzárkóztatást,

egészségügyi és intézményi fejlesztéseket

valósítsunk meg – sorolta. Ha tehát célt érnek a tárgyalások a felek között, Magyarország már nem csak a 10 milliárd eurónyi, mintegy 3600 milliárd forintnyi uniós pénz megérkezést várhatja, hanem további csaknem 100 milliárd forintot is bezsebelhet külföldi forrásokból.

Tetemes összegről van szó, összehasonlításképp éppen ekkora összegből épült meg a kalocsai Dunai-híd. Hogy mikor érkezhet meg Magyarországra az utalás, az egyelőre az uniós pénzekhez hasonlóan bizonytalan, mindenesetre Orbán Anita elmondása szerint "a tárgyalások jól haladnak, hamarosan beszámolunk konkrétumokról."

Mi az a Norvég Alap és mi köze hozzá Magyarországnak?

Norvégia, Izland és Liechtenstein az Európai Gazdasági Térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja.

A mostani, 2021–2028-as időszakban Magyarország számára 254,1 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint.

A teljes támogatási rendszer finanszírozásának pedig mintegy 97 százalékát Norvégia biztosítja. Amit Orbán Anita most nyilvánosságra hozott, azért is jelent óriási fordulatot, mert Magyarország az előző támogatási ciklus 214,6 millió eurós (majdnem 78 milliárd Forint) keretéhez végül nem jutott hozzá.

Ennek oka az volt, hogy nem született megállapodás a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. A külügyminiszter értelmezése szerint ezzel az előző Orbán-kormány lemondott erről az összegről is.