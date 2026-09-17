Örökbefogadási fordulatot sürget a Tisza, de a számok kijózanítóak – nem azért szűk a kör, amit mondanak
Megváltoztatná a kormány az örökbefogadás jelenlegi rendszerét. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 12-én, a kormány gyermekvédelmi jelentésének bemutatásakor jelentette be, hogy változtatnak a szabályozáson. A kormányfő szerint nem egy miniszternek vagy más politikusnak kell eldöntenie, ki alkalmas egy gyermek örökbefogadására, hanem a területet jól ismerő szakembereknek, akik kizárólag a gyermekek érdekeit tartják szem előtt. A Republicon Intézet friss elemzése rávilágít azokra a problémákra is, amelyeket a téma átideologizálása átfed.
A kormány 2026. szeptember 12-én jelentette be a 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot, a gyermekvédelmi rendszer állapotáról készült jelentés bemutatásakor. A jelentést három hónapos vizsgálat előzte meg: 12 megyében 18 intézményt kerestek fel, mintegy 500 szakemberrel és az ellátásból kikerült fiatallal beszéltek, valamint 750 oldalnyi korábbi jelentést dolgoztak fel. A kormány adatai szerint jelenleg 23 ezer fiatal él állami gondoskodásban, és csaknem 130 ezer gyermek veszélyeztetett.
Magyar Péter szeptember 14-én, az Országgyűlésben tovább érvelt a változtatás mellett. Azt mondta, nem tartja megfelelő érvnek, hogy az azonos nemű párok azért ne fogadhassanak örökbe, mert vannak heteroszexuális párok, amelyek még nem jutottak gyermekhez. A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre kevesebben akarnak örökbe fogadni, miközben a roma vagy nem egészséges gyermekek sokkal kisebb eséllyel kerülnek családhoz.
Mire megy a 9,5 milliárd?
A programból mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, 3,4 milliárdot műszaki, informatikai és tárgyi fejlesztésekre fordítanak. A kormány részletes közlése szerint:
- 184 új vagy új funkciójú férőhely jön létre;
- 80 gyermek számára új krízisellátást alakítanak ki, elsősorban rendszeresen szökő, illetve súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémával küzdő gyerekeknek;
- 15 speciális gyermekotthont erősítenek meg, ami 120 gyermek ellátását érinti;
- külön ellátás indul autizmusspektrum-zavarral, értelmi fogyatékossággal, illetve súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyermekeknek;
bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program indul;
- 440 millió forintot kap a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák programja, többek között azért, hogy megelőzzék az anya és gyermeke különválását;
- 1,5 milliárd forintot fordítanak a gyermekvédelemben dolgozók szupervíziójára, mentális és szakmai támogatására;
regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai csapatokat hoznak létre;
- külön program indul a kórházban rekedt csecsemők elhelyezésének gyorsítására, többek között a nevelőszülői és helyettes szülői kapacitás növelésével;
- a 3,4 milliárdos technikai keretből informatikai rendszereket, eszközöket és a gépjárműparkot fejlesztik, valamint az adminisztráció csökkentését célozzák.
Az örökbefogadásra váró gyermekek sorsát több tényező nehezíti
A Republikon Intézet friss, csütörtöki elemzése ugyancsak az örökbefogadói kör bővítése mellett érvel. A statisztikák azonban arra is rámutatnak, hogy a magyar örökbefogadási rendszer problémája jóval összetettebb annál, mint hogy hányan jelentkezhetnek örökbefogadónak. A döntő kérdés az, hogy az örökbefogadásra váró gyermekek közül kiknek nem sikerül családot találni, és mi lehet ennek az oka.
A tanulmány a KSH adatai alapján arra hívja fel a figyelmet, hogy miközben egyre több gyermek vár örökbefogadásra, drasztikusan szűkült az alkalmasnak minősített örökbefogadók köre.
- 2019-ben még 3186 örökbefogadásra alkalmas személyt tartottak nyilván Magyarországon,
- 2021-ben 3046-ot,
- 2024-ben már csak 1902-t,
- 2025 végén pedig mindössze 1478-at. Hat év alatt tehát több mint a felére csökkent a számuk.
Eközben az örökbe fogadható gyermekek száma ellenkező irányba mozdult:
- 2019-ben 1899,
- 2025 végén már 2416 gyermek várt arra, hogy családba kerülhessen.
Ugyanakkor, hogy az engedélyezett örökbefogadások száma mindeközben emelkedett: 1052-ről 1416-ra nőtt. Vagyis a nyilvántartott alkalmas jelentkezők számának zuhanása egyelőre nem járt együtt az örökbefogadások számának visszaesésével.
Nem minden gyermekre várnak ugyanúgy
A Republikon elemzésének egyik legfontosabb megállapítása azonban az, hogy a problémát nem lehet pusztán az örökbefogadók és az örökbe fogadható gyermekek számának összevetésével megérteni. Legalább ilyen fontos, hogy kik azok a gyerekek, akik családra várnak. A 2025 végén nyilvántartott 2416 örökbe fogadható gyermek közül mindössze
- 593 volt három év alatti, vagyis kevesebb mint minden negyedik.
- 604 gyermek már elmúlt tízéves,
- 627 pedig fogyatékossággal élt vagy tartósan beteg volt. A csoportok között lehet átfedés, ezért ezeket az adatokat nem lehet egyszerűen összeadni.
A Republikon maga is arra a következtetésre jut, hogy a rendszer legnagyobb kihívása nem az, hogyan találjanak még több jelentkezőt egy egészséges kisgyermek örökbefogadására, hanem az, hogyan találjanak megfelelő családot azoknak a gyerekeknek, akiknek az örökbefogadása nehezebb. Azt írják: „Ez alapján a magyar rendszer egyik problémája a potenciális örökbefogadói kör szűkülése. A jelenségnek természetesen több oka lehet, és az adatokból nem következik, hogy ennek oka kizárólag az LMBTQ-emberek kizárása." Sokkal inkább számolni kell azzal, hogy kevesen érzik magukat arra alkalmasnak, hogy tartósan beteg, vagy fogyatékos, esetleg már sok traumát átélt kamaszgyereket fogadjon örökbe. Ez a realitás.
A Fidesz kormányok szemlélete a családokban történő elhelyezést támogatta
A korábbi kormányzat 2020-ban úgy alakította át az örökbefogadás szabályait, hogy főszabály szerint házaspárok fogadhassanak örökbe gyermeket. A törvény hivatalos indokolása szerint a változtatás középpontjában a gyermek érdeke állt. A jogalkotó abból indult ki, hogy a családjukból kikerült gyermekek számára lehetőség szerint családi környezetet kell biztosítani, és az örökbefogadás során az örökbefogadásra alkalmas házaspárok kiválasztását részesítette előnyben.
A változtatás az egyedül örökbe fogadni kívánókat sem zárta ki teljesen a rendszerből. Számukra azonban az örökbefogadás kivételessé vált, alkalmasságuk megállapításához különös méltánylást érdemlő esetben a családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására volt szükség. Mivel Magyarországon azonos nemű párok nem köthetnek házasságot, a szabályozás őket is ezen az egyedülállókra vonatkozó eljáráson keresztül érintette.
A korábbi kormány tehát a házaspárok elsőbbségére építette az örökbefogadási rendszert, míg a Magyar-kormány most abba az irányba indulna el, hogy az egyedi alkalmasság megítélésében a politikai döntés helyett a szakmai szempontok kapjanak nagyobb szerepet.
A Republikon a jelentkezők körét bővítené
A Republikon szerint olyan időszakban, amikor az alkalmas örökbefogadók száma jelentősen csökken, szakpolitikai szempontból nehezen indokolható olyan potenciális szülők kizárása, akik egyébként megfelelnek az alkalmassági követelményeknek.
A tanulmány ugyanakkor maga is leszögezi: az adatokból nem következik, hogy az örökbefogadók számának visszaesését az LMBTQ-emberek kizárása okozta volna.
A jelenség mögött több tényező állhat. A Republikon az európai gyakorlatra is hivatkozik. A 2026-os ILGA-Europe adatai alapján az Európai Unió 27 tagállamából 17-ben az azonos nemű párok közösen is örökbe fogadhatnak. A legszigorúbb a szlovák szabályozás, ott csak kizárólag heteroszexuális párok fogadhatnak örökbe.
Magyarországon van kiskapu, az azonos nemű pár egyik tagja elvileg egyedülállóként jelentkezhet, ehhez azonban a 2020-ban kialakított rendszerben politikai jóváhagyás szükséges. A Magyar-kormány éppen ezen készül változtatni.
Megoldja-e a helyzetet, ha a meleg párok is örökbefogadhatnak
Van azonban egy lényeges kérdés, amelyre a puszta létszámadatok nem adnak választ. Attól, hogy több ember előtt nyílik meg az örökbefogadás lehetősége, még nem tudjuk, hogy közülük hányan vállalnának tíz év feletti, fogyatékossággal élő, tartósan beteg vagy más okból nehezebben örökbe adható gyermeket. Ezt lényegében maga a Republikon is elismeri. Konklúziójában úgy fogalmaz, hogy a jelentkezők körének bővítése önmagában nem oldja meg a magyar gyermekvédelmi rendszer problémáit. Az intézet álláspontja szerint ugyanakkor az alkalmas családok körének szűkítése sem segíti azoknak a gyermekeknek a helyzetét, akik számára az örökbefogadás jelenthetné a kiutat az állami gondoskodásból.