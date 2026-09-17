Örökbefogadási fordulatot sürget a Tisza, de a számok kijózanítóak – nem azért szűk a kör, amit mondanak

Megváltoztatná a kormány az örökbefogadás jelenlegi rendszerét. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 12-én, a kormány gyermekvédelmi jelentésének bemutatásakor jelentette be, hogy változtatnak a szabályozáson. A kormányfő szerint nem egy miniszternek vagy más politikusnak kell eldöntenie, ki alkalmas egy gyermek örökbefogadására, hanem a területet jól ismerő szakembereknek, akik kizárólag a gyermekek érdekeit tartják szem előtt. A Republicon Intézet friss elemzése rávilágít azokra a problémákra is, amelyeket a téma átideologizálása átfed.

Az örökbefogadásra váró gyermekeknek családban kellene felnőnie és nem állami gondoskodásban - képünk illusztráció/Fotó: Hans Lucas via AFP

A kormány 2026. szeptember 12-én jelentette be a 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot, a gyermekvédelmi rendszer állapotáról készült jelentés bemutatásakor. A jelentést három hónapos vizsgálat előzte meg: 12 megyében 18 intézményt kerestek fel, mintegy 500 szakemberrel és az ellátásból kikerült fiatallal beszéltek, valamint 750 oldalnyi korábbi jelentést dolgoztak fel. A kormány adatai szerint jelenleg 23 ezer fiatal él állami gondoskodásban, és csaknem 130 ezer gyermek veszélyeztetett.

Magyar Péter szeptember 14-én, az Országgyűlésben tovább érvelt a változtatás mellett. Azt mondta, nem tartja megfelelő érvnek, hogy az azonos nemű párok azért ne fogadhassanak örökbe, mert vannak heteroszexuális párok, amelyek még nem jutottak gyermekhez. A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre kevesebben akarnak örökbe fogadni, miközben a roma vagy nem egészséges gyermekek sokkal kisebb eséllyel kerülnek családhoz.

Mire megy a 9,5 milliárd?

A programból mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, 3,4 milliárdot műszaki, informatikai és tárgyi fejlesztésekre fordítanak. A kormány részletes közlése szerint:

184 új vagy új funkciójú férőhely jön létre;

80 gyermek számára új krízisellátást alakítanak ki, elsősorban rendszeresen szökő, illetve súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémával küzdő gyerekeknek;

15 speciális gyermekotthont erősítenek meg, ami 120 gyermek ellátását érinti;

külön ellátás indul autizmusspektrum-zavarral, értelmi fogyatékossággal, illetve súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyermekeknek;

bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program indul;

bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program indul; 440 millió forintot kap a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák programja, többek között azért, hogy megelőzzék az anya és gyermeke különválását;

1,5 milliárd forintot fordítanak a gyermekvédelemben dolgozók szupervíziójára, mentális és szakmai támogatására;

regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai csapatokat hoznak létre;

regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai csapatokat hoznak létre; külön program indul a kórházban rekedt csecsemők elhelyezésének gyorsítására, többek között a nevelőszülői és helyettes szülői kapacitás növelésével;

a 3,4 milliárdos technikai keretből informatikai rendszereket, eszközöket és a gépjárműparkot fejlesztik, valamint az adminisztráció csökkentését célozzák.

Az örökbefogadásra váró gyermekek sorsát több tényező nehezíti

A Republikon Intézet friss, csütörtöki elemzése ugyancsak az örökbefogadói kör bővítése mellett érvel. A statisztikák azonban arra is rámutatnak, hogy a magyar örökbefogadási rendszer problémája jóval összetettebb annál, mint hogy hányan jelentkezhetnek örökbefogadónak. A döntő kérdés az, hogy az örökbefogadásra váró gyermekek közül kiknek nem sikerül családot találni, és mi lehet ennek az oka.