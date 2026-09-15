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Külügyminisztérium
Orbán Anita
Szijjártó Péter

Orbán Anita újabb feljelentést tett: Szijjártó Péter ismét a célkeresztben, az utazásait vizsgálták

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Újabb feljelentést tett a Külügyminisztérium a Szijjártó Péter vezette tárca gazdálkodása miatt. Orbán Anita külügyminiszter szerint miközben az államigazgatásban takarékosságot rendeltek el, a volt tárcavezető utazásaihoz rendszeresen béreltek magánrepülőgépeket. A minisztérium konzervatív becslése alapján a drágább utazási forma legalább négymilliárd forint többletkiadást okozhatott az államnak.
VG
2026.09.15, 10:11
Frissítve: 2026.09.15, 10:48

A Külügyminisztériumban folyó átvilágítás újabb feljelentéshez vezetett – jelentette be szeptember 15-én a Facebook-oldalán Orbán Anita. A külügyminiszter közlése szerint ezúttal Szijjártó Péter minisztersége idején rutinszerűen tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt repülőgéppel vagy honvédségi repülővel bonyolítsák. Közölte, a hivatali utazások költségeit vizsgálták meg, többek között azt is, kértek-e előre árajánlatot, kerestek-e olcsóbb megoldásokat. Kiemelte: a minisztérium belső szabályzata nem tartalmazza ezt a lehetőséget, viszont a takarékosságot írja elő. 

Orbán Anita, Magyar Péter
                                                        Orbán Anita külügyminiszter feljelentést tett elődje, Szijjártó Péter magángépes utazásai miatt/Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Az átvilágítás megállapításai szerint az előző tárcavezetés a takarékossági előírások ellenére számos alkalommal bérelt magánrepülőgépet, noha az utak más, olcsóbb módon is megszervezhetők lettek volna. Ezek az utak 2022-26 közötti időszakban átlagosan 5,6-szer, a minisztérium konzervatív számítása szerint legalább négymilliárd forinttal kerültek többe a magyar adófizetőknek, mintha menetrendszerinti business osztályon utaztak volna a diplomaták.

Orbán Anita elmondta, hogy több alkalommal rövid távra, akár bécsi vagy pozsonyi találkozóra is bérelt géppel mentek, de azt is megemlítette, hogy a kampány idején Szijjártó Péter saját kampányeseményéhez igazítva közpénzen béreltek magánrepülőgépet, hogy hazarepülhessen a miniszter az Egyesült Államokból. 

A tárca az átvilágítás során feltárt adatok alapján a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt tette meg a feljelentést. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy a beadvány név szerint kiknek a felelősségét vizsgálná. 

Korábban már feljelentés tettek a koronavírus járvány elleni védekezés során a lélegeztetőgépek beszerzése miatt, ugyancsak különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúja miatt, ami Orbán Anita szerint a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. 

Reagált a Fidesz is

Komolytalannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter feljelentését elődje, Szijjártó Péter repülőgéphasználata miatt a Fidesz-frakció kedden. A képviselőcsoport közölte: a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Azt írják a közleményben, hogy a Fidesz-kormány alatt a külpolitika nem politikai turizmus volt, mint most, amikor kormánytagok napokat töltenek külföldön néhány órás programok miatt.

Az előző években a Külgazdasági és Külügyminisztériumban példás hatékonysággal szervezték a külföldi programokat: a miniszter, ha kellett, éjjel ment és jött, napközben pedig tárgyalt, egyetlen percet sem töltött feleslegesen külföldön, nem estek ki munkanapjai, a hivatalos programok után egyből hazatért, hogy végezze a munkáját
- írta a frakció. A reagálás szerint az eredmények önmagukért beszélnek: soha olyan külgazdasági eredményei nem voltak Magyarországnak, mint az elmúlt években, soha annyi beruházás nem érkezett és soha annyi munkahely nem jött létre Magyarországon, mint az elmúlt néhány esztendőben."A Tisza-kormány brüsszeli gyarmattartói nem engedélyeznek önálló külpolitikát, így Orbán Anitának saját eredmények helyett marad az előző, sikeres külpolitika támadása, lejáratása" - fogalmaztak.

 

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