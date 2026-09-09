Rendkívüli: elbukta az uniós bíróságon a pert Magyarország, amit Orbánék az orosz jegybanki vagyon felszabadítása miatt indítottak

Az Európai Unió Törvényszéke szerdán elutasította Magyarország keresetét, amelyben a magyar kormány az EU azon döntését támadta meg, hogy a befagyasztott orosz jegybanki eszközökön keletkező rendkívüli nyereséget Ukrajna védelmének finanszírozására használják fel. Az uniós blokk második legmagasabb szintű bírósága úgy ítélte meg, hogy nincs hatásköre az ügy elbírálására – írja a Reuters.

Az Európai Unió Törvényszéke szerdán elutasította Magyarország keresetét/Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Unió egyre nehezebben viseli Ukrajna finanszírozásának terheit

Hónapokkal azután, hogy úgy tűnt, lekerült a napirendről az ötlet, egyes uniós fővárosok ismét napirendre vették annak lehetőségét, hogy Ukrajna támogatására fordítsák azt a 200 milliárd eurónyi (233 milliárd dollárnyi) orosz vagyont, amelyet 2022 óta befagyasztva tartanak az EU-ban – számolt be a Kyivindependent.

Az Európai Unió 27 tagállama egyre nehezebben viseli Ukrajna finanszírozásának terheit, amelyeket lényegében egyedül kénytelenek állni, miközben Kijev hatalmas költségvetési lyukkal küzd az Oroszország által folytatott, töretlen agresszió közepette.

Közben az orosz fenyegetés arra kényszeríti Európát, hogy más területekről is forrásokat csoportosítson át saját védelmének megerősítésére. Egyesek szerint a Moszkva mintegy 200 milliárd eurónyi, európai pénzintézetekben parkoló vagyona lehetőséget teremthet arra, hogy Európa egyszerre támogassa Ukrajnát és erősítse saját védelmét.

A befagyasztott orosz vagyon felhasználása azonban korántsem egyszerű. Komoly jogi és politikai kockázatokkal járhat, és feszültséget kelthet a két brüsszeli székhelyű kormány, az Európai Unió és Belgium egyébként jó kapcsolatában is. Mégis, akár Brüsszelt, Kijevet, Stockholmot vagy Madridot nézzük, egyre több jel utal arra, hogy ezúttal sikerülhet működőképes megoldást találni.

Mi ez a befagyasztott orosz vagyon?

Amikor Oroszország 2022 februárjában teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, az EU, a G7-országok és szövetségeseik megállapodtak abban, hogy zárolják az orosz jegybank azon pénzügyi tartalékait, amelyeket az adott országokban működő pénzintézetekben tartottak.