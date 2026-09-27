Ez most meglepte a Tisza-kormányt, Orbán Anitát különösen: Oroszország mindenkit megbüntetett, de Magyarországgal kivételt tett – még Orbán Viktornak köszönhetjük?

Oroszország büntetővámot vetett ki a barátságtalan országok egyes termékeire – jelentette az orosz média. Magyarország ilyen országnak minősül, de valamilyen okból kifolyólag mégis mentesül a szankció alól. Miután a Tisza-kormány nehezen vádolható azzal, hogy gesztusokat tenne Moszkva felé, sokkal inkább lehet arról szó, hogy Orbán Viktor hatása még tompíthatta az orosz lépést.

Orbán Viktornak köszönhetjük? Oroszország mindenkit megbüntetett, de Magyarországgal kivételt tett / Fotó: Anadolu via AFP

Magyarország a szankciókhoz való csatlakozása miatt Oroszországgal szemben barátságtalan országnak minősül, de a párbeszéd csatornái továbbra is nyitva állnak – erről még 2023 tavaszán beszélt Jevgenyij Sztanyiszlavov, Oroszország magyarországi nagykövete a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökségnek.

Moszkva egyébként már 2022. márciusában jóváhagyta az Oroszországgal szemben barátságtalan országok listáját, amin Magyarország is szerepet. Ugyanakkor az orosz vezetés korábban elismerte, hogy Budapest pragmatikus álláspontot képvisel, amit még az EU- és NATO-szövetségesek nyomására sem fog feladni.

De jelezték azt a tényt is, hogy Magyarország minden brüsszeli oroszellenes szankciócsomagot aláírt, és azokat szigorúan be kell tartania. Éppen ezért Oroszországgal szemben barátságtalan országként kategorizálták, amivel szemben megtorló intézkedéseinket lehet alkalmazni.

Orbán Viktornak köszönhetjük? Oroszország kivételt tett Magyarországgal

Úgy tűnik, ugyan oroszország bünteti a barátságtalan országokat, de Magyarország egyelőre érinthetetlen. A friss fejlemény, hogy Oroszország 35 százalékos vámot vet ki a barátságtalan országokból származó étrend-kiegészítőkre,

csakhogy Magyarország és Szlovákia kivételt képez, rájuk nem vonatkozik a durva büntetővám.

A RIA beszámolója szerint rendelet megszületett, a a hivatalos közzétételt követően hét nap elteltével pedig hatályba is lép. Nem egy rövidtávú intézkedésről van szó, ugyanis a 35 százalékos extravám 2027 végéig biztosan érvényben marad.

A jogszabályok hivatalos közzétételi portálján pénteken megjelentetett orosz minisztertanácsi rendeletben az olvasható egészen pontosan, hogy "az Orosz Föderáció kormánya 35 százalékos importvámot vezet be a barátságtalan országokból származó étrend-kiegészítőkre, kivéve Magyarországot és Szlovákiát".