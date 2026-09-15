Bécsből üzent a Roszatom-vezér Magyar Péteréknek Paks II-ről: megvan az oroszok megoldása a Duna kiszáradására – "Senki se képes biztonságosabb atomerőművet építeni Magyarországon"

Hangsúlyos üzenetnek számító nyilatkozatban beszélt a Paks II. Atomerőművet építő, orosz állami Roszatom vezérigazgatója a beruházásról a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) közgyűlése utáni sajtótájékoztatón.

Alekszej Lihacsov és Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója -Paks II. kiemelt téma volt a tájékoztatón/Fotó: Roszatom

„Természetesen megértjük, hogy a magyar kormány jelenleg újragondolja a projektet. Szeretnénk ismét hangsúlyozni, hogy készen állunk a párbeszédre bármilyen formátumban, szakértői, vezetői és kormányzati szinten is. Várjuk a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy miként kellene ezt a munkát strukturálni. Lehet, hogy ez szerénytelenül hangzik, de, elmondhatom, hogy az eddig elvégzett munka, a lefektetett alapok és a gyakorlati építési tapasztalataink alapján senki sem lesz képes annál biztonságosabb és energiahatékonyabb atomerőművet építeni Magyarországon, mint mi.” – hangsúlyozta Alekszej Lihacsov a Roszatom közleménye szerint.

Extra alacsony vízállásra tervezték Paks II-t

A vezérigazgató, utalva a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakul helyzetre arra is emlékeztetett, hogy a

Paks II. Atomerőmű tervezésnél figyelembe vették a paksi telephely sajátosságait és a projekt számos olyan megoldást alkalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a mostani aszályos nyáron tapasztaltnál is alacsonyabb vízállás mellett is biztonsággal működhessen majd a Paks II. Atomerőmű.

Ami távolról nézve csak gödörnek látszik

Alekszej Lihacsov elmondta, hogy jól haladnak a Paks II. Atomerőmű erre az évre tervezett építési munkálatai, amelyek ütemtervét 2025. végén hagyták jóvá. Az 5. blokk februárban kezdődött első betonöntése után mára csaknem teljesen elkészült az alaplemez betonozása és az alaplemez betonozásának előkészítése is kezdődik Paks II 2. blokkján (a paksi 6-os blokkon) is. A munka a helyi és európai vállalatok jelentős arányú részvételével zajlik.

Gőzerővel folyik a létesítmény reaktorainak gyártása a Roszatom gépgyártó divíziójához tartozó üzemekben, ahogyan a francia részegységek, azaz a turbinák is – mondta a Roszatom vezetője.

Zaporizzsjai Atomerőmű

Alekszej Lihacsov és Rafael Grossi a megbeszéléseik fő témájaként áttekintették

a Zaporizzsjai Atomerőmű körüli helyzetet,

a nukleáris és fizikai biztonság kérdéseit,

illetve Energodar városának helyzetét.

Alekszej Lihacsov emlékeztetett arra, hogy április vége óta a Zaporizzsjai Atomerőmű területén, illetve az erőmű melletti Energodar városában az ukrán fegyveres erők folyamatos támadásai miatt jelentősen kiéleződött a helyzet. „Az elmúlt négy és fél hónapban több mint 750 ukrán drón- és tüzérségi támadás érte a Zaporizzsjai Atomerőművet és Energodar városát. Az ukrán akciók szisztematikusan a civileket és az erőmű személyzetét célozzák.

A helyzet kiéleződése óta 20 ember vesztette életét, köztük kilencen a Zaporizzsjai Atomerőmű alkalmazottjai voltak, és több mint százan megsérültek”

– mondta a Roszatom vezetője.