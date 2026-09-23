Még mindig az orosz olaj védi meg a magyarokat, de csak egy valaki nem veszít: az állam keres Putyinon és az üzemanyagon
Ünnepelve lobogtathatná Kapitány István gazdasági miniszter az Eurostat friss statisztikáját az európai üzemanyagárakról. De ha az első látásra fényes magyar siker magyarázatára kerülne a sor, lehet hogy mindjárt tengelyt kellene akasztania Orbán Anita külügyminiszterrel. Kell-e magyaroknak az orosz olaj – ez az alapkérdés kerülne azonnal az asztalra, amire Brüsszelben már megadták a választ, a Tisza-kormány hozzáállása azonban még mindig ellentmondásos – mindjárt meglátjuk, miért.
A külgazdasági disszionanciát, vagy tudathasadást mi sem példázza jobban, mint hogy
- az uniós diplomácia terén az Euzrópai Unióban mindenkinél demonstratívabb módon két hete Orbán Anita tíz, a budapesti orosz képviseleten dolgozó személyt utasított ki, nagy nemzetközi visszahangot kiváltva vállalva a kapcsolatok megromlásának ódiumát (aminek részleteit még nem közölte a Kreml),
- csak napokra rá azonban Hajdu Márton, a parlament külügyi bizottságának kormánypárti elnöke republikánus és demokrata kongresszusi képviselőkkel tárgyalt, és azt kérte, hogy Magyarország az átmeneti időszakban kapjon mentességet az orosz olaj- és földgázvásárlást érintő új amerikai büntetőintézkedések alól.
Mi állhat az erőben támadt zavar hátterében, erről furcsa mód nem benfentes Tisza-forrás, hanem két friss Eurostat-jelentés nyújtja a legjobb magyarázatot.
Az egyik fejlemény hatását a nyár jórészében nem érezték meg a magyar autósok és fuvarozók, de az utóbbi hetekben már a fogukat szívják. Hiába jelentett be a Tisza-kormány részleges dízelártámogatást elődje megoldása, a június végén kivezetett védett árak helyébe, amelyek a 95-ös benzinre 595 Ft/liter, a dízelre 615 Ft/liter plafont szabtak.
A védett áraknak úgy vethettek véget büszkén és az elődeiket gúnyolva, hogy azokat okafogyottá tette az európai piaci árak csökkenése. „Apropó, valaki megkérdezné a Fidesz vezetőit … hogy hol van az 1000 forintos benzinár, amivel a választások előtt riogatták az embereket” – idézte akkortájt Magyar Péter kormányfőt a nemzeti hírügynökség.
Az iráni háború befejezését övező optimizmust azonban borúlátás váltotta, az akkor 70 dollárról azóta 100 dollár fölé emelkedett a Brent hordójának ára.
Az európai kormányok sorban voltak kénytelenek (újra)bevezetni üzemanyagár-visszafogó intézkedéseket.
A Tisza-kormány az utolsók közt, bár náluk is többet késett Németország (aminek meg is lett az eredménye, és mire Friedrich Merz kancellár végre lépett, a bukás széléig jutott el).
Ha máig sem lett 1000 forint az üzemanyag literje, a szerdán jelentett 636 forintos benzin- és 709 forintos dízelár már sokaknak fáj.
Már látjuk, mennyibe fáj Európának az orosz energiáról való leszakadás és az iráni háború együtt
Európa egészének mennyire fáj az ukrajnai tetejébe tavaszra érkezett iráni háború, erről most az Eurostat tett reveláló közlést.
Még mielőtt júliusban még rosszabbra fordult a helyzet, a második negyedévben
az Európai Unió 56 százalékkal többet fizetett ugyanannyi behozott nyersolajért, mint egy évvel korábban
– holott már korábban is az volt a fájdalom, hogy a drága energia behorpasztja az európai gazdaságot.
Ez egyben azt is jelenti, hogy "az orosz energia utáni" világban már nagyobb az uniós olajszámla, mint az ukrajnai háború 2022-es kitörését követő negyedévben, vagy azóta bármikor, és akkor még a gázról nem is beszéltünk.
A magyarok a forró nyáron megúszták a megúszhatatlant, de hogyan?
A másik ugyanakkor közzétett Eurostat-jelentés ugyanakkor már a még rosszabb nyári helyzetet mutatja, és nekünk magyaroknak meghökkentő információval szolgál. A táblázat legalján találjuk Magyarországot. Miközben még rosszabbra fordult a helyzet Európában, hol emelkedtek legkevesebbet az üzemanyagárak az unióban a június-augusztusi időszakban?
Nálunk.
Ez, ugye, az az időszak, amikor a ma látott baj kezdődött. A magyar benzinkutaknál azonban nem jelent meg majdnem egészen szeptemberig, pedig mások vastagon nyögték és a magyar védett júniusban már kivezették. Hogy lehetséges ez?
Aki a holtankoljak.hu napi árbejelentéseit böngészte ebben az időszakban, feltűnhetett két dolog.
- Más országoktól eltérően nálunk a nagykereskedelmi árat publikálták naponta, nem a kiskereskedelmit. Pontosan a statisztikában szereplő időszak végén és az árak szeptemberi felszökése előtt, augusztus 31-én azonban váltottak, és mintha új korszak következett volna be: "Mivel a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak mozgása elvált egymástól, a forintosított nagyker árak közlését kivezetjük."
- A napok többségében az olajárak megemelkedésének heteiben a magyar nagykereskedelmi ár egyszerűen nem követte a Brent előző napi változását. Megnéztük néhány munkanapos csúszást feltételezve is, és ugyanez történt. Ha az európai irányadó árakhoz hasonlítunk, kicsit más a helyzet: a benzin drágulását nagyjából követtük, a dízelét azonban nem igazán.
De ha a nyersanyag és az üzemanyag is drágult közben a nemzetközi piacon, ki nyelte le a különbséget, ami lehetővé tette, hogy a magyar autósok ne érezzék meg augusztus végéig a terhet?
A Mol, az orosz olaj, és az állam
A válasz egyszerű. Védett ár már nem volt, ártámogatás még nem, a dízelhiány egész Európában általánossá vált, a nagykereskedelmi árat pedig Magyarországon jórészt a Mol határozza meg. A különbség náluk csapódott le.
Ne sirassuk még a magyar óriást: az olajárak emelkedése ugyanis a finomítói árrés megemelkedését okozta az olajvállalatoknál. Ezt tükrözik a Mol júliusig ismert adatai is: az említett megcsapolás nem veszteséget okozott a Molnak, hanem a nyereségét csökkentette más olajvállalatokhoz képest. Hogyan, erre a Mol későbbi hónapokban közzétett jelentései vethetnek több fényt.
A magyar tankolók tehát viszonylag kevésbé fizettek rá tehát, a Mol "elvitte a balhét", de nem futott veszteségbe, hogyan szerepelt eközben az állam?
Itt kell rátérnünk, hogy az emiatt most amerikai szankciók fenyegette Magyarország és Szlovákia mindenki mástól eltérően az Orbán Viktor volt kormányfő kiharcolta washingtoni engedménynek köszönhetően továbbra is vásárolhatják az orosz olajat. Aminek azért van jelentősége, mert ez a többi olajfajtánál olcsóbb a piacon.
Ez máris javítaná a Mol helyzetét, de az ebből származó nyereséget már évek óta megsarcolja az állam. Idén még zökkenő is volt, mert a Barátság vezetéken Kijev "jóvoltából" hónapokig nem jött az olaj, csak a Tisza-kormány hatalomra kerülését követően állították helyre a szállítást.
Az új kormány, nosza, gyorsan meg is növelte a sarcot, amellyel "Vlagyimir Putyinon" keres, még kevesebbet hagyva a Molnál.
Korábban csak hordónként 5 dollár feletti Mol-keresmény 95 százalékát vonták el, augusztustól azonban a 2-5 dollár közötti különbségre is 50 százalékos adókulcs elvonás érvényes. Ráadásul ez a bevétel innentől már nem a rezsicsökkentési alapba folyik: egyszerre vontak el a lakosságtól és a Moltól összegeket, a kormány költségvetését gyarapítva.
Az állam nem csak az oroszadót gombolyítja le, egy másik csatornán is dől a pénz
Ezen felül az üzemanyag árának emelkedésekor az állami költségvetésben köt ki a többlet áfa is.
Még ha nem is drágul tovább az év végéig a benzin és a dízel, a védett ár és a jelenlegi árak közti különbség az év végéig
- 40 milliárd forint körüli többlet áfabevételt hoz a Tisza-kormánynak a Fidesz-kormány időszakának árához viszonyítva.
- Eközben az említett plusz adóelvonás a Moltól több mint 6 milliárdot hoz be, így ebből az adóból az év egészében 27 milliárd körüli összeg folyik be (ha nagyon nem csapolta meg a Barátság év eleji leállása és időközben orosz helyett nem más eredetű olajat vásárolt hatalmas mennyiségben a Mol).
- Mivel az 5000 forintos bejelentett dízeltámogatás költségét 20 milliárdra becsülték, ez csak kevesebb mint a harmada annak, amit az állam beszed (igaz, a Moltól a fentiek miatt kevesebb osztalékot szedhetnek be).
A bevétel töredékét adják vissza támogatásként, rá csak egyvalaki fizet a felfordulásra
Mindebből már kirajzolódik a kép, ki hogy jár Magyarországon a jelenlegi felállásban, és mit jelent ebben a képletben az orosz olaj:
- A Mol nyeresége csökken, mivel részben ráterhelik az iráni háború okozta drágulást,
- az állam tízmilliárdokat keres, még ha fizeti is az 5000 forintokat,
- a magyar lakosság és fuvarozók terhei pedig az üzemanyag drágulásával arányosan nőnek, hacsak vissza nem fogják a fogyasztásukat.
Mindez megszorításnak tűnik. Aminek a terheit nem az állam viseli: az iráni háborún és Putyin olaján a kormány csak keres. Megbeszéli-e ezt egymás közt Kapitány István és Orbán Anita, a csuda se tudja.