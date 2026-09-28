Váratlanul elhangzott a parlamentben, mit kezd az Otthon Start Programmal a Tisza-kormány: így fogják átalakítani, megnevezték a változásokat

Hargitai János hétfői parlamenti felszólalásában arról kérdezte a pénzügyminiszer kabinetjét, hogy mi lesz az Otthon Start Program sorsa.

Marad az Otthon Start Program / Fotó: NurPhoto via AFP

A politikus emlékeztetett arra, hogy a Tisza Párt a választási kampányban azt ígérte, hogy a jó intézkedéseket megtartja és véleménye szerint ez a program egyértelműen sikeres volt.

Népszerű az Otthon Start

Az Otthon Start Program 2025 szeptemberében indult és 7 hónap elteltével 31 ezren éltek a kamattámogatott hitel felvételének lehetőségével, amely Hargitai János információi szerint összesen 45 ezer fiatalnak segített az ingatlanvásárlásban.

Azt látom különböző híradásokból, hogy 56 ezren vették már fel ezt a hitelt, és ez mintegy 2000 milliárd forinttal élénkítette a lakáspiacot

− mondta a KDNP képviselője, aki szerint ez ösztönzi a GDP növekedését is.

Magyar Péter a választási kampány során több alkalommal is említette, hogy a „jó intézkedéseket” megtartják, ezért Hargitai János az szerette volna megtudni a pénzügyminisztérium döntéshozóitól, hogy a Wekerle Sándor Bérlakásépítési és Otthonfejlesztési Program mellett marad-e az Otthon Start is.

A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszolt

Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára válaszában hangsúlyozta, hogy a kormány elkötelezett a fiatalok támogatása mellett.

Olyan támogatási formát kívánunk hosszú távon működtetni, amely valóban ezt a célt szolgálja. A Tisza-kormány elsődleges feladatának tartja, hogy ott nyújtson segítséget, ahol valóban szükség van rá

− mondta, majd hozzátette, hogy véleménye szerint sokan aggódva figyelték az elmúlt időszakban az ingatlanárak emelkedését, ezért arra is tekintettel kell lenniük, hogy a keresleti oldal ösztönzése ezt fokozza.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a Wekerle-programmal felgyorsul majd az új lakások építése, bővül a kínálat, valamint a megfizethető lakhatási konstrukciók is támogatásban részesülnek. Kiderült, hogy a kormány megőrzi a kiszámítható állami támogatási struktúrát is, de célzottabb és fenntarthatóbb formában, ezzel segítve az első saját otthon megvásárlását.

Ezzel párhuzamosan pedig ki kell zárnunk a visszaélésszerű vagy tisztán befektetési célú felhasználást, és kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a lakhatási támogatások rendszere költségvetési szempontból is fenntartható maradjon

− fogalmazott Boda Nikoletta, aki szerint az épülő rendszer azért lesz igazságos mert a piaci és szociális szektor kiegészíti egymást.