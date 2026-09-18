Feltették Kapitány Istvánnak azt a kérdést Paks II.-ről, amire szinte képtelenség válaszolni: végső dátumot közölt a miniszter – „az ár alapján még jó is lehetne a megállapodás!"

Még legalább az év végéig találgathat az ország, hogy mi lesz a Paks II. beruházás sorsa. A Telex igyekezett többet megtudni Kapitány István beruházási és energiaügyi minisztertől, a Világgazdaság ebből emel ki részleteket.

Opciókról és alternítívákról beszélt a miniszter Paks II kapcsán/Fotó: Paks II Zrt.

Mint Kapitány István elmondta, a beruházás felülvizsgálata az év végére zárul le. „Akkor fogjuk meghatározni, hogy erre az erőműre szükségünk van-e, vagy sem" – jelentette ki. A kormány felülvizsgálata kitér

a Paks II beruházás szerződéseire

a beruházás egész üzleti modelljére

és arra, hogy az új atomerőműnek milyen szerepe lenne az energiamixben

Paks II eredeti szerződése jó volt

Az érintett szerződéseket azonban már átnézték a minisztériumban. „Tudjuk, hogy milyen áron született a szerződés, tudjuk, hogy milyen tárgyalások folytak ezzel kapcsolatban például az árak és a feltételek terén" – válaszolt a miniszter. Arra a kérdésre azonban nem felelt, hogy szerinte e tárgyalásokon a magyar fél mennyire képviselte a magyar érdekeket, mondván nem kívánja megelőlegezni a vizsgálat eredményét. Azt a kérdést, hogy a magyar kormány jó, vagy rossz megállapodást kötött-e, azért nevezte nehéznek, mert mások voltak a körülmények a szerződéskötés idejében, és mások most. Mindazonáltal úgy látja, hogy az eredeti megállapodást az ár alapján jónak lehetne nevezni, ha az erőmű megépült volna az eredeti feltételek mellett. De nem épült meg. Most, 2026-ban ráadásul még nagyon messze vagyunk attól, hogy atomerőmű legyen abból, ami most Pakson épül.

Az egyébként, hogy miért nem épült meg időre Paks II., az átvizsgáláson belül jelentős részt képvisel.

„Most már az ár sem egészen azon a szinten van, ahol azt eredetileg látták, közben az alternatív megoldások ára is változott" – mondta a miniszter. Igaz, példaként olyan technológiákat hozott, amelyek pont nem alternatívái egy folyamatosan és egyenletesen termelő, úgynevezett zsinóráramot adó nagyerőműnek. Azt emelte ki ugyanis, hogy az elmúlt 10 évben jelentősen megváltott a nap- és a szélenergia bekerülése költsége.

Elköteleződés viszont van

Azonban leszögezte, hogy nem változott a nukleáris energia iránti elkötelezettségünk. Igaz, ezt nem az atomerőmű-építési szándékkal támasztotta alá, hanem azzal, hogy

Magyarország tagja az uniós nukleáris közösségnek,

a Paksi Atomerőmű már megvan,

illetve, hogy vizsgálják a Paksi Atomerőmű második, ismét 20 évre szóló üzemidőhosszabbítását is.

Azt a feltevést ugyanakkor elutasította, hogy már döntöttek volna a Paks II. projekt leállításáról. Egyelőre opciók vannak. Később opcióként beszélt az említett üzemidő-hosszabbításról is.