Ahogy beszámoltunk róla, nehéz napja lehetett meg a Tisza-kormány gazdaságpolitikusainak. Ugyan az infláció augusztusban is 10 éves mélypont közelében járt az 1,3 százalékkal, de minden más adat, és hír, ami ma érkezett a gazdaságból, nem éppen azt mutatja, hogy egyelőre sikertörténet lenne a kormány gazdaságpolitikája.

Visszatért Orbán Viktor: három hét hallgatás után megtörte a csendet, és ezt még megemlegeti Magyar Péter is – "Ez nem a magyarok napja volt" Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Délelőtt jött a hír, hogy történelmi méretű lyuk keletkezett augusztusban az államkasszában : egyetlen hónap alatt 2311,2 milliárd forinttal nőtt a költségvetés hiánya, ami abszolút rekordnak számít. Ugyan ez javarészt az RRF-forrásoknak tudható be, és év végén már kisimulhat a hiánypálya, de így is csúnyán fest, hogy 8 hónap után már 5169,1 milliárd forint fölött jár a pénzforgalmi hiány.

Később az is kiderült, hogy bezár a győri WKW-gyár, ahonnan 500 munkavállalót küld el a német autóipari multi. Önmagában ennek nem lenne hírértéke, csakhogy az utóbbi hónapokban ez már a sokadik gyárbezárás volt Magyarországon. Ezért írtuk hetekkel ezelőtt, hogy szabályos gyárbezárási hullám söpör végig hazánkban.

A gyárbezárásoknál azonban több embert érintenek az üzemanyagárak, amelyek lassan az egeket verik. Kedden a benzin literje több benzinkúton is 620 forint fölött járt, míg a gázolajé megközelítette a 700 forintot. Előbbi a korábbi védett árnál 25, utóbbi már 80 forinttal drágább és nem sok esély van arra, hogy általános segítséget kapnak az autósok.

Orbán Viktor volt miniszterelnök is ezekre a hírekre reagált a Facebook-oldalán kedd este.

Az üzemanyagárka az egekben! A költségvetési hiány elszabadult! Újra adósrabszolgaság a láthatáron! Ez nem a magyarok napja volt...

– írta a Fidesz elnöke, aki utoljára agusztus 20-án posztolt a közösségi oldalán.

Az elmúlt napokban a diskurzus részévé vált az államadósság alakulása is. Toroczkai László (Mi Hazánk) hétfőn a parlamentben tette szóvá, hogy a kormány április vége és július vége között 2347 milliárd forinttal növelte az államadósságot. Magyar Péter ezt hazugságnak nevezte. A vita kedden is folytatódott. A miniszterelnök szerint éppen az Orbán-kormányok alatt nőtt háromszorosára az államadósság.