Jó esély mutatkozik arra, hogy hamarosan újraindulhatnak a parlamenti választás után felfüggesztett otthonfelújítási programok. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hivatalosan egyelőre nem közölt döntést, meg nem erősített piaci információk szerint azonban az is napirenden van, hogy a keretek kimerülése előtt beadott pályázatokat a túljegyzés ellenére is befogadják. Ez elsősorban azoknak lehet fontos, akik hónapok óta várnak az elbírálásra, vagy a forráshiány miatt várólistára kerültek.

Kiszivárgott: újraindíthatja a Tisza-kormány a Fidesz otthonfelújítási programját, Kapitány István bejelentésére vár a lakosság – sok millió forintra lehet pályázni / Fotó: AFP

Formailag két külön konstrukcióról van szó, de a különbség lényegében csak földrajzi. A KEHOP Plusz 4.1.8-24 a budapesti, míg a KEHOP Plusz 4.1.7-24 a fővároson kívüli, 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését támogatja, azonos műszaki és finanszírozási feltételekkel.

A program egyik legfontosabb eleme, hogy a beruházás felét vissza nem térítendő támogatásból, másik részét pedig kamatmentes hitelből lehet finanszírozni. Mindkettő felső határa 5 millió forint, miközben a teljes projekthez mindössze 5 százalék saját forrás szükséges. A maximális támogatás kihasználásához körülbelül 10,53 millió forintos beruházással érdemes számolni:

ebből hozzávetőleg 530 ezer forint az önerő,

5 millió forint a támogatás

és további 5 millió forint a kamatmentes kölcsön.

A hitel futamideje legfeljebb 15 év lehet. Ebben az esetben a havi törlesztőrészlet nagyjából 27,8 ezer forint, de ha a visszafizetés csak a beruházás befejezése után, a legfeljebb kétéves türelmi időt követően indul, a havi teher körülbelül 32 ezer forintra emelkedhet. A program feltétele legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítás elérése, ami megfelelő korszerűsítés mellett a háztartás rezsijét is hasonló nagyságrendben csökkentheti. Ez részben ellensúlyozhatja a hitel törlesztésével járó havi kiadást – írja a Telex.

Már tavasszal elfogyott a keret

A budapesti program eredeti kerete 6,19 milliárd, a vidéki konstrukcióé 66,82 milliárd forint volt. A pályázatok beadását azért kellett felfüggeszteni, mert mindkét keret kimerült. Budapesten április 17. óta nem lehet új igényt benyújtani, a fővároson kívüli programot pedig két lépcsőben, április 17-én és 23-án állították le.