Oroszról részben román gázra válthatnánk, ha nagyon muszáj, de az orosz-ukrán háború lezárásában bízik a kormány

Magyarország kész betartani az Európai Uniónak az orosz gáz vásárlási tilalmára vonatkozó döntését, ezért a Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium a Románián keresztüli, altarnatív gáz importjáról egyeztet Romániával. A tárgyalásról Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter nyilatkozott a Telexnek.

Romániai válthatja az orosz gázt, ha muszáj/Fotó: OMV Petrom

Egyelőre azonban orosz gázt importálunk, mert az a legköltséghatékonabb megoldás , ahogyan a kőolaj esetében is. A romániai forrás a fekete-tengeri Neptun Deep mező lenne. Az interjúból idéző orosz RIA Novosztyi felidézi, hogy az Európai Unió január 1-jétől teljes tilalmat kíván bevezetni az Oroszországból érkező LNG-szállításokra, 2027 őszétől pedig a vezetékesre is. Kapitány István kijelentette, hogy ezt Budapest politikai döntésnek tekinti, amit betart, ha szükséges. Ugyanakkor – mint emlékeztetett –, Magyar Péter miniszterelnök korábban hangsúlyozta, hogy kártérítést kíván kérni az EU-tól az oroszországi szállítások megtagadása miatt. (Szlovákia sem ingyen válna le az orosz gázról.)

A miniszter reméli továbbá, hogy jövő októberre lezárul az ukrajnai háború, így szabaddá válik az Oroszországból történő import is.

Most azonban Magyarországnak fontos az LNG-kapacitás lekötése is, ilyen szerződések már születnek is. Magyarország gázellátása különböző forrásokból biztosítható versenyképes áron. Csehország már levált az orosz olajról és a gázról is, és „és nem halljuk, hogy ez ott óriási gazdasági problémákat okozott volna”. Az orosz olajról való leválásról még nincs döntés, de Kapitány Isvtán szerint e téren is vannak lehetőségek. Nagyon kedvező, hogy Magyarországnak két nagy kőolajvezetéke van, míg Ausztriának csak egy. A Horvátországot átszelő Adria olajvezeték használatáról a Mol már tárgyal a horvát féllel.

Egyelőre az orosz gáz a biztos

Ugyanakkor, mint az orosz hírügynökség felidézi, Moszkva többször rámutatott, hogy a Nyugat súlyosan hibázik, ha nem vásárol orosz energiahordozót, hiszen ezáltal méginkább függ majd a magasabb áraktól. Az orosz energiahordozó vásárlása ugyanis folytatódni fog, de már közvetítőkön keresztül.