"A magyar hatóságok döntése, miszerint tíz orosz diplomatát utasítottak ki a „bécsi egyezmény be nem tartásának” ürügyén, kellemetlen következményekkel járhat Budapestre nézve, beleértve a Török Áramlat vezetéken keresztüli orosz gázszállítások csökkentését vagy akár megszüntetését is" – ezt mondta Vlagyimir Dzhabarov, a Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyek Bizottságának első alelnöke a Parlamentszkaja Gazetának adott interjújában.

Rendkívüli: megérkezett az eddigi legdurvább üzenet Moszkvából Magyar Péternek az orosz diplomaták kitiltása után – Putyin embere a gázszállítások leállításáról beszélt egy interjúban Fotó: Orbán Anita Facebook-oldala

Rendkívüli: megérkezett az eddigi legdurvább üzenet Moszkvából Magyar Péternek az orosz diplomaták kitiltása után – Putyin embere a gázszállítások leállításáról beszélt egy interjúban

Orbán Anita külügyminiszter délelőtt jelentette be közösségi oldalán, hogy tíz, az orosz budapesti képviseleten dolgozó személynek kell elhagynia Magyarországot, miután a magyar hatóságok értékelése szerint olyan tevékenységet folytattak, amely nem egyeztethető össze diplomáciai státuszukkal. A külügyminiszter a döntést Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolta. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarország ugyanakkor igyekszik különválasztani a mostani intézkedést az Oroszországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatok egészétől.

Röviddel ezután megérkezett az orosz állam válasza is. Moszkva válaszlépést helyezett kilátásba. Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy reagálni fog a magyar döntésre, Marija Zaharova külügyi szóvivő pedig a TASZSZ-nak ennél jóval keményebben fogalmazott: „kemény és fájdalmas” választ ígért Budapestnek. Zaharova az orosz állami hírügynökségnek azt mondta, hogy a Moszkva által „budapesti ruszofób lobbinak” nevezett kör válaszra számíthat. Az orosz külügyi tárca egyelőre nem közölte, pontosan milyen intézkedést tervez, és azt sem, hogy mikor jelenthetik be a válaszlépést.

Jevgenyij Sztanyiszlavov budapesti orosz nagykövet „rendkívül barátságtalan lépésnek” és „példátlan, indokolatlan eszkalációnak” minősítette a történteket. Ráadásul a nagykövet Budapest azon kijelentését is hiteltelennek nevezte, amely szerint Magyarország a kiutasítások ellenére fenn kívánja tartani a párbeszédet Oroszországgal. Úgy fogalmazott, ezek a kijelentések „pontosan semmit sem érnek”.