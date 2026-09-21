Orosz olaj: újra Trumpnál kopogtat Magyarország, ugyanazt a mentességet kérik, mint Orbán Viktor – a TISZA politikusa most részletezte, mire jutott múlt héten Amerikában

Új szintre lépett a magyar–amerikai egyeztetés az orosz energiaimport ügyében. Hajdú Márton, a parlament külügyi bizottságának elnöke Washingtonban amerikai republikánus és demokrata képviselőkkel tárgyalt, és támogatásukat kérte ahhoz, hogy Magyarország az átmeneti időszakban mentesüljön az orosz energiahordozók vásárlását célzó amerikai büntetőintézkedések alól.

Orosz energia: a TISZA politikusa részletesen beszámolt arról, hogyan lobbizott múlt héten Washingtonban a szankciómentességért (a illusztrációs célú képen a Barátság kőolajvezetékhez tartozó infrastruktúra)

Fotó: MOL

Már törvény az orosz energia vásárlóit fenyegető amerikai vám

Mint nélhány napja megírtuk, a TISZA-kormány hivatalosan is bejelentkezett Washingtonban azért, hogy az új kormány is megkapja Trumptól azt a mentességet az orosz energiaimporttal kapcsolatban, amit Orbán Viktor szűk egy éve megszerzett. A tét óriási, 5 millió tonna Magyarországra érkező orosz olaj és 4,5 milliárd köbméter gáz sorsa foroghat kockán. Hajdu Márton most közösségi oldalán osztott meg további részleteket a múlt heti tárgyalásokról, ezeket a Bloomberg is feldolgozta.

Hajdú a látogatásáról közzétett beszámolójában azt írta:

valamennyi amerikai partnerétől támogatást kért ahhoz, hogy Magyarország tovább csökkentse orosz energiafüggőségét, és több forrásból biztosítsa energiaellátását.

Emellett azt is kérte, hogy az amerikai politikusok járjanak közben a mentesség érdekében.

A kérdés azért vált különösen sürgetővé, mert az amerikai Kongresszus a múlt héten elfogadta a Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 elnevezésű jogszabályt, amely új eszközöket ad Donald Trump elnök kezébe az orosz energiahordozók jelentős vásárlóival szemben. Trump szeptember 18-án aláírta a törvényt.

A jogszabály alapján az elnök bizonyos feltételek mellett

akár 100 százalékos vámot is kivethet azoknak az országoknak az amerikai exportjára, amelyek az orosz kőolaj vagy földgáz legnagyobb vásárlói közé tartoznak, és a törvény hatálybalépése után is folytatják az orosz energia beszerzését.

A washingtoni törvény elfogadása után ezért a korábban megszerzett amerikai mentesség kérdése ismét közvetlenül előtérbe került Magyarország számára. Bár Magyarország jelenleg nincs az öt legnagyobb orosz eredetű energiahordozó importálója között, ez akár meg is változhat a jövőben, s további problémát jelenthet, hogy egyelőre tisztázatlan, hogy az amerikai jogszabály pontosan milyen módszertannal határozza meg ezt a kategóriát.