Megéri támogatni a dunai fenékküszöböt: nagy bejelentést tett a NAV a paksi felajánlások kapcsán – kétszer ad, ki gyorsan ad

A Paksi Atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz felajánlott anyagok bizonyos feltételekkel eKÁER-bejelentés nélkül szállíthatók, a hozzájárulások után pedig áfát sem kell fizetni. A részletes szabályok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán közzétett tájékoztatójában olvashatók.

Könnyített adózási szabályok segítik a Paksi Atomerőműhöz érkező felajánlásokat / Fotó: Kisbenedek Attila /AFP

Augusztus első felében a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a kormány egy fenékküszöb soron kívüli megépítését rendelte el a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A beruházáshoz több felajánlás is érkezik, elsősorban kavics-, sóder- és zúzottkő-szállítmányok formájában.

Ezeknek az anyagoknak a közúti fuvarozása fő szabály szerint eKÁER-bejelentéshez kötött. A rendkívüli kisvizes helyzet azonban a katasztrófavédelmi szabályok alapján katasztrófának minősül, ezért a Paksi Atomerőmű üzembiztonságának fenntartását szolgáló fuvarok meghatározott feltételekkel mentesülhetnek az eKÁER-bejelentés alól. Ehhez a fuvarozást végző gazdálkodóknak az erre használt tehergépjárműveket előzetesen be kell jelenteniük az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak (OVF).

Nem jár rosszul, aki ingyen ad

Kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Ha a felajánlás a katasztrófahelyzet idején, annak következményeinek elhárítását vagy mérséklését szolgálja, és a jogszabály további feltételei is teljesülnek, a felajánlás után áfát sem kell fizetni. Ilyen lehet például a beruházáshoz térítésmentesen átadott kő vagy az ingyenesen nyújtott mérnöki szolgáltatás.

A mentességhez azonban a felajánlónak az ingyenes termékátadást vagy szolgáltatást 60 napon belül be kell jelentenie a NAV-hoz. Erre nincs külön formanyomtatvány, a bejelentés postán vagy e-Papíron is benyújtható. Fel kell tüntetni benne többek között az átadott termék vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezését, mennyiségét és értékét, valamint a kedvezményezettet. A felajánlás címzettjének ugyanakkor nincs bejelentési kötelezettsége.

A szabályok alkalmazását minden esetben az adott ügylet körülményei alapján kell megítélni. Az áfafizetés, az adólevonási jog, a más uniós tagállamból érkező felajánlások, valamint a bejelentés részletei a NAV tájékoztatójában olvashatók.