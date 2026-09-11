Nem ijedtek meg az oroszok Orbán Anitától és Magyar Pétertől: elárasztották Magyarországot, odáig vannak az autópályáiért – minden szavukat lesik a szállodák
Csaknem megháromszorozódott az orosz turisták érdeklődése Magyarország iránt: az idei nyári hónapokban 2,9-szer akkora keresletet mértek, mint egy évvel korábban. A növekedést érzékelve a magyar turisztikai szolgáltatók is alkalmazkodtak, Hévízen például szállodák, éttermek és gyógyászati szolgáltatók alkalmazkodtak az orosz vendégekhez – írja az Expert-Ural. A riport alapján úgy tűnik, az orosz turisták rá se hederítenek arra, hogy a Magyar-kormány kifejezetten barátságtalan hangnemre váltott Oroszországgal szemben.
Budapest után Hévíz az oroszok kedvence
Az orosz turisták magyarországi utazásai iránti kereslet 2,9-szeresére nőtt 2026 nyarán az előző év azonos időszakához képest – írta a TASZSZ a OneTwoTrip utazástervező szolgáltatás adatai alapján. A növekedés már korábban elkezdődött. Magyarországot 2024-ben mintegy 48 ezer orosz turista kereste fel, 36 százalékkal több, mint egy évvel korábban – közölte Fábián Sándor, Magyarország jekatyerinburgi főkonzulja.
Az orosz turisták körében Budapest után Hévíz a második legnépszerűbb magyarországi célpont, és a Balaton iránt is egyre nagyobb az érdeklődés.
Mihail Malcev, az Uráli Turisztikai Szövetség elnöke szerint Magyarország vonzerejét a Nyugat-Európánál kedvezőbb árak, a földrajzi elhelyezkedés és a sokféle turisztikai lehetőség adja. Budapest fekvése is előny, hiszen innen Ausztria, Szlovénia és Horvátország könnyen elérhető.
A turisztikai szövetség elnöke előnyként említette, hogy az ország méretének és fejlett autópálya-hálózatának köszönhetően a turisták rövid idő alatt több helyszínt is meglátogathatnak Magyarországon. A szállodák pedig többnyire fel vannak készülve az orosz turisták fogadására; tolmácsok, a nyelvet beszélő alkalmazottak és orosz nyelvű feliratok segítik a vendégek tájékozódását.
Malcev hátrányként jelölte meg azonban a tenger és a magas hegyek hiányát, így szerinte Magyarország alkalmatlan például a hegyi turizmus szerelmeseinek, vagy akiknek a nyaralás egyet jelent a tengerparton való sütkérezéssel.
Megengedőbbek a magyar hatóságok az oroszokkal
Az Expert-Ural újságírója Keszthelyen, a Festetics-kastélynál egy nagyobb orosz turistacsoporttal találkozott, amelyet oroszul beszélő idegenvezető kísért.
A növekvő keresletet azonban továbbra is fékezi a közvetlen légi összeköttetés hiánya, például a Wizz Air 2022 tavaszán függesztette fel oroszországi járatait, ezért Budapestre jelenleg többek között Bakun, Isztambulon, Jerevánon vagy Dubajon keresztül lehet eljutni.
Az beutazáshoz schengeni vízum is szükséges, ennek kapcsán Malcev azt mondta: a magyar hatóságok a legtöbb európai országnál megengedőbben kezelik az orosz állampolgárok kérelmeit.