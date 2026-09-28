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Lezárult a felülvizsgálat, komolyan belenyúlt a kormány az energiatároló programba: újabb 15 ezer család figyelhet – jó hírt kaptak a nyertesek is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A keret nem bővült, az eredetileg tervezettnél mégis többen és még jobb minőségű berendezésben őrizhetik az éppen többletként termelt áramukat. Az otthoni energiatároló program módosított változata új határidőket és feltételeket is tartalmaz.
VG
2026.09.28, 17:37
Frissítve: 2026.09.28, 17:38

További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) közleménye szerint. A tárca felülvizsgálta a 2026 elején elindított pályázatot, és módosította a programot. Figyelembe vette, hogy az akkumulátorok ára az elmúlt időszakban jelentősen csökkent. Így a már kiértesítetteknél több, összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat akár a korábban tervezettnél jobb minőségű otthoni energiatárolóhoz.

otthoni energiatároló
Belendül az otthoni energiatárolók telepítése/Forrás: IndiSzolár

A program eredeti kerete 105 milliárd forint volt. A 42 ezer nyertes kiértesítését az országgyűlési választás előtti napokra időzítették. „Április 12-e után azonban az ügyvezető kormány nem foglalkozott sem velük, sem a további jelentkezőkkel" – áll a közleményben, amely szerint az energetikában is az a legfontosabb, hogy a tárca felelősen gazdálkodjon a közpénzekkel, miközben a pályázók érdekeit is szem előtt tartja.

Olcsóbb lett az otthoni energiatároló

Mivel az energiatárolók ára nagymértékben csökkent ahhoz képest, mint ami program indítása előtti felmérésben szerepelt, a rendelkezésre álló keretből további pályázók támogathatók.

A várhatóan összesen mintegy 57 ezer nyertes akár a korábban tervezettnél jobb minőségű, nagyobb kapacitású eszközt is beszerezhet.

 Az elbírálásnál a korábbi felhívás szerint továbbra is előnyt élveznek az 5000 fő alatti településekről jelentkezők. A közlemény nem tér ki rá, de azonons nagyságú keret csak úgy osztható többfelé, ha egy pályázóra az eredetileg tervezett 2,5 millió forintnál kisebb támogatás jut. „A módosítás a meglévő háztartási méretű kiserőműveket (HMKE) fejlesztő pályázók maximális támogatását 1,8 millió forintra csökkenti" – írja a Nemzeti Energetikai Ügynökség alapján a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség. Viszont továbbra is kaphat 2,5 millió forintot az a pályázó, aki a tárolót és a kiserőművét közös beruházásban telepíti. 

Ajtót mutat a kiírás a felelőtlen kivitelezőknek

A tárca gondoskodik arról is, hogy az időveszteség miatt egyetlen nyertes se essen el a támogatástól. A jogosultságot igazoló dokumentumokat eredetileg szeptember végéig kellett volna benyújtani, és addig a kivitelezői szerződéseket is meg kellett volna kötni. Ezt a határidőt öt hónappal, 2027. február 26-ig meghosszabbítják. A kivitelezést változatlanul a támogatói okirat kiállításától számított 24 hónap alatt kell befejezni.

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  • a pályázóknak külön kérniük kell,
  • és bankgaranciát kell hozzá felmutatniuk.

A módosítás a tisztességes vállalkozások versenyhelyzetét is erősíti, kiszűri ugyanis azokat a cégeket, amelyek túlvállalják magukat, majd csődöt jelentenek. Az uniós szabályokhoz igazodva új műszaki elvárásként jelenik meg, hogy a telepítendő tárolók távolról vezérelhetők legyenek. A távvezérlésnek szabványos vagy gyártói interfészen keresztül kell megvalósulnia.

Hamarosan megkezdődik a jelentkezők kiértesítése a pályázatok elbírálásáról és a további teendőkről. A tárolói kapacitások bővítésével egyénileg és rendszerszinten is javul az ellátás biztonsága – jelenti ki a közlemény.

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