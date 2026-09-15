Bécsből üzent a Roszatom-vezér Magyar Péteréknek Paks II-ről: megvan az oroszok megoldása a Duna kiszáradására – "Senki se képes biztonságosabb atomerőművet építeni Magyarországon"
Hangsúlyos üzenetnek számító nyilatkozatban beszélt a Paks II. Atomerőművet építő, orosz állami Roszatom vezérigazgatója a beruházásról a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) közgyűlése utáni sajtótájékoztatón.
„Természetesen megértjük, hogy a magyar kormány jelenleg újragondolja a projektet. Szeretnénk ismét hangsúlyozni, hogy készen állunk a párbeszédre bármilyen formátumban, szakértői, vezetői és kormányzati szinten is. Várjuk a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy miként kellene ezt a munkát strukturálni. Lehet, hogy ez szerénytelenül hangzik, de, elmondhatom, hogy az eddig elvégzett munka, a lefektetett alapok és a gyakorlati építési tapasztalataink alapján senki sem lesz képes annál biztonságosabb és energiahatékonyabb atomerőművet építeni Magyarországon, mint mi.” – hangsúlyozta Alekszej Lihacsov a Roszatom közleménye szerint.
Extra alacsony vízállásra tervezték Paks II-t
A vezérigazgató, utalva a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakul helyzetre arra is emlékeztetett, hogy a
Paks II. Atomerőmű tervezésnél figyelembe vették a paksi telephely sajátosságait és a projekt számos olyan megoldást alkalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a mostani aszályos nyáron tapasztaltnál is alacsonyabb vízállás mellett is biztonsággal működhessen majd a Paks II. Atomerőmű.
Ami távolról nézve csak gödörnek látszik
Alekszej Lihacsov elmondta, hogy jól haladnak a Paks II. Atomerőmű erre az évre tervezett építési munkálatai, amelyek ütemtervét 2025. végén hagyták jóvá. Az 5. blokk februárban kezdődött első betonöntése után mára csaknem teljesen elkészült az alaplemez betonozása és az alaplemez betonozásának előkészítése is kezdődik Paks II 2. blokkján (a paksi 6-os blokkon) is. A munka a helyi és európai vállalatok jelentős arányú részvételével zajlik.
Gőzerővel folyik a létesítmény reaktorainak gyártása a Roszatom gépgyártó divíziójához tartozó üzemekben, ahogyan a francia részegységek, azaz a turbinák is – mondta a Roszatom vezetője.
Zaporizzsjai Atomerőmű
Alekszej Lihacsov és Rafael Grossi a megbeszéléseik fő témájaként áttekintették
- a Zaporizzsjai Atomerőmű körüli helyzetet,
- a nukleáris és fizikai biztonság kérdéseit,
- illetve Energodar városának helyzetét.
Alekszej Lihacsov emlékeztetett arra, hogy április vége óta a Zaporizzsjai Atomerőmű területén, illetve az erőmű melletti Energodar városában az ukrán fegyveres erők folyamatos támadásai miatt jelentősen kiéleződött a helyzet. „Az elmúlt négy és fél hónapban több mint 750 ukrán drón- és tüzérségi támadás érte a Zaporizzsjai Atomerőművet és Energodar városát. Az ukrán akciók szisztematikusan a civileket és az erőmű személyzetét célozzák.
A helyzet kiéleződése óta 20 ember vesztette életét, köztük kilencen a Zaporizzsjai Atomerőmű alkalmazottjai voltak, és több mint százan megsérültek”
– mondta a Roszatom vezetője.
A Zaporizzsjai Atomerőműbe tartó dízelszálítmány repült a levegőbe
Felhívta egyben a NAÜ főigazgatójának figyelmét a legutóbbi ukrán támadásokra, amelyek során találat érte a Zaporizzsjai Atomerőműbe üzemanyagot szállító tartálykocsikat, a támadások emberáldozatokat követeltek. Alekszej Lihacsov emlékeztetett, hogy a tartálykocsik dízelolajat szállítottak, amire sürgősen szükség van az erőmű nukleáris biztonságának garantálásához. Alekszej Lihacsov a közgyűlésén elhangzott beszédéhez hasonlóan a Grossival folytatott tárgyalásokon is jelezte, hogy a jelen helyzetben
a Roszatom NAÜ Titkárságától nemcsak a csapások dokumentálását, hanem a felelősök azonosítását is elvárja.
Rafael Grossi jelezte, hogy a NAÜ kész segíteni ezen műveletek végrehajtásában. Megerősítette a NAÜ titkársága, valamint önmaga elkötelezettségét az Oroszországgal folytatott együttműködés iránt a Zaporizzsjai Atomerőmű biztonságának garantálása érdekében. Kész a párbeszéd folytatására. Röviden megvitatták a NAÜ alkalmazottainak négy éve tartó folyamatos jelenlétét a Zaporizzsjai Atomerőmű területén, illetve megegyeztek a további folyamatos kapcsolattartásról.
A Roszatom vezérigazgatója előzőleg, a közgyűlésen arról is szólt, hogy az országok túlnyomó többsége elfogadta, hogy szükség van a nukleáris energetikára, amelynek nincs alternatívája. „Ugyanakkor ma egy olyan világot élünk, amikor a nukleáris létesítményeket szinte nap nap után támadják, veszélyeztetve azok biztonságát. Ami korábban elképzelhetetlen volt, az valósággá vált” – mondta, hangsúlyozva, hogy ebben az összefüggésben a NAÜ szerepe fontosabb, mint valaha.
„Nagyra értékeljük a NAÜ munkatársainak jelenlétét a Zaporizzsjai Atomerőműben, akik az életüket kockáztatják, de úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi drámai helyzetben az ügynökségnek nemcsak az atomerőmű területét ért csapásokat kell rögzítenie, hanem objektív értékelést is kell adnia a történtekről” – hangsúlyozta.
Az atomerőművek közben sorra nőnek ki a földből
Alekszej Lihacsov beszámolt, hogy a Roszatom 28 atomerőművi blokkot épít szerte a világban. Fehéroroszországban kettő, Kínában négy, Indiában pedig két orosz blokk üzemel. A projektekben nagyon sok helyi vállalat vesz részt és munkahelyek jönnek létre, miután a Roszatom elkötelezett a helyi vállalatok bevonása iránt.
A Roszatom első embere kis moduláris reaktorok (SMR) és a kis teljesítményű reaktorok iránti felfokozott érdeklődés kapcsán arról beszélt, hogy a világ lassan kezdeni helyén kezelni ezt a technológiát. „Az SMR technológia főleg távoli, elszigetelt térségek és nagy ipari projektek, valamint úszó atomerőművek számára előnyös, amit az ezen szegmensekben irányukban mutatkozó nagy kereslet is visszaigazol” - mondta. Ugyancsak az e téren elért orosz eredményeket jelzi, hogy a Roszatom tapasztalatainak tanulmányozása után a NAÜ elindította az ATLAS programját, amely a nukleáris tenergia tengeri alkalmazására és úszó atomerőművekben való használatáról szól.
A Roszatomnak jelenleg 30 SMR projektje van a megvalósulás különböző fázisában. Eddig 15 RITM tipusú reaktor készült el, és 13-14 fejlesztése tart. A meglévő nyolc atomjégtörő mellett további négy hajó készül RITM típusú reaktorokkal.
Alekszej Lihacsov beszélt a negyedik generációs technológiák terén elért orosz eredményekről is. A Breszt OD-300 ólomhűtéses gyorsreaktor mellett egy üzemanyaggyártó és egy, a kiégett üzemanyagot feldolgozó üzem is létesül Szeverszkben, ahol egy telephelyen valósul meg a zárt nukleáris üzemanyagciklus, a Földön egyedülállóan. A Roszatom vezetője megemlítette, hogy a közgyűléshez kapcsolódó rendezvényeken
- a MBIR-ről, az orosz többcélú gyorsneutronos kutatóreaktorról is szó lesz,
- de érintik a kisméretű atomerőműveknek, beleértve a mobil atomerőművek témáját is,
- illetve az oktatás és a fiatalokkal folytatott együttműködésről is tanácskoznak.
A nukleáris területen dolgozó nők részvételével is tartanak rendezvényt.