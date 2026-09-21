Így változik mától a magyar parlament működése: hétfőtől új munkarendre áll át az Országgyűlés – visszatér az első Orbán-kormány gyakorlata és ezt azonnal látni lehet

Új ritmusban folytatja munkáját hétfőtől az Országgyűlés, ugyanis szeptember 21-én életbe lép a háromhetes ülésezési rend. A változtatásról még szeptember elején döntött a Házbizottság, ahol Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke szerint konszenzus alakult ki a frakciók között.

Országgyűlés új munkarendje: így változik mától a magyar parlament működése / Fotó: Ladóczki Balázs

Az új rendszer három, eltérő funkciójú hétre bontja a parlamenti munkát. Az úgynevezett

„A” héten hétfőtől csütörtökig, szükség esetén péntekig is tarthatnak plenáris üléseket.

A következő, „B” héten hétfőn biztosan összeül a parlament, és ha a törvényalkotási pr

ogram szükségessé teszi, további plenáris napokat is kijelölhetnek.

A harmadik, „C” hét viszont alapvetően nem a plenáris munkáról szól. Ezt az időszakot a képviselők választókerületi és egyéb feladataikra használhatják. Az állandó és eseti bizottságokat elsősorban a B és C heteken hívják majd össze, lehetőség szerint úgy, hogy azok ne ütközzenek a plenáris ülésekkel.

Több időt akarnak hagyni a választókerületekre

A változtatás mögött elsősorban szervezési és munkaszervezési okok állnak. Hallerné Nagy Anikó a döntés bejelentésekor hangsúlyozta, hogy a Házbizottságban a javaslatot konszenzus övezte, mert az minden frakció érdekeivel egybeesett, és az Országgyűlés Hivatala számára is tervezhetőbb működést tesz lehetővé. Az alelnök szerint a cél az is, hogy„sokkal több idő és energia maradjon a választókerületekre”.

Hallerné Nagy Anikó egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy az új rendszer nem jelenti a plenáris ülésnapok számának csökkentését, és nem kívánják vele lassítani a jogalkotást. Ehelyett a bizottsági munka válhat szervezhetőbbé, a képviselők pedig kiszámíthatóbban tervezhetik a választókerületükben végzett munkát. A parlamenti apparátus szempontjai is szerepet játszottak a döntésben. Az alelnök szerint az Országgyűlés Hivatalának terhelhetőségét is figyelembe vették, hogy az ott dolgozók munkarendje tervezhetőbb és kiszámíthatóbb legyen.

Továbbra is gőzerővel nyomják át a törvényeket

A háromhetes munkarend bevezetése azért is figyelemre méltó, mert az év hátralévő részében jelentős jogalkotási program vár az Országgyűlésre. Hallerné Nagy Anikó szeptember elején arról beszélt, hogy év végéig 83 jogszabályt érinthet a tervezett, úgynevezett tömbösített jogalkotási folyamat. Az alelnök ezért külön hangsúlyozta:„az átállás nem lassítja a törvényalkotás ritmusát”. A parlament működéséről szóló hivatalos tájékoztató alapján egyébként a Házszabály nemcsak heti vagy kéthetes, hanem háromhetes ülésezési rendet is lehetővé tesz. Az Országgyűlés munkarendjéről ülésszakonként a Házbizottság foglal állást.