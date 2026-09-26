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Ursula von der Leyen kicsavarta Magyar Péter kezéből Magyarország legfőbb fegyverét: túl sok sebet okozott vele Orbán Viktor – Brüsszel már a folytatásra készül, nem tűr ellenkezést

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újraosztják a pénzt és a hatalmi pozíciókat a francia és a lengyel választások előtt az Európai Unióban. Orbán Viktor még használhatta a kisállamok tárgyalási fegyvereit, a vétókat, de Magyar Péternek már akkor is alig marad lehetősége erre, ha szeretné – ráadásul eleve sarokba szorított helyzetből indul.
Pető Sándor
2026.09.26, 11:40

Budapest komoly burkolt figyelmeztetést kapott a héten az oroszok elleni szankciók meghosszabbításáról szóló európai uniós döntésből. A kíméletlen üzenet nem csak Magyarországnak szól, hanem minden renitens EU-tagnak, amely az erős államok Brüsszelben manifesztálódó közös akarata ellen használná érdekei védelmében vétójogait. Európában új világ következik – lássuk, mi formálódik: a konkrét eset csak egy epizód volt. Brüsszel harca Orbán Viktor ellen az utóbbi választási veresége  után is folytatódik – a történet azonban valójában sohasem róla, vagy a magyarokról szólt.

Orbán Viktor ellen folytatja harcát még mindig Ursula von der Leyen, de nem Magyar Péterért
Orbán Viktor ellen folytatja harcát még mindig Ursula von der Leyen, de nem Magyar Péterért  Fotó: AFP

Uszmanov és Fridman vitte el a showt, miközben Ursula von der Leyen aratott győzelmet

Miközben mindenki a perpatvarra figyelt, 

  • hogy a mintegy 3000 céget és magánszemélyt tartalmazó listáról szlovák és francia kívánságra lekerül-e két milliárdos, 
  • a végül megszületett kompromisszumban Ursula von der Leyen Európai Bizottsága keményen keresztülvitte az akaratát egy olyan vonatkozásban, amely az Európai Unió működését és jövőjét alapvetően érinti.

A 2014-ben létrehozott, és aztán félévente újratárgyalt és meghosszabbított szankciós listáról azzal a feltétellel tudta Pozsony és Párizs levetetni Aliser Uszmanov és Mihail Fridman orosz milliárdosokat – akiket korábban Magyarország is kivett volna –, hogy ezúttal nem kevesebb mint három évig lesz érvényes a lista, nem csak hat hónapig.

Első látásra az oroszok elleni szigornak tűnik a hosszabbítás, ha már a lista rövidebb lett. Valójában azoknak az EU-tagállamoknak üzenet, akik vétójukkal hadonászva szembe mennének a központi akarattal.

Az Orbán Viktor elleni harc tovább folyik, és ez csak egy epizód

A vétótaktikának az elmúlt évtizedben Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök vált a szimbólumává, aki Magyarország számára fontos engedményeket csikart ki vele. 

Brüsszel, illetve az uniós politikát formáló hatalmak az ellene folytatott harc jegyében indítottak ellentámadást a tagállami vétójogok ellen. Ennek az offenzívának csak egy epizódja az orosz szankciós lista ügyében kierőszakolt látványos hosszabbítás. 

  • A döntések hoszabbítása csak az egyik eszköz, ami arra szolgál, hogy az ellenkezők egyre ritkábban jussanak terephez: az adott esetben nem a jövő év elején, hanem csak 2029 vége felé. 
  • De van egy másik párhuzamos folyamat is: magát a döntéshozatalt is átformálják. 

Magyarország eleve gyenge helyzetből indul

Más lett a magyar miniszterelnök, az Orbán Viktor elleni harc mégis folytatódik – olvassuk csak ez európai lapokat –, és Brüsszel az Európai Parlamenttel versengve sürgeti a befejezést – ilyen a helyzet. Az EU-döntéshozatal hónapokon belül alakulhat át, mert a jövő évi francia és lengyel választások előtt és a német belpolitika válságától is siettetve újraosztják a lapokat az EU-ban: a pénzt és a hatalmi pozíciókat is beleértve.

Magyarország gyenge pozíciókkal megy ebbe a játszmába. 

Látni fogjuk, nem csak a szankciós döntés vett el lapot Budapesttől: tovább potyognak a kártyák. Az európai újraosztás közepette ráadásul a Tisza-kormánynak elemi szüksége van Brüsszel bólintására a visszatartott EU-pénzek kiutalásáról, illetve költségvetési terveire – hiszen teljes gazdaságpolitikáját az euró bevezetéséhez láncolta, és még túlzottdeficit-eljárás is folyik az ország ellen.

A bólintásokért cserébe Brüsszel is bólintásokat vár el. Gesztus követ gesztust, ennek a folyamatnak lehet részre, hogy az EU-pénzekről pozitív jelzések érkeztek, Ursula von der Leyen évértékelő beszédében elismerőn nyilatkozott a legalábbis ingatag helyzetbe került magyar jogállamról, miközben Budapest a magyar gazdasági érdekeket aligha előremozdító lépéssel futballcsapatnyi orosz diplomatát utasított ki.

A pénzügyi piacok örvendenek, de ahogy javul Magyarország kapcsolata Brüsszellel, úgy romlik érdekérvényesítő képessége. 

Nézzük meg, mi történt már, és mi várható még ezen a téren. Mindjárt ki fog derülni: nem Orbán Viktorról vagy Magyar  Péterről van szó, nem is a magyarokról – az EU egésze alakul át. A döntések kevesebb kézbe kerülnek, amit a hatékonyabb működéssel indokolnak: az erősek azonban ezzel még erősebbé, a gyengék még gyengébbé válnak, és véget ér a tagállami konszenzusok korszaka az unióban.

Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásai és a magyar vétó – meddig engedik?

Egy olyan másik epizóddal kezdjük, amely Magyarországot közvetlenül érinti. Nagy port vert fel a magyar és az európai sajtóban, hogy a Tisza-kormány blokkolta  a 2. és 3. fejezet megnyitását Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásaiban. 

Arról, hogy a fejezetnyitáshoz elég legyen az egyöntetűség helyett a minősített többség (Qualified Majority Voting, vagy QMV) , az Európai Parlament hozott egy határozatot. A meghökkentő a dátum lehet: 2026. március 11. A határozat azért született, mert az akkor még hatalmon lévő Orbán-kormány az első fejezet megnyitását is megvétózta: az ügyről szóló EU-dokumentumok nevesítik is Magyarországot.

Korábban Marta Kos, az EU bővítési biztosa is kifejezte, hogy jó ötletnek tartaná a QMV bevezetését. Formális bizottsági javaslat nem született, Orbán Viktor ment, Magyar Péter jött, az első fejezet megnyitását elintézték júniusban, de aztán érdekei védelmében Magyarország bekeményített. Lehet fogadásokat kötni, ezek után a következő hónapokban bevezetik-e a QMV-t. Szándék biztosan van rá. 

Ahol lehet, kiiktatják a kötelező egyöntetű döntéshozást

Hosszabb hatályt adni a döntéseknek, mint az orosz szankcióknak, nem új invenció, hanem immár bevett taktika. Június 25-én az Oroszországra kivetett gazdasági szanckiókat hosszabbították meg a korábban alkalmazott fél év helyett egy évvel, 2027. július 31-ig: a francia választások előtt, az uniós költségvetési vita közben ezzel már nem kell újra bajlódni ezzel a vétóra és alkudozásra lehetőséget nyújtó üggyel.

Ezek a hosszabbítások azonban egyszeriek. Megindult egy olyan folyamat is, amely magukat a szabályokat változtatná meg úgy, hogy kipenderítse a "kerékkötőket". Önjáróan, pedig Orbán Viktor már nincs az útban, márpedig messze a legtöbb vétó és vétófenyegetés őhozzá kapcsolódott Ursula von der Leyen elnöksége alatt ( a távoli második és harmadik hely a lengyeleké és a szlovákoké).

A legismertebb a külpolitikai döntéseket érintő kezdeményezés.

Végső csapást mérne Orbán Viktorra tizenegy tagállam, de Magyar Péteren fog landolni – fontos eszközt veszíthet el a magyar kormányfő
Beindult az uniós politikai szezon, és az első látványos akcióban Orbán Viktor volt magyar kormányfőre mérne megkésett csapást 11 tagállam. Az egységes uniós külpolitika a tét, "áthidaló záradék" az új brüsszelizmus, amit most meg kell tanulnunk, és a csapás nem a Fidesz elnökét éri, hanem például Magyar Pétert és más kormányfőket, akik egy fontos eszközt veszítenek el országuk érdekeinek képviseletében.

A 11 tagállam – benne a Brüsszelben nagy befolyású német-francia tengely – azt kezdeményezte, hogy a külpolitikai kérdések egylőre körülhatárolatlan körében a továbbiakban ne legyen szükséges egységesen szavazni. Fontos lábjegyzet: bizonyos kérdésekre nem vonatkozna ez, például a németek az Izrael-politika ügyében fanntartanák a vétójogukat, ahogy a szankciós listát illetően Párizs is fenntartotta, a kiszivárgások szerint egy neki fontos fogolycsere érdekében. 

Marad-e még mozgástér mégis a gyenge EU-tagoknak?

A többségi szavazásra térés az erős tagállamoknak kedvez, amelyek könnyebben állítanak többséget szándékaik mögé, illetve az Európai Bizottságnak, amely a most a tárgyalóasztalra kerülő hétéves költségvetéssel tovább erősítené a maga hatalmát saját bevételi források bevezetésével, illetve jogot szerezve arra, hogy a kiutalásokat "jogállami" feltételekhez kösse.

Ugyanakkor vannak olyan kötelező egyöntetű szavazások, amelyek nem alakíthatóak többségivé az unió alapszerződéseinek megváltoztatása nélkül. Ilyenek:

  • A végső döntés új uniós tag felvételéről (ha a fejezetek megindítása ügyében meg is szüntetik az egyöntetűséget). 
  • EU-szintű adók bevezetése (mert ezeket a tagállami parlamenteknek is ratifikálnia kell).
  • A hétéves költségvetés maga – de ebben egyöntetű szavazással a tagállamok megszüntethetik a kötelező egyöntetűséget.

A vétótaktikának tehát még mindig marad azért terepe, ha a lehetőségeket le is szűkítik. Feltéve, hogy egy adott tagállamnak megvan erre a szándéka, illetve a lehetősége. Ami Magyar Péter kormányát illeti, a kérdés, nem lőtte-e már el eleve az összes bónuszát az EU-pénzek besöprésével és a jóváhagyásra váró költségvetési tervével. Miközben még ott vannak az asztalon az orosz olaj és gáz nem apróságot jelentő kérdései is. A külpolitikai profizmus ilyen helyzetben biztosan nem hátrány. 

vétó
EU-szankció
Orbán Viktor
Ursula von der Leyen
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