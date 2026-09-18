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Kapitány István
LNG
orosz gáz
román

Oroszról részben román gázra válthatnánk, ha nagyon muszáj, de az orosz-ukrán háború lezárásában bízik a kormány

A Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium a román vezetéssel és vállalatokkal tárgyal arról, hogy 2027 októbere után Románián át érkezhetne Magyarországra földgáz – erről Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a Telexnek adott interjúban beszélt. A lépés az orosz gáz kiváltását szolgálná.
B. H. L.
2026.09.18., 16:26
Fotó: OMV Petrom

Magyarország kész betartani az Európai Uniónak az orosz gáz vásárlási tilalmára vonatkozó döntését, ezért a Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium a Románián keresztüli, altarnatív gáz importjáról egyeztet Romániával. A tárgyalásról Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter nyilatkozott a Telexnek. 

orosz gáz
Romániai válthatja az orosz gázt, ha muszáj/Fotó: OMV Petrom

Egyelőre azonban orosz gázt importálunk, mert az a legköltséghatékonabb megoldás , ahogyan a kőolaj esetében is. A romániai forrás a fekete-tengeri Neptun Deep mező lenne. Az interjúból idéző orosz RIA Novosztyi felidézi, hogy az Európai Unió január 1-jétől teljes tilalmat kíván bevezetni az Oroszországból érkező LNG-szállításokra, 2027 őszétől pedig a vezetékesre is. Kapitány István kijelentette, hogy ezt Budapest politikai döntésnek tekinti, amit betart, ha szükséges. Ugyanakkor – mint emlékeztetett –, Magyar Péter miniszterelnök korábban hangsúlyozta, hogy kártérítést kíván kérni az EU-tól az oroszországi szállítások megtagadása miatt. (Szlovákia sem ingyen válna le az orosz gázról.) 

A miniszter reméli továbbá, hogy jövő októberre lezárul az ukrajnai háború, így szabaddá válik az Oroszországból történő import is.

Most azonban Magyarországnak fontos az LNG-kapacitás lekötése is, ilyen szerződések már születnek is. Magyarország gázellátása különböző forrásokból biztosítható versenyképes áron. Csehország már levált az orosz olajról és a gázról is, és „és nem halljuk, hogy ez ott óriási gazdasági problémákat okozott volna”. Az orosz olajról való leválásról még nincs döntés, de Kapitány Isvtán szerint e téren is vannak lehetőségek. Nagyon kedvező, hogy Magyarországnak két nagy kőolajvezetéke van, míg Ausztriának csak egy. A Horvátországot átszelő Adria olajvezeték használatáról a Mol már tárgyal a horvát féllel.

Egyelőre az orosz gáz a biztos

Ugyanakkor, mint az orosz hírügynökség felidézi, Moszkva többször rámutatott, hogy a Nyugat súlyosan hibázik, ha nem vásárol orosz energiahordozót, hiszen ezáltal méginkább függ majd a magasabb áraktól. Az orosz energiahordozó vásárlása ugyanis folytatódni fog, de már közvetítőkön keresztül.

Az orosz olajról és gázról való leválás azonban szerződésbontással is járna . Oroszország budapesti nagykövetsége a napokban közölte a Világgazdasággal, hogy az állami tulajdonú MVM és az orosz Gazprom Export közötti hosszú távú szerződés 2036-ig érvényes , és évi mintegy 4,5 milliárd köbméter szállításra vonatkozik – a kiegészítő megállapodásokat nem számítva. A Barátság kőolajvezeték pedig továbbra is az orosz kőolaj szállításának fő útvonala. A rendelkezésre álló becslések szerint az olajimport 5 millió tonnát tesz ki évente, miközben az ország éves kőolajszükséglete körülbelül 8,1 millió tonna.

Teljesen leáll?

A Kapitány-interjú alapján egy orosz olajipari szaklap már tényként ír arról, hogy az új magyar kormány 2027 októberére, az Európai Unió által kitűzött határidőre teljesen le kívánja állítani az orosz gáz vásárlását. Felidézi, hogy Magyarország már tavaly decemberben tárgyalt az Egyesült Államokkal LNG-szállításról. Az MVM meg is állapodott az amerikai Chevron vállalattal. Az ötéves szerződés évi 400 millió köbméternyi LNG-re vonatkozott, ami a teljes szerződéses időszak alatt összesen 2 milliárd köbmétert jelent. A vételárat körülbelül 600 millió dollárra becsülték.

Magyarország számos más nagy nemzetközi vállalattal is kötött LNG-megállapodást, köztük

  • a Shellel 10 évre, évi körülbelül 200 millió köbméterről, 2026 januárjától,
  • a francia Engie-vel 10 évre, évi 400 millió köbméterről,
  • valamint a Socarral két évre, és 800 millió köbméterről.

Épülget a román útvonal

Mindazonáltal Magyarország évek óta dolgozik azonban, hogy több földgázt és kőolajat hozhasson be Románia felől. Márciusi cikkünk szerint például a Románia felől belépő Vertikális gázfolyosón át a világ számos részéről érkezhet földgáz Magyarországra, amely másfél éve gázszolidaritási szerződést írt alá Romániával.

 

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