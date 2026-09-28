Megérkezett az ítélet az OTP-ről: ez lehet a következménye, ha kivonul Oroszországból – forintra pontosan kiszámolták, mennyit érne a részvénye
Az OTP vizsgálja az orosz piacról történő kivonulásának lehetőségeit. A hírek szerint a magyar bankcsoport felülvizsgálja stratégiáját, a lépésnek pedig jelentős pénzügyi következményei lehetnek.
Az OTP azon európai bankok egyike, amelyek az ukrajnai háború kirobbanását követően is fenntartották orosz üzleti tevékenységüket. A társaság leánybankjának saját tőkéje június végén 548 milliárd forint volt, ami a bankcsoport teljes saját tőkéjének mintegy 10 százalékát jelenti. Az érdekeltség teljes leírása így részvényenként körülbelül 1960 forintos veszteséget okozna. Az elemzőház szerint a hétfői árfolyamesés már részben ezt a kockázatot tükrözheti.
Az OTP kivonulásának lehetséges okai
Az OTP miközben vizsgálja az Oroszországból történő kivonulás lehetőségét, a balti régió harmadik legnagyobb hitelintézetének számító Luminor felvásárlását készíti elő. Amennyiben az üzletet megkötik ez lesz magyar banktársaság történetének legnagyobb akvizíciója.
A Concorde szerint a kivonulási szándék összefüggésben lehet a balti terjeszkedéssel, mivel
az európai szabályzók fokozott figyelemmel vizsgálják az OTP orosz érdekeltségeit, így annak felszámolása javíthatná a bankcsoport megítélését és csökkenthetné reputációs kockázatát.
A Bloomberg szerint az OTP orosz ügyfelei között a Gazpromhoz köthető vállalatok, valamint orosz állami vagy hírszerzési szervezetekhez kapcsolódó cégek is szerepeltek, ám fontos hozzátenni, hogy a vizsgált dokumentumok nem utalnak arra, hogy a magyar bank nemzetközi szankciókat sértett volna.
A magyar pénzintézet korábban hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború kitörése után megszüntette a vállalati hitelezést Oroszországban, csökkentette kitettségét, tevékenysége pedig elsősorban a lakossági fogyasztási hitelezésre koncentrálódik. Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója pedig azt közölte, hogy nincs kizárva a teljes kivonulás lehetősége, és a döntés év végéig megszülethet.
A kivonulás mellett szólhat az is, hogy az orosz adókörnyezet hamarosan megváltozhat. A Financial Times értesülései szerint
Moszkva az osztalékadó mértékét 15-ről 35 százalékra emelné a nyugati vállalatok esetében, hogy növelje a költségvetés bevételeit.
A Concorde elemzése arra is rávilágít, hogy az OTP esetében ennek egyelőre nem lenne közvetlen hatása, mivel a bank 2025 ősze óta nem tud osztalékot kivenni orosz leányvállalatából, ezért a nyereség a helyi saját tőkét növeli.
Június végére az orosz leánybank saját tőkéje az orosz leánybank saját tőkéje június végére már 548 milliárd forintra emelkedett.
Az oroszországi érdekeltség jelentős profitot termel: az idei első fél évben a bankcsoport profitjának 22 százalékát adta, szemben a tavalyi 18 százalékkal. A Concorde ugyanakkor arra számít, hogy az év hátralévő részében már nem várható érdemi növekedés.
A kivonulás következményei
A bank korábban jelezte, hogy az orosz szabályozási környezet miatt az érdekeltség értékesítése jelenleg rendkívül nehéz, a távozó nyugati vállalatok pedig eszközeik piaci értékének csak töredékét realizálhatják. A Concorde arra is felhívta a figyelmet, hogy az OTP leánybankjának üzleti modelljében jelentős szerepet játszanak a vállalati betétek. Június végén ezek állománya 1930 milliárd forintot tett ki, miközben a lakossági hitelek állománya 1803 milliárd forint volt.
Ez azt jelenti, hogy a bank jelentős részben a vállalati ügyfelek által elhelyezett forrásokból finanszírozza a lakossági hitelezést, így kérdéses, hogy egy új, nem nyugati tulajdonos alatt mennyire maradna stabil a vállalati betétállomány.
A Concorde több forgatókönyvet is vizsgált egy lehetséges kivonulás esetére. A konzervatív verzióban azzal számolnak, hogy az orosz leánybankot teljes egészében le kell írni, az OTP semmilyen bevételt nem kap az értékesítésből, illetve a Luminor felvásárlása sem valósul meg. Az elemzőház emellett 16,5 százalékos hosszú távú sajáttőke-arányos megtérülést feltételez, miközben az orosz kivonulás mindössze 50 bázisponttal csökkentené az OTP tőkeköltségét. Ezt az elmúlt hetek kötvénypiaci hozamemelkedése lényegében semlegesítené.
Az elemzőház emellett 16,5 százalékos hosszú távú sajáttőke-arányos megtérülést feltételez, miközben az orosz kivonulás mindössze 50 bázisponttal csökkentené az OTP tőkeköltségét. Ezt az elmúlt hetek kötvénypiaci hozamemelkedése lényegében semlegesítené.
Ebben a forgatókönyvben a Concorde 53 640 forintos célára mintegy 19 százalékkal, 43 630 forintra csökkenne. Ez mindössze körülbelül 2 százalékkal lenne alacsonyabb a jelenlegi részvényárfolyamnál.
Az elemzők ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy az orosz kitettséget a piac eddig is jelentős diszkonttal vette figyelembe az OTP értékelésekor. Egy teljes kivonulás ezért csökkenthetné a banktól elvárt kockázati prémiumot, és az OTP értékeltsége közelebb kerülhetne régiós versenytársaiéhoz.
A bankcsoport CET1-tőkemegfelelési mutatója az orosz leány teljes leírása esetén a Concorde számításai szerint körülbelül 80 bázisponttal csökkenne.
Figyelembe kell azonban venni, hogy az orosz kivonulás érdemben javíthatná a Luminor-akvizíció esélyeit, ez pedig az elemzés szerint mintegy 5 százalékkal növelhetné az OTP-csoport profitját. A Concorde 2028-ra az orosz leány nélkül, de a Luminorral együtt részvényenként mintegy 4100 forintos eredménnyel számol. Ez a jelenlegi árfolyamon valamivel 11 alatti előretekintő P/E-mutatót jelentene.
Egy másik lehetséges forgatókönyv
Amennyiben az OTP nem tudná felszámolni orosz érdekeltségét és a Luminor-üzlet is meghiúsulna, akkor a Concorde szerint két lehetőséggel érdemes számolni.
Az egyik az osztalékfizetési ráta emelése és a részvény-visszavásárlási program felpörgetése lehetne, míg egy másik opció, hogy magyar bankcsoport ismét Kazahsztán felé fordul és keleti irányba terjeszkedik. Mindenesetre
az elemzőház nem tart indokoltnak a jelenleginél lényegesen erősebb eladói nyomást az OTP részvényein.
A piac ugyan jelentős egyszeri veszteséget árazhat egy orosz kivonulás esetére, hosszabb távon azonban az orosz kockázat megszűnése, a Luminor-akvizíció lehetősége és a csökkenő kockázati prémium részben ellensúlyozhatja ennek hatását.