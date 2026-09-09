Megkérdezték a tiszás parlamenti képviselőt, mit fog csinálni Magyarország orosz gáz és olaj nélkül: ijesztő választ adott – "Ja! Értem! Akkor tessék nyugodtan kémkedni tovább"
"Csehországban 7 fő, Szlovákiában 12 fő, Lengyelországban 21 fő, Magyarországon 47! Azaz negyvenhét, orosz diplomata teljesít szolgálatot. Az orosz kémek kiutasításának kettős és világos üzenete van – igyekezett megmagyarázni Facebook-bejegyzésében Czakó-Czirbus Pál, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, hogy miért vált szükségessé hirtelen 10 orosz diplomata a kiutasítása Magyarországról.
Zavaros okfejtéssel védi az orosz diplomaták kiutasítását Czakó-Czirbus
Mint írja: "egyrészt Magyarország megvédi a szuverenitását. Aki idegen hatalom érdekében, Magyarország biztonságát veszélyeztetve folytat hírszerző tevékenységet hazánkban, annak nincs helye Magyarországon. Másrészt köszönet illeti a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereit."
Hozzáteszi: egy kém azonosítása és tevékenységének feltárása sokszor hosszú évek aprólékos, magas színvonalú elhárító munkájának eredménye. Ezért joggal merül fel a kérdés: ha a szolgálatok végezték a dolgukat, az előző politikai vezetés miért nem cselekedett korábban?
A nemzetbiztonság témájában – illetve a központozás területén – láthatóan nem igazán otthonosan mozgó honatya azt is megjegyzi, hogy "e közben a szolgálatoknál dolgozó, felkészült és hazájuk iránt elkötelezett szakemberek tették a dolgukat. Akkor is, amikor a politikai vezetés láthatóan nem kezelte kellő súllyal az orosz hírszerzés jelentette fenyegetést. Külügyi szervereket ért orosz hekkertámadásra még mindenki emlékszik ugye?"
Egyből előkerült az ügynöközés, amikor kérdést mertek feltenni a tiszás képviselőnek
Most a politikának is el kell végeznie a maga feladatát – vonja le a következtetést Czakó-Czirbus. "Magyarország nem lehet egyetlen idegen hatalom játszótere sem. A magyar nemzetbiztonság egyetlen érdeket szolgálhat: Magyarországét." – jegyzi meg bejegyzésében a politikus.
A cizellált gondolatmenetre hamar meg is érkezett a reakció, ugyanis egy hozzászóló azt kérdezte a képviselőtől, hogy mit tesznek majd akkor, amikor Oroszország leállítja az olaj- és gázszállításokat Magyarországra. Czakó-Czirbus nem habozott sokat, válaszában pedig úgy fogalmazott: "JA! Értem! Akkor tessék nyugodtan kémkedni tovább kedves orosz ügynökök!"
A kormánypárti képviselő tehát egyszerűen tisztességes válasz adása helyett ügynöközött egy jóízűt, amikor a választópolgár arról érdeklődött, hogyan kívánja megoldani a Tisza Magyarország gáz- és olajellátását, ha esetleg Oroszország úgy döntene, hogy nem exportál több szénhidrogént a barátságtalan diplomáciai lépésre válaszul.
Mint ismert: Magyarország orosz forrásból fedezi
- az olajellátását több mint 90 százalékban,
- a gáznál pedig 80 százalék körüli ez a részarány,
így akár nyugtalanítónak is nevezhetnénk, hogy egy kormánypárti képviselő így áll ehhez a kérdéshez.
Ahogyan arról a Világgazdaság tegnap beszámolt: Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán, hogy tíz, az orosz budapesti képviseleten dolgozó személynek kell elhagynia Magyarországot, miután a magyar hatóságok értékelése szerint olyan tevékenységet folytattak, amely nem egyeztethető össze diplomáciai státuszukkal. A külügyminiszter a döntést Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolta. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarország ugyanakkor igyekszik különválasztani a mostani intézkedést az Oroszországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatok egészétől.