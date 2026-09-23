Itt van Kapitány István terve az orosz gáz kiváltására: elárulta a három ország nevét, amik Putyinék helyére léphetnek – fontos részleteket közölt a régi és az új paksi atomerőműről
A miniszter a rendezvényen arról beszélt, hogy szerinte Magyarországon vannak források az energiarendszer fejlesztésére, az elmúlt kormányok azonban szerinte nem megfelelően használták fel ezeket. Újra beszélt az orosz gáz kiváltásáról is.
Orosz gáz, paksi erőmű, elmaradt fejlesztések: ezekről beszélt a miniszter
Kapitány a Telex beszámolója szerint példaként említette, hogy a paksi atomerőmű hűtőrendszerének szükséges átalakítását már 2019-ben felismerték, a tervek is elkészültek, a beruházás azonban elmaradt.
Szerinte a fejlesztés költsége alacsonyabb lett volna annál a mintegy 20 milliárd forintnál, amelyet az MVM sportszponzorációra fordított. Így az idei nyáron, a hőség miatt kialakult helyzetben mindössze két hét alatt kellett elvégezni a szükséges munkákat, hogy az erőművet ne kelljen teljesen leállítani.
Kapitány szerint más állami vállalatoknál is voltak hasonló problémák. Felidézte, hogy Magyarországon 91 híd van kritikus állapotban, miközben állami bankok mintegy 400 millió dollár értékben, 80 százalékos garanciával finanszíroztak afrikai beruházásokat. A miniszter ezzel vélhetően a Duna Aszfalt afrikai projektjére utalt.
A kormány a jövőben nem akar „ezermilliárdosan túlárazott” projekteket és 35 éves koncessziókat, így Kapitány szerint források szabadulhatnak fel az energia-infrastruktúra fejlesztésére. Az RRF-források hazahozatalát szintén olyan lehetőségként említette, amelyből az energiahálózat fejlesztésére és például okosmérők telepítésére is lehet költeni.
Paks 2-t teljesen átvizsgálják
A nukleáris energiánál elsődleges cél a működő paksi blokkok üzemidő-hosszabbítása. A miniszter szerint ezzel
2052-ig vagy akár 2057-ig biztosítható lehet a 2000 megawattos termelés, ami meghatározó Magyarország energiaellátásában.
A Paks II. beruházás teljes körű felülvizsgálatát ugyanakkor továbbra is fenntartja a kormány. Kapitány szerint az idei nyári energiakrízis tapasztalatai alapján például kérdésessé vált, hogy az új blokkok hűtése megoldható-e ugyanabból a hűtőcsatornából, amelyet a jelenlegi erőmű használ.
Egy év alatt leválhat az orosz gázról Magyarország, romániai forrásból is jöhet az energia
A miniszter szerint a földgáz- és kőolajbeszerzéseket is diverzifikálni kell. Jelenleg a magyar földgázimport mintegy 80 százaléka, a kőolajimport 90 százaléka egyetlen forrásból származik, ami Kapitány szerint ellátásbiztonsági kockázatot jelent.
Magyarország ezért tárgyal arról, hogy
- a 2027-ben termelésbe álló romániai Neptun Deep gázmezőről is vásároljon földgázt, emellett
- a horvát és görög LNG-terminálok kapacitásait is ki kell használni.
Kapitány korábbi nyilatkozatát is megerősítette: mint megírtuk, a miniszter nemrég arról beszélt, hogy Magyarország akár egy év alatt leválhat az orosz földgázról. Mint mondta, ha a jelenlegi helyzet fennmarad, 2027 októberére más forrásokból is biztosítható lesz az ország gázellátása. Ugyanakkor szerinte még nem biztos, hogy erre szükség lesz, hiszen az Ukrajnában zajló háború addig akár véget is érhet.
A kőolaj esetében a miniszter szerint az előző kormány és a Mol többet tehetett volna annak érdekében, hogy a Barátság vezeték kiesése esetén a horvát Janaf–Adria vezetéken keresztül gyorsabban és nagyobb mennyiségben érkezhessen olaj Magyarországra. Kapitány szerint hosszú távon az a legbiztonságosabb, ha az ország minél több forrásból, versenyképes áron tudja beszerezni az energiát.
A miniszter a kormány által nyújtott dízeltámogatás kapcsán kitért arra is, hogy az ellenzék számon kéri a kormányon, hogy miért nem védett árakkal vagy az adók csökkentésével segít a dízelautósoknak. Kapitány István szerint az előző kormány hazárdírozott akkor, amikor az ársapka-rendszerben a stratégiai dízelkészleteket árazásra használta, így pedig 90 napról 44 napra vitte le a készleteket. A Tisza-kormány a készleteket visszatöltötte [valójában erre vonatkozóan még az Orbán-kormány alatt született rendelet írt elő kötelezettséget a Molnak - a szerk.] és nem fogja soha ezt a készletet árazásra használni – jelentette ki.