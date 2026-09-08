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Rendkívüli

Rendkívüli: megérkezett az eddigi legdurvább üzenet Moszkvából Magyar Péternek az orosz diplomaták kitiltása után – Putyin embere a gázszállítások leállításáról beszélt egy interjúban

Orbán Anita
Oroszország
orosz diplomaták
Magyar Péter

Rendkívüli: megérkezett az eddigi legdurvább üzenet Moszkvából Magyar Péternek az orosz diplomaták kitiltása után – Putyin embere a gázszállítások leállításáról beszélt egy interjúban

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Az eddigi legyértelműbb üzenet érkezett Oroszországból, miután napközben a Külügyminisztérium bejelentette, hogy tíz orosz diplomatát kiutasít Magyarországról. Vlagyimir Dzhabarov szenátor kedd este egy interjúban a gázszállítások leállításáról beszélt. A politikus szerint Magyar Péter fiatalsága vagy tapasztalathiánya miatt dönthetett úgy, hogy megmutatja oroszellenességét.
Járdi Roland
2026.09.08, 20:54
Frissítve: 2026.09.08, 21:01

"A magyar hatóságok döntése, miszerint tíz orosz diplomatát utasítottak ki a „bécsi egyezmény be nem tartásának” ürügyén, kellemetlen következményekkel járhat Budapestre nézve, beleértve a Török Áramlat vezetéken keresztüli orosz gázszállítások csökkentését vagy akár megszüntetését is" – ezt mondta Vlagyimir Dzhabarov, a Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyek Bizottságának első alelnöke a Parlamentszkaja Gazetának adott interjújában.

Magyar Péter
Rendkívüli: megérkezett az eddigi legdurvább üzenet Moszkvából Magyar Péternek az orosz diplomaták kitiltása után – Putyin embere a gázszállítások leállításáról beszélt egy interjúban Fotó: Orbán Anita Facebook-oldala

Rendkívüli: megérkezett az eddigi legdurvább üzenet Moszkvából Magyar Péternek az orosz diplomaták kitiltása után – Putyin embere a gázszállítások leállításáról beszélt egy interjúban

Orbán Anita külügyminiszter délelőtt jelentette be közösségi oldalán, hogy tíz, az orosz budapesti képviseleten dolgozó személynek kell elhagynia Magyarországot, miután a magyar hatóságok értékelése szerint olyan tevékenységet folytattak, amely nem egyeztethető össze diplomáciai státuszukkal. A külügyminiszter a döntést Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolta. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarország ugyanakkor igyekszik különválasztani a mostani intézkedést az Oroszországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatok egészétől.

Röviddel ezután megérkezett az orosz állam válasza is. Moszkva válaszlépést helyezett kilátásba. Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy reagálni fog a magyar döntésre, Marija Zaharova külügyi szóvivő pedig a TASZSZ-nak ennél jóval keményebben fogalmazott: „kemény és fájdalmas” választ ígért Budapestnek. Zaharova az orosz állami hírügynökségnek azt mondta, hogy a Moszkva által „budapesti ruszofób lobbinak” nevezett kör válaszra számíthat. Az orosz külügyi tárca egyelőre nem közölte, pontosan milyen intézkedést tervez, és azt sem, hogy mikor jelenthetik be a válaszlépést.

Jevgenyij Sztanyiszlavov budapesti orosz nagykövet „rendkívül barátságtalan lépésnek” és „példátlan, indokolatlan eszkalációnak” minősítette a történteket. Ráadásul a nagykövet Budapest azon kijelentését is hiteltelennek nevezte, amely szerint Magyarország a kiutasítások ellenére fenn kívánja tartani a párbeszédet Oroszországgal. Úgy fogalmazott, ezek a kijelentések „pontosan semmit sem érnek”.

Ez az eddigi legkeményeb üzenet

Vlagyimir Dzhabarov a kedd esti interjúban arról beszélt, hogy Magyar Péter szakított elődje politikájával. "Sajnos véleményem szerint Magyar Péter, aki idén májusban vette át Magyarország miniszterelnöki posztját, egyszerűen elkezdte lerombolni mindazt, amit elődje, Orbán Viktor elért. Orbán nagy erőfeszítéseket tett a pragmatikus és kölcsönösen tiszteletteljes kapcsolatok kialakítása érdekében országaink között, többek között többször is ellátogatott Moszkvába, és találkozott Vlagyimir Putyin elnökkel. Magyar azonban egyértelműen az Európai Unió kegyeibe akar férkőzni. Talán abban is reménykedik, hogy lojalitásáért cserébe az EU újra megnyitja Magyarországnak a több évvel ezelőtt befagyasztott hitelkeretét. De mindenesetre úgy gondolom, hogy ez számunkra egy kisebb probléma" – mondta, majd rátért a lényegre.

Magyarország egy kis ország, és ha elveszítenénk stabil gazdasági és politikai partnerként, az nem okozna nekünk különösebb kárt. Ugyanez nem mondható el magáról Magyarországról

– utalt a szenátor a Török Áramlat gázvezetéken történő szállítás leállítására. Szerinte Magyar talán még megbánná a tettét, amikor helyi magyar üzletemberek közérthetően elmagyarázzák neki, hogy milyen veszélyt jelent az országra és gazdaságára nézve egy ilyen jelentős üzemanyagforrás elvesztése, és megmutatják neki a számításokat és a becsült veszteségeket.

Emlékeztett rá, hogy hasonló helyzet állt elő Bulgáriával is: 2022-ben kiutasították diplomatáikat, és „barátságtalan országnak” nyilvánították Oroszországot, erre válaszul ők leállítottuk a gázszállítást. 

"Akkor hevesen bocsánatot kértek, és később nagyon örültek, amikor a szállítás újraindult. És itt, azt hiszem, ugyanez a történet" – mondta, majd hozzátette, hogy:  "Magyar, akár fiatalsága és tapasztalathiánya miatt, akár más okból, úgy döntött, hogy megmutatja oroszellenességét, de még nem fogta fel teljesen, hogy mekkora problémát teremtett ezzel a döntéssel. Bár, mint láthatják, már ott van az érzés, hogy valami baj történt. Meglátjuk, mikor válik ez teljesen világossá számára."

Hangsúlyozta, hogy szó sincs a diplomáciai kapcsolatok teljes megszakításáról. Az 1970-es években például az Egyesült Királyság egyszerre 24 diplomatánkat utasította ki, és ez nem vezetett a kapcsolatok megszakadásához, bár mindenképpen jelentősen meggyengítette azokat. 

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