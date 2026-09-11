Lesz egy kis probléma, ha a Tisza-kormány Horvátországból hozza be az olajat Oroszország helyett: az elemzők elkezdték kiszámolni, mit okozna a magyar gazdaságnak

A mostani hét után jogosan merülhet fel a kérdés: mennyibe kerülne Magyarországnak az orosz olaj és földgáz gyors kiváltása? Bár a Tisza-kormány politikailag távolodni kezdett Moszkvától, Magyarország energetikai szempontból továbbra is erősen függ az orosz szállításoktól, ráadásul az orosz nyersanyag jelenleg olcsóbban érkezik, mint több lehetséges alternatíva. Elemzők szerint ezért egy esetleges orosz áremelés vagy szállításcsökkentés Magyarországnak fájna, de Moszkvának sem lenne feltétlenül jó üzlet elveszíteni az egyik megmaradt európai vevőjét.

Lesz egy kis probléma, ha a Tisza-kormány leválik az orosz olajról elkezdték kiszámolni, mit okozna a magyar gazdaságnak, ha Horvátországból jönne az olaj / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Az orosz olajnak komoly árnyeresége van

Magyarország továbbra is a Barátság vezetéken kapja orosz kőolajának nagy részét, amely a Mol finomítóiba érkezik. A közölt adatok szerint 2025-ben mintegy 5–5,5 millió tonna olaj érkezett ezen az útvonalon, és 2026-ra is hasonló mennyiséggel számolnak.

Az orosz olaj súlya az elmúlt években ráadásul jelentősen nőtt. Az Oilcapital.ru szerint 2021-ben még a magyar olajimport 61 százaléka érkezett Oroszországból, 2025-re viszont már 92–93 százalékra emelkedett ez az arány.

Ennek nem kizárólag infrastrukturális oka van. Az Urals típusú orosz nyersolaj hordónként körülbelül 15–20 dollárral, vagyis a jelenlegi árfolyamon mintegy 4700–6300 forinttal lehetett olcsóbb a Brentnél. Több millió tonnás éves behozatalnál ez már jelentős különbséget jelenthet a beszerzési költségekben és a Mol finomítói árrésében.

A Kpler elemzői szerint

Magyarország Horvátországon keresztül is növelhetné az alternatív olaj beszerzését, ezzel azonban elveszne az orosz nyersanyag jelenlegi árelőnyének legalább egy része.

A drágább alapanyag önmagában nem feltétlenül jelentene ellátási problémát, de csökkentené a finomítói marzsot, és tartósan magasabb költségszintet jelentene a magyar energiarendszer számára.

A gáznál még nagyobb lehet a különbség

A földgáz esetében hasonló dilemma alakult ki. Magyarország a Török Áramlaton keresztül, hosszú távú Gazprom-szerződések alapján kap orosz gázt. A forrás szerint 2025-ben rekordmennyiség, 7,8 milliárd köbméter érkezett ezen az útvonalon, 2026-ban pedig a napi szállítás már eléri a 22 millió köbmétert.