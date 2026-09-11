Kiszivárgott: újraindíthatja a Tisza-kormány a Fidesz otthonfelújítási programját, Kapitány István bejelentésére vár a lakosság – sok millió forintra lehet pályázni
Jó esély mutatkozik arra, hogy hamarosan újraindulhatnak a parlamenti választás után felfüggesztett otthonfelújítási programok. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hivatalosan egyelőre nem közölt döntést, meg nem erősített piaci információk szerint azonban az is napirenden van, hogy a keretek kimerülése előtt beadott pályázatokat a túljegyzés ellenére is befogadják. Ez elsősorban azoknak lehet fontos, akik hónapok óta várnak az elbírálásra, vagy a forráshiány miatt várólistára kerültek.
Formailag két külön konstrukcióról van szó, de a különbség lényegében csak földrajzi. A KEHOP Plusz 4.1.8-24 a budapesti, míg a KEHOP Plusz 4.1.7-24 a fővároson kívüli, 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését támogatja, azonos műszaki és finanszírozási feltételekkel.
A program egyik legfontosabb eleme, hogy a beruházás felét vissza nem térítendő támogatásból, másik részét pedig kamatmentes hitelből lehet finanszírozni. Mindkettő felső határa 5 millió forint, miközben a teljes projekthez mindössze 5 százalék saját forrás szükséges. A maximális támogatás kihasználásához körülbelül 10,53 millió forintos beruházással érdemes számolni:
- ebből hozzávetőleg 530 ezer forint az önerő,
- 5 millió forint a támogatás
- és további 5 millió forint a kamatmentes kölcsön.
A hitel futamideje legfeljebb 15 év lehet. Ebben az esetben a havi törlesztőrészlet nagyjából 27,8 ezer forint, de ha a visszafizetés csak a beruházás befejezése után, a legfeljebb kétéves türelmi időt követően indul, a havi teher körülbelül 32 ezer forintra emelkedhet. A program feltétele legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítás elérése, ami megfelelő korszerűsítés mellett a háztartás rezsijét is hasonló nagyságrendben csökkentheti. Ez részben ellensúlyozhatja a hitel törlesztésével járó havi kiadást – írja a Telex.
Már tavasszal elfogyott a keret
A budapesti program eredeti kerete 6,19 milliárd, a vidéki konstrukcióé 66,82 milliárd forint volt. A pályázatok beadását azért kellett felfüggeszteni, mert mindkét keret kimerült. Budapesten április 17. óta nem lehet új igényt benyújtani, a fővároson kívüli programot pedig két lépcsőben, április 17-én és 23-án állították le.
A mostani piaci várakozás szerint
a minisztérium mérlegelheti, hogy a leállításig beérkezett pályázatokat a túljegyzés ellenére is finanszírozza.
Végleges döntés azonban még nincs, ezért azok helyzete továbbra is bizonytalan, akik az elmúlt hónapokban nem kaptak érdemi értesítést, vagy csak azt közölték velük, hogy várólistára kerültek.
Az időhúzás két okból is komoly problémát okozhat. A pályázati dokumentáció elkészítése összetettebb esetekben akár százezres költséggel is járhatott, így azok, akik még a felfüggesztés előtt adták be anyagaikat, most ezt az összeget is elveszíthetik, ha végül nem jutnak támogatáshoz. Emellett a pályázatok beadása már 2025 januárjában megnyílt, ezért sok projekt még tavalyi anyag- és munkadíjakkal készült. Az azóta eltelt idő, különösen az öthónapos várakozás, több költségvetést is elavulttá tehetett, így egy kedvező döntés után is szükség lehet a beruházások újraszámolására.