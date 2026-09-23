Még mindig az orosz olaj védi meg a magyarokat, de csak egy valaki nem veszít: az állam keres Putyinon és az üzemanyagon

Az iráni háború befejezését övező optimizmust azonban borúlátás váltotta, az akkor 70 dollárról azóta 100 dollár fölé emelkedett a Brent hordójának ára.

Az európai kormányok sorban voltak kénytelenek (újra)bevezetni üzemanyagár-visszafogó intézkedéseket.

A Tisza-kormány az utolsók közt, bár náluk is többet késett Németország (aminek meg is lett az eredménye, és mire Friedrich Merz kancellár végre lépett, a bukás széléig jutott el).

Ha máig sem lett 1000 forint az üzemanyag literje, a szerdán jelentett 636 forintos benzin- és 709 forintos dízelár már sokaknak fáj.

Már látjuk, mennyibe fáj Európának az orosz energiáról való leszakadás és az iráni háború együtt

Európa egészének mennyire fáj az ukrajnai tetejébe tavaszra érkezett iráni háború, erről most az Eurostat tett reveláló közlést.

Még mielőtt júliusban még rosszabbra fordult a helyzet, a második negyedévben

az Európai Unió 56 százalékkal többet fizetett ugyanannyi behozott nyersolajért, mint egy évvel korábban

– holott már korábban is az volt a fájdalom, hogy a drága energia behorpasztja az európai gazdaságot.

Ez egyben azt is jelenti, hogy "az orosz energia utáni" világban már nagyobb az uniós olajszámla, mint az ukrajnai háború 2022-es kitörését követő negyedévben, vagy azóta bármikor, és akkor még a gázról nem is beszéltünk.

A magyarok a forró nyáron megúszták a megúszhatatlant, de hogyan?

A másik ugyanakkor közzétett Eurostat-jelentés ugyanakkor már a még rosszabb nyári helyzetet mutatja, és nekünk magyaroknak meghökkentő információval szolgál. A táblázat legalján találjuk Magyarországot. Miközben még rosszabbra fordult a helyzet Európában, hol emelkedtek legkevesebbet az üzemanyagárak az unióban a június-augusztusi időszakban?

Nálunk.

Az üzemanyagok és kenőanyagok árának éves százalékos változása júniusban, júliusban és augusztusban az EU tagállamaiban Forrás: Eurostat

Ez, ugye, az az időszak, amikor a ma látott baj kezdődött. A magyar benzinkutaknál azonban nem jelent meg majdnem egészen szeptemberig, pedig mások vastagon nyögték és a magyar védett júniusban már kivezették. Hogy lehetséges ez?

Aki a holtankoljak.hu napi árbejelentéseit böngészte ebben az időszakban, feltűnhetett két dolog.

Más országoktól eltérően nálunk a nagykereskedelmi árat publikálták naponta, nem a kiskereskedelmit. Pontosan a statisztikában szereplő időszak végén és az árak szeptemberi felszökése előtt, augusztus 31-én azonban váltottak, és mintha új korszak következett volna be: "Mivel a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak mozgása elvált egymástól, a forintosított nagyker árak közlését kivezetjük." A napok többségében az olajárak megemelkedésének heteiben a magyar nagykereskedelmi ár egyszerűen nem követte a Brent előző napi változását. Megnéztük néhány munkanapos csúszást feltételezve is, és ugyanez történt. Ha az európai irányadó árakhoz hasonlítunk, kicsit más a helyzet: a benzin drágulását nagyjából követtük, a dízelét azonban nem igazán.

De ha a nyersanyag és az üzemanyag is drágult közben a nemzetközi piacon, ki nyelte le a különbséget, ami lehetővé tette, hogy a magyar autósok ne érezzék meg augusztus végéig a terhet?