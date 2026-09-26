Ursula von der Leyen kicsavarta Magyar Péter kezéből Magyarország legfőbb fegyverét: túl sok sebet okozott vele Orbán Viktor – Brüsszel már a folytatásra készül, nem tűr ellenkezést

Budapest komoly burkolt figyelmeztetést kapott a héten az oroszok elleni szankciók meghosszabbításáról szóló európai uniós döntésből. A kíméletlen üzenet nem csak Magyarországnak szól, hanem minden renitens EU-tagnak, amely az erős államok Brüsszelben manifesztálódó közös akarata ellen használná érdekei védelmében vétójogait. Európában új világ következik – lássuk, mi formálódik: a konkrét eset csak egy epizód volt. Brüsszel harca Orbán Viktor ellen az utóbbi választási veresége után is folytatódik – a történet azonban valójában sohasem róla, vagy a magyarokról szólt.

Orbán Viktor ellen folytatja harcát még mindig Ursula von der Leyen, de nem Magyar Péterért Fotó: AFP

Uszmanov és Fridman vitte el a showt, miközben Ursula von der Leyen aratott győzelmet

Miközben mindenki a perpatvarra figyelt,

hogy a mintegy 3000 céget és magánszemélyt tartalmazó listáról szlovák és francia kívánságra lekerül-e két milliárdos,

a végül megszületett kompromisszumban Ursula von der Leyen Európai Bizottsága keményen keresztülvitte az akaratát egy olyan vonatkozásban, amely az Európai Unió működését és jövőjét alapvetően érinti.

A 2014-ben létrehozott, és aztán félévente újratárgyalt és meghosszabbított szankciós listáról azzal a feltétellel tudta Pozsony és Párizs levetetni Aliser Uszmanov és Mihail Fridman orosz milliárdosokat – akiket korábban Magyarország is kivett volna –, hogy ezúttal nem kevesebb mint három évig lesz érvényes a lista, nem csak hat hónapig.

Első látásra az oroszok elleni szigornak tűnik a hosszabbítás, ha már a lista rövidebb lett. Valójában azoknak az EU-tagállamoknak üzenet, akik vétójukkal hadonászva szembe mennének a központi akarattal.

Az Orbán Viktor elleni harc tovább folyik, és ez csak egy epizód

A vétótaktikának az elmúlt évtizedben Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök vált a szimbólumává, aki Magyarország számára fontos engedményeket csikart ki vele.

Brüsszel, illetve az uniós politikát formáló hatalmak az ellene folytatott harc jegyében indítottak ellentámadást a tagállami vétójogok ellen. Ennek az offenzívának csak egy epizódja az orosz szankciós lista ügyében kierőszakolt látványos hosszabbítás.

A döntések hoszabbítása csak az egyik eszköz, ami arra szolgál, hogy az ellenkezők egyre ritkábban jussanak terephez: az adott esetben nem a jövő év elején, hanem csak 2029 vége felé.

De van egy másik párhuzamos folyamat is: magát a döntéshozatalt is átformálják.

Magyarország eleve gyenge helyzetből indul

Más lett a magyar miniszterelnök, az Orbán Viktor elleni harc mégis folytatódik – olvassuk csak ez európai lapokat –, és Brüsszel az Európai Parlamenttel versengve sürgeti a befejezést – ilyen a helyzet. Az EU-döntéshozatal hónapokon belül alakulhat át, mert a jövő évi francia és lengyel választások előtt és a német belpolitika válságától is siettetve újraosztják a lapokat az EU-ban: a pénzt és a hatalmi pozíciókat is beleértve.

Magyarország gyenge pozíciókkal megy ebbe a játszmába.

Látni fogjuk, nem csak a szankciós döntés vett el lapot Budapesttől: tovább potyognak a kártyák. Az európai újraosztás közepette ráadásul a Tisza-kormánynak elemi szüksége van Brüsszel bólintására a visszatartott EU-pénzek kiutalásáról, illetve költségvetési terveire – hiszen teljes gazdaságpolitikáját az euró bevezetéséhez láncolta, és még túlzottdeficit-eljárás is folyik az ország ellen.