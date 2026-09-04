Nagy botrány készül: Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi fenékküszöb építése miatt a Dunán, Magyar Péter kifakadt – "Ez nem egy jó jel"
Elsikkadt a kommunikációs zajban, de Magyar Péter egy nagyon fontos fejleményt osztott meg a paksi fenékküszöbről a saját értesüléseire hivatkozva a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón. Ebből egy komoly vita képe bontakozik ki Magyarország és Ausztria között a Dunán zajló beavatkozás következményeképp.
Történt, hogy a csaknem kétórás esemény végén a kormányfő kérdést kapott az azbesztszennyezéssel kapcsolatban, ami Magyarország számos települését érinti. A rendezés hosszú ideje húzódik, hétfőn derült ki, hogy a szombathelyi önkormányzat például nem vár tovább a kormányzati támogatás részletszabályaira és rendkívüli közgyűlésen döntött az azbesztszennyezés kezeléséről.
Nemény András polgármester szerint az időjárás miatt sürgősen el kell indítani a munkát, különben a burkolás jövő tavaszra csúszhat. Az RTL ennek kapcsán kérdezte a miniszterelnököt csütörtökön, hogy nem lehetett volna-e felgyorsítani a folyamatot. Magyar Péter azonban a válaszában nem csak erre reagált.
Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi fenékküszöb építése miatt
Az Ausztriából Magyarországra került, azbeszttel szennyezett kőről a miniszterelnök először arról beszélt, hogy a kárlista összeállítása zajlik. Egyelőre nem egy keresetet, hanem egy hivatalos megkeresést állítanak össze, azt kérve, hogy a szomszédos állam "a szennyező fizet" elv alapján álljon helyt.
Külön kiemelte, hogy már jelezte az osztrák kancellárnak, Christian Stockernek, hogy Magyarország nem fog hátralépni ebben az ügyben. Majd ezen a ponton hozta szóba teljesen váratlanul a paksi fenékküszöböt és árult el eddig nem ismert információt.
És csak úgy jelzem, így zárójelben, hogy egyébként tudomásom szerint Ausztria az Unióhoz fordult a paksi építkezésünk miatt, a fenékküszöb miatt
– jelentette be. Ez eddig nem volt ismert, sőt, nyilvánosan elérhető nyomát sem találtuk annak, hogy Ausztria ilyen lépést tett volna.
Mindenesetre Magyar Péter egyértelműen párhuzamot vont az azbesztszennyezés és a paksi fenékküszöb elleni osztrák panasz között. Úgy folytatta ugyanis, hogy előbbinél valódi károkozás következett be, sok ezer ember egészségének a veszélyeztetésével, adott esetben az ingatlanok értékének csökkenésével.
Ez egy valódi kár. A paksi fenékküszöb egy havária helyzet elhárítása volt, annak lehetővé tétele, hogy egyrészt termeljen a paksi atomerőmű és még véletlenül se kerüljön veszélybe a nukleáris biztonság – fogalmazott. Ebből úgy tűnik, mintha Ausztria károkozás miatt tett volna panaszt az EU-nál Magyarországra, a paksi fenékküszöbre.
Miért fordulhatott Ausztria az Európai Unióhoz a paksi fenékküszöb miatt?
Az is felmerülhet, hogy a paksi fenékküszöb megépítése éppen a sürgőssége okán nem esett át a szokványos engedélyeztetési folyamatokon. Erről a műszaki egyetem, a BME azt írta – mint ismert, az egyetem Építőmérnöki Karán készültek el az atomerőmű üzemelését segítő műtárgy hatásvizsgálatai –, hogy a paksi fenékküszöb építése egy olyan rendkívüli és azonnali élet- és vagyonvédelmi beavatkozás volt, amelynél a kritikus infrastruktúra védelme felülírta a hagyományos, akár hónapokig tartó nemzetközi és hazai engedélyeztetési eljárásokat.
Normál körülmények között egy ilyen, a Duna teljes keresztmetszetét érintő beruházás előtt kötelező
- a hazai zöldhatóságok,
- a szomszédos országok,
- valamint a nemzetközi folyami bizottságok és az Európai Unió hivatalos értesítése,
- illetve a részletes környezeti hatásvizsgálatok elvégzése.
A Tisza-kormány viszont a kialakult helyzetet veszélyhelyzetnek minősítette, a beruházást pedig nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségűnek. Így a jogszabályi lehetőségekkel élve a kötelező környezetvédelmi engedélyek beszerzése előtt elindította a kivitelezést.
Ebben a havaria helyzetben az Európai Uniótól nem előzetes engedélyt kellett kérni, hanem a sürgős beavatkozás után, utólagosan kell feléjük szakmailag indokolni és igazolni a lépés elkerülhetetlenségét, miközben a mérnökök a hidraulikai modellezéseket és a hatásvizsgálatokat a rohamtempójú építkezéssel párhuzamosan végzik el.
Magyar Péternek nagyon nem tetszik Ausztria lépése a paksi fenékküszöb miatt
Visszatérve a csütörtöki kormányzati tájékoztatóra, az is kiderült, hogy a miniszterelnök az osztrák lépéssel egyáltalán nem ért egyet és némiképp élesen így kommentálta a helyzetet:
én szerintem ez nem egy jó jel, hogyha egy baráti szomszéd ilyenkor ezt elkezdi kifogásolni és adott esetben nemzetközi eljárás alá vonni Magyarországot.
Viszont amit mi kérünk, az egy teljesen fair dolog, és van jogszabályi alapja, hogy a szennyező fizessen. Amint végleges a lista és pontosan látjuk, hogy mekkora a kár, el fogjuk küldeni Ausztriának és bankszánlaszámot is, IBAN-kódot is, hogy tudják utalni – zárta le ezzel a témát Magyar Péter.
A hivatkozott rész az alábbi videóban 1 óra 45 perc 40 másodperctől tekinthető meg. A Világgazdaság Ausztria, illetve az uniós álláspont megismerése érdekében írásban érdeklődött az osztrák kormányzat illetékes minisztériumainál, illetve az Európai Bizottságnál is.
Azt kérdeztük, hogy valóban meg tudják-e erősíteni, hogy uniós szintre vitték a paksi fenékküszöb megépítését, és ha igen, mi ennek az oka. Amint érkezik válasz, arról beszámolunk.