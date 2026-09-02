Megéri támogatni a dunai fenékküszöböt: nagy bejelentést tett a NAV a paksi felajánlások kapcsán – kétszer ad, ki gyorsan ad
A Paksi Atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz felajánlott anyagok bizonyos feltételekkel eKÁER-bejelentés nélkül szállíthatók, a hozzájárulások után pedig áfát sem kell fizetni. A részletes szabályok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán közzétett tájékoztatójában olvashatók.
Augusztus első felében a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a kormány egy fenékküszöb soron kívüli megépítését rendelte el a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A beruházáshoz több felajánlás is érkezik, elsősorban kavics-, sóder- és zúzottkő-szállítmányok formájában.
Ezeknek az anyagoknak a közúti fuvarozása fő szabály szerint eKÁER-bejelentéshez kötött. A rendkívüli kisvizes helyzet azonban a katasztrófavédelmi szabályok alapján katasztrófának minősül, ezért a Paksi Atomerőmű üzembiztonságának fenntartását szolgáló fuvarok meghatározott feltételekkel mentesülhetnek az eKÁER-bejelentés alól. Ehhez a fuvarozást végző gazdálkodóknak az erre használt tehergépjárműveket előzetesen be kell jelenteniük az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak (OVF).
Nem jár rosszul, aki ingyen ad
Kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Ha a felajánlás a katasztrófahelyzet idején, annak következményeinek elhárítását vagy mérséklését szolgálja, és a jogszabály további feltételei is teljesülnek, a felajánlás után áfát sem kell fizetni. Ilyen lehet például a beruházáshoz térítésmentesen átadott kő vagy az ingyenesen nyújtott mérnöki szolgáltatás.
A mentességhez azonban a felajánlónak az ingyenes termékátadást vagy szolgáltatást 60 napon belül be kell jelentenie a NAV-hoz. Erre nincs külön formanyomtatvány, a bejelentés postán vagy e-Papíron is benyújtható. Fel kell tüntetni benne többek között az átadott termék vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezését, mennyiségét és értékét, valamint a kedvezményezettet. A felajánlás címzettjének ugyanakkor nincs bejelentési kötelezettsége.
A szabályok alkalmazását minden esetben az adott ügylet körülményei alapján kell megítélni. Az áfafizetés, az adólevonási jog, a más uniós tagállamból érkező felajánlások, valamint a bejelentés részletei a NAV tájékoztatójában olvashatók.
Valami nagyon nincs rendben a paksi fenékküszöbbel, bedühödött a Duna: száznál is több betonkockát dobnak a mederbe – elmagyarázta a vízügy és a honvédelmi minisztérium, mi történik
Rendkívül felgyorsult a víz sodrása az épülő paksi fenékküszöb két fala között, ezáltal már 8-13 métert mélyülhetett ott a Duna medre. A víz az építményt is kikezdte. A meder és a fenékküszöb stabilizálását több mint száz betontömb Dunába emelésével próbálják elérni, azonban az Átlátszó értesülései szerint kérdéses, hogy lehetséges-e még egyáltalán a fenékküszöb eredeti tervek szerinti, teljes kiépítése, vagy át kell majd alakítani.
A lap szerint a problémát az okozza, hogy a fenékküszöböt két oldalról, egymással szemben építik, ezáltal jócskán beszűkül a Duna medre. Mivel a folyó vize egyelőre nem a gát fölött bukik át, hanem beszorul a két egymással szemben megépített kőgát közé, a szűkületen átfolyó víz sebessége rendkívül felgyorsult. Ez a hatalmas sodrású víztömeg egyrészt óriási terhelésnek teszi ki magát az építményt, másrészt nagyon gyorsan mélyíti ki maga alatt a medret.