Megérezték a sajtóhíreket a papírok, komoly mínuszban az OTP

Megérzik az OTP papírjai a Bloombergen megjelent híreket, miszerint a bank kivonulhat Oroszországból. A nyitóértékhez képest a papírok már 3,66 százalékos mínuszban vannak, 44 440 forinton állnak a részvények. Az OTP hétfő reggel még 46 ezer forint felett forgott, a napi sáv 45 660 és 46 290 forint között alakult.

Nagyon megviseli az OTP papírjait az orosz piacról való kivonulás híre, de egy akvizíció is szerepet játszhat abban (illusztráció)

Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Mintha büntetnék az OTP részvényeit az esetleges kivonulás hírére

A részvény árfolyamára azután került nyomás, hogy a Bloomberg által megismert dokumentumok szerint az OTP megkezdte oroszországi stratégiájának felülvizsgálatát, és már a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegeli. A bank oroszországi működésének áttekintését az év végéig zárhatják le – a részletekről nemrég ebben a cikkünkben számoltunk be.