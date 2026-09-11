Soha jobbkor: új névvel állt elő az ismert kereskedelmi lánc, mostantól így hívják a fizetési megoldásukat – kitérnek a borravalóra és a kínai turistákra is

A DISH Pay bankkártya-elfogadási szolgáltatást kínál vendéglátóhelyeknek, kézi és telepített terminálokkal, valamint pincérrendszer-integrációval az OTP csoporthoz tarozó díjszabással. A METRO szerint a szolgáltatás célja, hogy gyorsítsa a fizetést és egyszerűsítse a vendéglátóhelyek napi működését. Az egységesített nevű szolgáltatásról szóló közlemény nem csak a vállalat kiadásában, hanem az Országos Kereskedelmi Szövetség tájékoztatásában is megjelent.

DISH néven viszi tovább a METRO digitális fizetési megoldását, mely mögött az OTP is ott áll (illusztráció)

Fotó: METRO

Az OTP-s megoldás a munkavállalóhoz juttatja el a bankkártyás borravalót

A fizetési megoldás része a bankkártyás borravaló kezelése is. A vállalat közlése szerint a rendszer lehetővé teszi, hogy a borravaló közvetlenül a munkavállaló bankszámlájára kerüljön.

A terminál a pincérrendszerből automatikusan megkapja a fizetendő összeget, így a személyzetnek nem kell azt manuálisan beírnia.

A DISH Pay egyik kiemelt funkciója a WeChat Pay elfogadása. A szolgáltatást az OTP stratégiai partnerén keresztül biztosítja, ami elsősorban

a Magyarországra érkező kínai turisták kiszolgálásában lehet fontos.

A WeChat Pay Kínában széles körben használt mobilfizetési megoldás, amely QR-kódos fizetést tesz lehetővé. A METRO szerint ennek elfogadása új fizetési lehetőséget jelenthet azoknak a vendéglátóhelyeknek, amelyek külföldi, ezen belül kínai vendégeket is fogadnak.

Az adatok szerint 2024-ben a Kínából érkező turisták 5 ezer vendégéjszakát töltöttek Magyarországon, vendéglátóipari kiszolgálásukban jelent könnyebbséget a mobilfizetési megoldás használata.

A DISH rendszerében a fizetés mellett más digitális szolgáltatások is elérhetők: a vendéglátóhelyek saját, keresőoptimalizált weboldalt készíthetnek, online asztalfoglalást indíthatnak és saját ételrendelési felületet működtethetnek. A csomag része a Google-on keresztüli foglalás, a Google Business-vélemények kezelése és az online étlap is.

A METRO Magyarország 1993 óta van jelen a hazai piacon, jelenleg 13 áruházat működtet. A nagykereskedelmi lánc elsősorban a vendéglátóipari és független kereskedelmi vállalkozásokat szolgálja ki.

Tágabb kitekintésben nézve a METRO Cash & Carry egy nemzetközi nagykereskedelmi áruházlánc, amely elsősorban vállalkozások, vendéglátóegységek (HoReCa), kiskereskedők és intézmények kiszolgálására szakosodott, de digitális vagy fizikai METRO kártyával regisztrált magánszemélyek is vásárolhatnak náluk.