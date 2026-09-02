Orbán Anita nagyon aggódik az oroszok miatt: Magyarország kész segíteni Németországnak – „Egyre veszélyesebb a helyzet”

„Magyarországot mély aggodalommal tölti el az orosz hibrid tevékenységek növekvő száma és intenzitása Európában” – írta az X-en Orbán Anita.

Orbán Anita: Magyarország teljes szolidaritást vállal Németországgal / Fotó: NurPhoto via AFP

A külügyminiszter szerint a közelmúltban Németországban történt incidensek egyre veszélyesebb és felelőtlenebb magatartásra utalnak, amely súlyos fenyegetést jelent Európa biztonságára és ellenálló képességére. Orbán Anita közölte, Magyarország teljes szolidaritást vállal Németországgal, és kész támogatni partnerét a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Hangsúlyozta:

a kialakult helyzetben minden korábbinál fontosabb az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése.

Robbanóanyaggal felszerelt drónt találtak

A külügyminiszter azután szólalt meg, hogy a német kormány Oroszországot tette felelőssé egy augusztusban meghiúsított dróntámadásért. A lipcsei–hallei repülőtér közelében egy mintegy 600 gramm robbanóanyagot szállító drónt találtak egy ukrán teherszállító repülőgép közelében. A szerkezet nem robbant fel, így személyi sérülés sem történt.

A német hatóságok szerint Oroszország biztosíthatta a művelethez szükséges eszközöket és szaktudást, valamint embereket toborozhatott a végrehajtására. Berlin az esetet az Európa ellen folytatott szélesebb orosz hibrid hadviselés részének tekinti.

Németország válaszul bezáratja az orosz konzulátust Bonnban, valamint a berlini Orosz Ház kulturális központot. A német kormány további uniós szankciókat is sürget, az orosz nagykövetet pedig bekérették.

Moszkva visszautasította a vádakat, megalapozatlannak nevezte Berlin állításait, és következményeket helyezett kilátásba a német intézkedések miatt.

Nem ez az első kemény üzenet Moszkvának Orbántól

Orbán Anita korábban az orosz energiafüggőség megszüntetését is Magyarország szuverenitásának feltételeként említette. Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta, a külügyminiszter szerint minden külső függőséget fel kell számolni, bár az orosz energiahordozók kiváltásáról szóló konkrét kormányzati döntések nem az általa vezetett tárcánál születnek.