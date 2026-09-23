Itt van Kapitány István terve az orosz gáz kiváltására: elárulta a három ország nevét, amik Putyinék helyére léphetnek – fontos részleteket közölt a régi és az új paksi atomerőműről

A miniszter a rendezvényen arról beszélt, hogy szerinte Magyarországon vannak források az energiarendszer fejlesztésére, az elmúlt kormányok azonban szerinte nem megfelelően használták fel ezeket. Újra beszélt az orosz gáz kiváltásáról is.

Az orosz gáz kiváltásáról is beszélt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy rendezvényen (illusztrációs célú kép)

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Orosz gáz, paksi erőmű, elmaradt fejlesztések: ezekről beszélt a miniszter

Kapitány a Telex beszámolója szerint példaként említette, hogy a paksi atomerőmű hűtőrendszerének szükséges átalakítását már 2019-ben felismerték, a tervek is elkészültek, a beruházás azonban elmaradt.

Szerinte a fejlesztés költsége alacsonyabb lett volna annál a mintegy 20 milliárd forintnál, amelyet az MVM sportszponzorációra fordított. Így az idei nyáron, a hőség miatt kialakult helyzetben mindössze két hét alatt kellett elvégezni a szükséges munkákat, hogy az erőművet ne kelljen teljesen leállítani.

Kapitány szerint más állami vállalatoknál is voltak hasonló problémák. Felidézte, hogy Magyarországon 91 híd van kritikus állapotban, miközben állami bankok mintegy 400 millió dollár értékben, 80 százalékos garanciával finanszíroztak afrikai beruházásokat. A miniszter ezzel vélhetően a Duna Aszfalt afrikai projektjére utalt.

A kormány a jövőben nem akar „ezermilliárdosan túlárazott” projekteket és 35 éves koncessziókat, így Kapitány szerint források szabadulhatnak fel az energia-infrastruktúra fejlesztésére. Az RRF-források hazahozatalát szintén olyan lehetőségként említette, amelyből az energiahálózat fejlesztésére és például okosmérők telepítésére is lehet költeni.

Paks 2-t teljesen átvizsgálják

A nukleáris energiánál elsődleges cél a működő paksi blokkok üzemidő-hosszabbítása. A miniszter szerint ezzel

2052-ig vagy akár 2057-ig biztosítható lehet a 2000 megawattos termelés, ami meghatározó Magyarország energiaellátásában.

A Paks II. beruházás teljes körű felülvizsgálatát ugyanakkor továbbra is fenntartja a kormány. Kapitány szerint az idei nyári energiakrízis tapasztalatai alapján például kérdésessé vált, hogy az új blokkok hűtése megoldható-e ugyanabból a hűtőcsatornából, amelyet a jelenlegi erőmű használ.