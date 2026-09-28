Lezárult a felülvizsgálat, komolyan belenyúlt a kormány az energiatároló programba: újabb 15 ezer család figyelhet – jó hírt kaptak a nyertesek is

További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) közleménye szerint. A tárca felülvizsgálta a 2026 elején elindított pályázatot, és módosította a programot. Figyelembe vette, hogy az akkumulátorok ára az elmúlt időszakban jelentősen csökkent. Így a már kiértesítetteknél több, összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat akár a korábban tervezettnél jobb minőségű otthoni energiatárolóhoz.

Belendül az otthoni energiatárolók telepítése/Forrás: IndiSzolár

A program eredeti kerete 105 milliárd forint volt. A 42 ezer nyertes kiértesítését az országgyűlési választás előtti napokra időzítették. „Április 12-e után azonban az ügyvezető kormány nem foglalkozott sem velük, sem a további jelentkezőkkel" – áll a közleményben, amely szerint az energetikában is az a legfontosabb, hogy a tárca felelősen gazdálkodjon a közpénzekkel, miközben a pályázók érdekeit is szem előtt tartja.

Olcsóbb lett az otthoni energiatároló

Mivel az energiatárolók ára nagymértékben csökkent ahhoz képest, mint ami program indítása előtti felmérésben szerepelt, a rendelkezésre álló keretből további pályázók támogathatók.

A várhatóan összesen mintegy 57 ezer nyertes akár a korábban tervezettnél jobb minőségű, nagyobb kapacitású eszközt is beszerezhet.

Az elbírálásnál a korábbi felhívás szerint továbbra is előnyt élveznek az 5000 fő alatti településekről jelentkezők. A közlemény nem tér ki rá, de azonons nagyságú keret csak úgy osztható többfelé, ha egy pályázóra az eredetileg tervezett 2,5 millió forintnál kisebb támogatás jut. „A módosítás a meglévő háztartási méretű kiserőműveket (HMKE) fejlesztő pályázók maximális támogatását 1,8 millió forintra csökkenti" – írja a Nemzeti Energetikai Ügynökség alapján a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség. Viszont továbbra is kaphat 2,5 millió forintot az a pályázó, aki a tárolót és a kiserőművét közös beruházásban telepíti.

Ajtót mutat a kiírás a felelőtlen kivitelezőknek

A tárca gondoskodik arról is, hogy az időveszteség miatt egyetlen nyertes se essen el a támogatástól. A jogosultságot igazoló dokumentumokat eredetileg szeptember végéig kellett volna benyújtani, és addig a kivitelezői szerződéseket is meg kellett volna kötni. Ezt a határidőt öt hónappal, 2027. február 26-ig meghosszabbítják. A kivitelezést változatlanul a támogatói okirat kiállításától számított 24 hónap alatt kell befejezni.