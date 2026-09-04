Nagy botrány készül: Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi fenékküszöb építése miatt a Dunán, Magyar Péter kifakadt – "Ez nem egy jó jel"

Elsikkadt a kommunikációs zajban, de Magyar Péter egy nagyon fontos fejleményt osztott meg a paksi fenékküszöbről a saját értesüléseire hivatkozva a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón. Ebből egy komoly vita képe bontakozik ki Magyarország és Ausztria között a Dunán zajló beavatkozás következményeképp.

Nagy botrány készül: Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi fenékküszöb építése miatt, Magyar Péter kifakadt / Fotó: AFP / AFP

Történt, hogy a csaknem kétórás esemény végén a kormányfő kérdést kapott az azbesztszennyezéssel kapcsolatban, ami Magyarország számos települését érinti. A rendezés hosszú ideje húzódik, hétfőn derült ki, hogy a szombathelyi önkormányzat például nem vár tovább a kormányzati támogatás részletszabályaira és rendkívüli közgyűlésen döntött az azbesztszennyezés kezeléséről.

Nemény András polgármester szerint az időjárás miatt sürgősen el kell indítani a munkát, különben a burkolás jövő tavaszra csúszhat. Az RTL ennek kapcsán kérdezte a miniszterelnököt csütörtökön, hogy nem lehetett volna-e felgyorsítani a folyamatot. Magyar Péter azonban a válaszában nem csak erre reagált.

Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi fenékküszöb építése miatt

Az Ausztriából Magyarországra került, azbeszttel szennyezett kőről a miniszterelnök először arról beszélt, hogy a kárlista összeállítása zajlik. Egyelőre nem egy keresetet, hanem egy hivatalos megkeresést állítanak össze, azt kérve, hogy a szomszédos állam "a szennyező fizet" elv alapján álljon helyt.

Külön kiemelte, hogy már jelezte az osztrák kancellárnak, Christian Stockernek, hogy Magyarország nem fog hátralépni ebben az ügyben. Majd ezen a ponton hozta szóba teljesen váratlanul a paksi fenékküszöböt és árult el eddig nem ismert információt.

És csak úgy jelzem, így zárójelben, hogy egyébként tudomásom szerint Ausztria az Unióhoz fordult a paksi építkezésünk miatt, a fenékküszöb miatt

– jelentette be. Ez eddig nem volt ismert, sőt, nyilvánosan elérhető nyomát sem találtuk annak, hogy Ausztria ilyen lépést tett volna.

Mindenesetre Magyar Péter egyértelműen párhuzamot vont az azbesztszennyezés és a paksi fenékküszöb elleni osztrák panasz között. Úgy folytatta ugyanis, hogy előbbinél valódi károkozás következett be, sok ezer ember egészségének a veszélyeztetésével, adott esetben az ingatlanok értékének csökkenésével.