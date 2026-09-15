Orbán Anita újabb feljelentést tett: Szijjártó Péter ismét a célkeresztben, az utazásait vizsgálták

A Külügyminisztériumban folyó átvilágítás újabb feljelentéshez vezetett – jelentette be szeptember 15-én a Facebook-oldalán Orbán Anita. A külügyminiszter közlése szerint ezúttal Szijjártó Péter minisztersége idején rutinszerűen tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt repülőgéppel vagy honvédségi repülővel bonyolítsák. Közölte, a hivatali utazások költségeit vizsgálták meg, többek között azt is, kértek-e előre árajánlatot, kerestek-e olcsóbb megoldásokat. Kiemelte: a minisztérium belső szabályzata nem tartalmazza ezt a lehetőséget, viszont a takarékosságot írja elő.

Orbán Anita külügyminiszter feljelentést tett elődje, Szijjártó Péter magángépes utazásai miatt/Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Az átvilágítás megállapításai szerint az előző tárcavezetés a takarékossági előírások ellenére számos alkalommal bérelt magánrepülőgépet, noha az utak más, olcsóbb módon is megszervezhetők lettek volna. Ezek az utak 2022-26 közötti időszakban átlagosan 5,6-szer, a minisztérium konzervatív számítása szerint legalább négymilliárd forinttal kerültek többe a magyar adófizetőknek, mintha menetrendszerinti business osztályon utaztak volna a diplomaták.

Orbán Anita elmondta, hogy több alkalommal rövid távra, akár bécsi vagy pozsonyi találkozóra is bérelt géppel mentek, de azt is megemlítette, hogy a kampány idején Szijjártó Péter saját kampányeseményéhez igazítva közpénzen béreltek magánrepülőgépet, hogy hazarepülhessen a miniszter az Egyesült Államokból.

A tárca az átvilágítás során feltárt adatok alapján a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt tette meg a feljelentést. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy a beadvány név szerint kiknek a felelősségét vizsgálná.

Korábban már feljelentés tettek a koronavírus járvány elleni védekezés során a lélegeztetőgépek beszerzése miatt, ugyancsak különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúja miatt, ami Orbán Anita szerint a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel.

Reagált a Fidesz is

Komolytalannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter feljelentését elődje, Szijjártó Péter repülőgéphasználata miatt a Fidesz-frakció kedden. A képviselőcsoport közölte: a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Azt írják a közleményben, hogy a Fidesz-kormány alatt a külpolitika nem politikai turizmus volt, mint most, amikor kormánytagok napokat töltenek külföldön néhány órás programok miatt.