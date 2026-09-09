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gázcsap
Oroszország
olaj

Megkérdezték a tiszás parlamenti képviselőt, mit fog csinálni Magyarország orosz gáz és olaj nélkül: ijesztő választ adott – "Ja! Értem! Akkor tessék nyugodtan kémkedni tovább"

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"Tessék nyugodtan kémkedni tovább kedves orosz ügynökök!" – reagált a tiszás képviselő arra, amikor arról kérdezték, hogyan oldja meg a kormány az ország energiaellátását, ha Oroszország esetleg elzárja a gáz- és az olajcsapot. Czakó-Czirbus Pál az orosz diplomaták hirtelen kiutasítása kapcsán a közösségi oldalon közzétett okfejtésében némileg önmagával ellentmondásosba keveredve azt hangsúlyozta: egy kém azonosítása és tevékenységének feltárása sokszor hosszú évek aprólékos, magas színvonalú elhárító munkájának eredménye.
VG
2026.09.09, 06:48
Frissítve: 2026.09.09, 09:22

"Csehországban 7 fő, Szlovákiában 12 fő, Lengyelországban 21 fő, Magyarországon 47! Azaz negyvenhét, orosz diplomata teljesít szolgálatot. Az orosz kémek kiutasításának kettős és világos üzenete van – igyekezett megmagyarázni Facebook-bejegyzésében Czakó-Czirbus Pál, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, hogy miért vált szükségessé hirtelen 10 orosz diplomata a kiutasítása Magyarországról.

orosz diplomaták, ügynök, gáz, olaj, Oroszország
Az orosz energiaimport kiváltására nincs válasza a tiszás képviselőnek. / Fotó: Czakó-Czirbus Pál / Facebook

Zavaros okfejtéssel védi az orosz diplomaták kiutasítását Czakó-Czirbus

Mint írja: "egyrészt Magyarország megvédi a szuverenitását. Aki idegen hatalom érdekében, Magyarország biztonságát veszélyeztetve folytat hírszerző tevékenységet hazánkban, annak nincs helye Magyarországon. Másrészt köszönet illeti a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereit."

Hozzáteszi: egy kém azonosítása és tevékenységének feltárása sokszor hosszú évek aprólékos, magas színvonalú elhárító munkájának eredménye. Ezért joggal merül fel a kérdés: ha a szolgálatok végezték a dolgukat, az előző politikai vezetés miért nem cselekedett korábban?

A nemzetbiztonság témájában – illetve a központozás területén – láthatóan nem igazán otthonosan mozgó honatya azt is megjegyzi, hogy "e közben a szolgálatoknál dolgozó, felkészült és hazájuk iránt elkötelezett szakemberek tették a dolgukat. Akkor is, amikor a politikai vezetés láthatóan nem kezelte kellő súllyal az orosz hírszerzés jelentette fenyegetést. Külügyi szervereket ért orosz hekkertámadásra még mindenki emlékszik ugye?"

Egyből előkerült az ügynöközés, amikor kérdést mertek feltenni a tiszás képviselőnek

Most a politikának is el kell végeznie a maga feladatát – vonja le a következtetést Czakó-Czirbus. "Magyarország nem lehet egyetlen idegen hatalom játszótere sem. A magyar nemzetbiztonság egyetlen érdeket szolgálhat: Magyarországét." – jegyzi meg bejegyzésében a politikus.

A cizellált gondolatmenetre hamar meg is érkezett a reakció, ugyanis egy hozzászóló azt kérdezte a képviselőtől, hogy mit tesznek majd akkor, amikor Oroszország leállítja az olaj- és gázszállításokat Magyarországra. Czakó-Czirbus nem habozott sokat, válaszában pedig úgy fogalmazott: "JA! Értem! Akkor tessék nyugodtan kémkedni tovább kedves orosz ügynökök!"

A kormánypárti képviselő tehát egyszerűen tisztességes válasz adása helyett ügynöközött egy jóízűt, amikor a választópolgár arról érdeklődött, hogyan kívánja megoldani a Tisza Magyarország gáz- és olajellátását, ha esetleg Oroszország úgy döntene, hogy nem exportál több szénhidrogént a barátságtalan diplomáciai lépésre válaszul.

Mint ismert: Magyarország orosz forrásból fedezi

  • az olajellátását több mint 90 százalékban, 
  • a gáznál pedig 80 százalék körüli ez a részarány, 

így akár nyugtalanítónak is nevezhetnénk, hogy egy kormánypárti képviselő így áll ehhez a kérdéshez.

Ahogyan arról a Világgazdaság tegnap beszámolt: Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán, hogy tíz, az orosz budapesti képviseleten dolgozó személynek kell elhagynia Magyarországot, miután a magyar hatóságok értékelése szerint olyan tevékenységet folytattak, amely nem egyeztethető össze diplomáciai státuszukkal. A külügyminiszter a döntést Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolta. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarország ugyanakkor igyekszik különválasztani a mostani intézkedést az Oroszországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatok egészétől.

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