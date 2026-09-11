Nem ijedtek meg az oroszok Orbán Anitától és Magyar Pétertől: elárasztották Magyarországot, odáig vannak az autópályáiért – minden szavukat lesik a szállodák

Csaknem megháromszorozódott az orosz turisták érdeklődése Magyarország iránt: az idei nyári hónapokban 2,9-szer akkora keresletet mértek, mint egy évvel korábban. A növekedést érzékelve a magyar turisztikai szolgáltatók is alkalmazkodtak, Hévízen például szállodák, éttermek és gyógyászati szolgáltatók alkalmazkodtak az orosz vendégekhez – írja az Expert-Ural. A riport alapján úgy tűnik, az orosz turisták rá se hederítenek arra, hogy a Magyar-kormány kifejezetten barátságtalan hangnemre váltott Oroszországgal szemben.

Az orosz turisták körében továbbra is népszerű Hévíz és környéke. / Fotó: Heather on Her Travels

Budapest után Hévíz az oroszok kedvence

Az orosz turisták magyarországi utazásai iránti kereslet 2,9-szeresére nőtt 2026 nyarán az előző év azonos időszakához képest – írta a TASZSZ a OneTwoTrip utazástervező szolgáltatás adatai alapján. A növekedés már korábban elkezdődött. Magyarországot 2024-ben mintegy 48 ezer orosz turista kereste fel, 36 százalékkal több, mint egy évvel korábban – közölte Fábián Sándor, Magyarország jekatyerinburgi főkonzulja.

Az orosz turisták körében Budapest után Hévíz a második legnépszerűbb magyarországi célpont, és a Balaton iránt is egyre nagyobb az érdeklődés.

Mihail Malcev, az Uráli Turisztikai Szövetség elnöke szerint Magyarország vonzerejét a Nyugat-Európánál kedvezőbb árak, a földrajzi elhelyezkedés és a sokféle turisztikai lehetőség adja. Budapest fekvése is előny, hiszen innen Ausztria, Szlovénia és Horvátország könnyen elérhető.

A turisztikai szövetség elnöke előnyként említette, hogy az ország méretének és fejlett autópálya-hálózatának köszönhetően a turisták rövid idő alatt több helyszínt is meglátogathatnak Magyarországon. A szállodák pedig többnyire fel vannak készülve az orosz turisták fogadására; tolmácsok, a nyelvet beszélő alkalmazottak és orosz nyelvű feliratok segítik a vendégek tájékozódását.

Malcev hátrányként jelölte meg azonban a tenger és a magas hegyek hiányát, így szerinte Magyarország alkalmatlan például a hegyi turizmus szerelmeseinek, vagy akiknek a nyaralás egyet jelent a tengerparton való sütkérezéssel.