Megérkezett az ítélet az OTP-ről: ez lehet a következménye, ha kivonul Oroszországból – forintra pontosan kiszámolták, mennyit érne a részvénye

Az OTP vizsgálja az orosz piacról történő kivonulásának lehetőségeit. A hírek szerint a magyar bankcsoport felülvizsgálja stratégiáját, a lépésnek pedig jelentős pénzügyi következményei lehetnek.

Kivonulhat az OTP Oroszországból / Fotó: NurPhoto via AFP

Az OTP azon európai bankok egyike, amelyek az ukrajnai háború kirobbanását követően is fenntartották orosz üzleti tevékenységüket. A társaság leánybankjának saját tőkéje június végén 548 milliárd forint volt, ami a bankcsoport teljes saját tőkéjének mintegy 10 százalékát jelenti. Az érdekeltség teljes leírása így részvényenként körülbelül 1960 forintos veszteséget okozna. Az elemzőház szerint a hétfői árfolyamesés már részben ezt a kockázatot tükrözheti.

Az OTP kivonulásának lehetséges okai

Az OTP miközben vizsgálja az Oroszországból történő kivonulás lehetőségét, a balti régió harmadik legnagyobb hitelintézetének számító Luminor felvásárlását készíti elő. Amennyiben az üzletet megkötik ez lesz magyar banktársaság történetének legnagyobb akvizíciója.

A Concorde szerint a kivonulási szándék összefüggésben lehet a balti terjeszkedéssel, mivel

az európai szabályzók fokozott figyelemmel vizsgálják az OTP orosz érdekeltségeit, így annak felszámolása javíthatná a bankcsoport megítélését és csökkenthetné reputációs kockázatát.

A Bloomberg szerint az OTP orosz ügyfelei között a Gazpromhoz köthető vállalatok, valamint orosz állami vagy hírszerzési szervezetekhez kapcsolódó cégek is szerepeltek, ám fontos hozzátenni, hogy a vizsgált dokumentumok nem utalnak arra, hogy a magyar bank nemzetközi szankciókat sértett volna.

A magyar pénzintézet korábban hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború kitörése után megszüntette a vállalati hitelezést Oroszországban, csökkentette kitettségét, tevékenysége pedig elsősorban a lakossági fogyasztási hitelezésre koncentrálódik. Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója pedig azt közölte, hogy nincs kizárva a teljes kivonulás lehetősége, és a döntés év végéig megszülethet.

A kivonulás mellett szólhat az is, hogy az orosz adókörnyezet hamarosan megváltozhat. A Financial Times értesülései szerint

Moszkva az osztalékadó mértékét 15-ről 35 százalékra emelné a nyugati vállalatok esetében, hogy növelje a költségvetés bevételeit.

A Concorde elemzése arra is rávilágít, hogy az OTP esetében ennek egyelőre nem lenne közvetlen hatása, mivel a bank 2025 ősze óta nem tud osztalékot kivenni orosz leányvállalatából, ezért a nyereség a helyi saját tőkét növeli.

Június végére az orosz leánybank saját tőkéje az orosz leánybank saját tőkéje június végére már 548 milliárd forintra emelkedett.

Az oroszországi érdekeltség jelentős profitot termel: az idei első fél évben a bankcsoport profitjának 22 százalékát adta, szemben a tavalyi 18 százalékkal. A Concorde ugyanakkor arra számít, hogy az év hátralévő részében már nem várható érdemi növekedés.