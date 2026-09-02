Brutális növekedést hozott az Otthon Start az ingatlanpiacon: év végén újabb roham jöhet a lakáshitelekben

A lakáshitelpiac már augusztus végére túlszárnyalhatta a tavalyi egész éves teljesítményt, az idei új kihelyezések pedig elérhetik a 3050 milliárd forintot. Az Otthon Start dominálja a piacot, és ha a program jövő évi szigorítását még idén bejelentik, az év végi előrehozott igénylések további 100-200 milliárd forinttal dobhatják meg a hitelvolument - írta a Bankmonitor.

Megállíthatatlanul pörög a lakáshitelpiac, az Otthon Start pedig ennek motorjává vált / Fotó: Shutterstock

Rekordközeli évet zárhat a lakáshitelpiac 2026-ban: a Bankmonitor becslése szerint az év első nyolc hónapjában mintegy 2100 milliárd forintnyi új lakáshitel-szerződés születhetett. Ez közel kétszerese a tavalyi év azonos időszakában mért volumennek, és már augusztus végére meghaladhatta a teljes 2025-ös, 1967 milliárd forintos kihelyezést.

A jelenlegi folyamatok alapján az éves lakáshitel-volumen elérheti a 3050 milliárd forintot. Ez 55 százalékos növekedést jelentene egyetlen év alatt, miközben a lakáspiacon korántsem tapasztalható hasonló élénkülés.

Az Otthon Start uralja a piacot

A lakáshitelpiac idei szárnyalásának egyértelmű motorja az Otthon Start. A Bankmonitor számítása szerint az első nyolc hónap mintegy 2100 milliárd forintos hitelvolumenéből 1470 milliárd forint kapcsolódhatott a programhoz. További 200 milliárd forintot tehettek ki az egyéb támogatott konstrukciók, például a CSOK Plusz, míg a tisztán piaci kamatozású lakáshitelek összege körülbelül 430 milliárd forint lehetett.

Ez azt jelenti, hogy a támogatott konstrukciók együttesen a teljes kihelyezés mintegy 80 százalékát adhatták, az Otthon Start önmagában pedig körülbelül 70 százalékos részesedést érhetett el.

A piac azonban még ennél is magasabbra kerülhet. Ha a program feltételei változatlanok maradnak, a Bankmonitor 3050 milliárd forintos éves volument vár.

Ha viszont a következő hetekben bejelentenék, hogy 2027 januárjától szigorítják az Otthon Start jogosultsági feltételeit, az újabb év végi rohamot indíthatna.

Aki attól tart, hogy januártól már nem vagy csak nehezebben veheti igénybe a támogatott konstrukciót, előrehozhatja a lakásvásárlást és a hitelfelvételt. A Bankmonitor szerint ez további 100-200 milliárd forinttal növelhetné az idei kihelyezést, így a piac akár 3150-3250 milliárd forintig is eljuthatna.