Megérkezett az oroszok nyilatkozata a Magyarországnak küldött energiáról: 4,5 milliárd köbméter gáz, 5 millió tonna olaj és Paks II. – "A kormány lépései hatással lesznek a kapcsolatokra"

Kérdőjelessé teszi a magyar-orosz energiakapcsolatok majdani alakulását, hogy az Európai Unió elvárja az orosz energiahordozóról való leválást. Új helyzetet hozott az is, ahogy az új magyar kormány – az elődjétől teljesen eltérően – nyilatkozik Oroszországról, továbbá zajlik a Paks II. beruházás kézenfekvő, de nyitott kifutású átvilágítása, az orosz diplomaták minapi kiutasítása pedig egyenesen olaj volt a tűzre. A Világgazdaság arról kérdezte a budapesti orosz nagykövetséget, hogy jelen helyzetben hogyan látja a két ország további együttműködését az olaj- és gázkereskedelem, valamint az atomiparban.

Az orosz nagykövetség jelezte: országa nyitott a paragamtikus együttműködés folytatására/Fotó: Fotó: A.Savin / Wikipedia Free Art

Orosz nagykövetség: az orosz vállalatok teljesítik szerződéses kötelezettségüket

A követség sajtószolgálatától kapott válasz szerint Jevgenyij Sztanyiszlavov nagykövet is úgy látja, hogy az orosz–magyar kapcsolatok jelenlegi állapota valóban egy nem könnyű, átalakulással és átgondolással jellemezhető időszakon mennek keresztül. A pontosság érdekében változatlan formában ismertetjük az Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetségének érdeklődésünkre küldött reagálását:

Oroszország Magyarország hagyományos, megbízható külkereskedelmi partnere. Ez teljes mértékben vonatkozik a két ország közötti energetikai együttműködésre is, többek között az orosz szénhidrogének Magyarországba történő importja terén. Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy

az állami tulajdonú MVM és az orosz Gazprom Export közötti hosszú távú szerződés 2036-ig érvényes, és évi mintegy 4,5 milliárd köbméter szállításra vonatkozik – a kiegészítő megállapodásokat nem számítva.

A Barátság kőolajvezeték továbbra is az orosz kőolaj szállításának fő útvonala (a rendelkezésre álló becslések szerint az olajimport 5 millió tonnát tesz ki évente, miközben az ország éves kőolajszükséglete körülbelül 8,1 millió tonna).

A Magyarországra irányuló orosz kőolajszállítások az idei április második felében folytatódtak újra, a kijevi rezsim nyílt szabotázsa miatt bekövetkezett szünet után. Az orosz vállalatok természetesen nem mondanak le szerződéses kötelezettségeik teljesítéséről.

Országunk továbbra is nyitott a Magyarországgal való jóhiszemű, becsületes, pragmatikus és átlátható együttműködésre az energetika területén.

E tekintetében célszerűbbnek tűnik az orosz szénhidrogének behozatalának a jövőjével (különösen a REPowerEU terv megvalósítása fényében) és a Paks II.-vel (annak folyamatban levő úgynevezett felülvizsgálata kapcsán) kapcsolatos kérdéseket a jelenlegi magyar kormányhoz intézni, amely minden bizonnyal teljeskörűen rendlekezik azzal az információval, hogy mit tervez e területeken.