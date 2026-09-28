Megérezték a sajtóhíreket a papírok, komoly mínuszban az OTP
Megérzik az OTP papírjai a Bloombergen megjelent híreket, miszerint a bank kivonulhat Oroszországból. A nyitóértékhez képest a papírok már 3,66 százalékos mínuszban vannak, 44 440 forinton állnak a részvények. Az OTP hétfő reggel még 46 ezer forint felett forgott, a napi sáv 45 660 és 46 290 forint között alakult.
Mintha büntetnék az OTP részvényeit az esetleges kivonulás hírére
A részvény árfolyamára azután került nyomás, hogy a Bloomberg által megismert dokumentumok szerint az OTP megkezdte oroszországi stratégiájának felülvizsgálatát, és már a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegeli. A bank oroszországi működésének áttekintését az év végéig zárhatják le – a részletekről nemrég ebben a cikkünkben számoltunk be.
Ugyanakkor a háttérben az OTP egyik legnagyobb külföldi akvizíciója, a balti Luminor Bank tervezett felvásárlása is szerepet játszhat.
Az ügylet a magyar bank történetének legnagyobb akvizíciója lenne, és tovább növelné euróövezeti jelenlétét.
Az oroszországi működés ugyanakkor szabályozói szempontból is egyre nagyobb figyelmet kap.
A Bloomberg által feltárt dokumentumok szerint az OTP orosz ügyfelei között Gazpromhoz kötődő vállalatok, valamint az orosz külföldi hírszerzésnek szolgáltatásokat nyújtó cégek is voltak. A dokumentumok ugyanakkor önmagukban nem bizonyítják, hogy az OTP jogsértést követett volna el.
A részvény árfolyama az elmúlt időszakban jelentős emelkedést produkált: hat hónap alatt több mint 28 százalékkal, egy év alatt pedig 57,5 százalékkal került feljebb. Az éves csúcsot szeptember 17-én érte el 47 470 forinton.
A pénteki 45 870 forintos záróár mellett az OTP 12,5 ezermilliárd forint körüli tőzsdei kapitalizációval rendelkezett.