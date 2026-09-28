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Megérezték a sajtóhíreket a papírok, komoly mínuszban az OTP

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Több mint három százalékos mínuszban az OTP papírjai délutánra, a bank részvényei a orosz kivonulásra reagálhatnak így. A Bloomberg szerint Magyarország legnagyobb bankja az orosz piacról való kivonulás lehetőségeit vizsgálja.
VG
2026.09.28, 13:31
Frissítve: 2026.09.28, 14:09

Megérzik az OTP papírjai a Bloombergen megjelent híreket, miszerint a bank kivonulhat Oroszországból. A nyitóértékhez képest a papírok már 3,66 százalékos mínuszban vannak, 44 440 forinton állnak a részvények. Az OTP hétfő reggel még 46 ezer forint felett forgott, a napi sáv 45 660 és 46 290 forint között alakult. 

otp bank
Nagyon megviseli az OTP papírjait az orosz piacról való kivonulás híre, de egy akvizíció is szerepet játszhat abban (illusztráció)
Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Mintha büntetnék az OTP részvényeit az esetleges kivonulás hírére

A részvény árfolyamára azután került nyomás, hogy a Bloomberg által megismert dokumentumok szerint az OTP megkezdte oroszországi stratégiájának felülvizsgálatát, és már a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegeli. A bank oroszországi működésének áttekintését az év végéig zárhatják le – a részletekről nemrég ebben a cikkünkben számoltunk be.

 OTP részvény
OTP részvény16:18:38
Árfolyam: 44 250 HUF -1 620 / -3,66 %
Forgalom: 28 634 908 610 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Ugyanakkor a háttérben az OTP egyik legnagyobb külföldi akvizíciója, a balti Luminor Bank tervezett felvásárlása is szerepet játszhat. 

Az ügylet a magyar bank történetének legnagyobb akvizíciója lenne, és tovább növelné euróövezeti jelenlétét.

Az oroszországi működés ugyanakkor szabályozói szempontból is egyre nagyobb figyelmet kap.

A Bloomberg által feltárt dokumentumok szerint az OTP orosz ügyfelei között Gazpromhoz kötődő vállalatok, valamint az orosz külföldi hírszerzésnek szolgáltatásokat nyújtó cégek is voltak. A dokumentumok ugyanakkor önmagukban nem bizonyítják, hogy az OTP jogsértést követett volna el.

A részvény árfolyama az elmúlt időszakban jelentős emelkedést produkált: hat hónap alatt több mint 28 százalékkal, egy év alatt pedig 57,5 százalékkal került feljebb. Az éves csúcsot szeptember 17-én érte el 47 470 forinton.

A pénteki 45 870 forintos záróár mellett az OTP 12,5 ezermilliárd forint körüli tőzsdei kapitalizációval rendelkezett.

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