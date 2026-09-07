Hivatalos: itt az osztrák kormány nyilatkozata a paksi fenékküszöbről, már Ursula von der Leyenék tárgyalnak Magyarországgal – nem csak Ausztria támadja, ez össztűz külföldről

Írásban reagált az osztrák kormányzat a Világgazdaságnak annak kapcsán, hogy Magyar Péter azt állította: Ausztria az Unióhoz fordult a paksi fenékküszöb építése miatt.

Paksi fenékküszöb: hivatalos nyilatkozatot tett Ausztria kormánya, már Ursula von der Leyenék tárgyalnak / Fotó: AFP / AFP

Erről a magyar miniszterelnök teljesen váratlanul kezdett el beszélni múlt csütörtökön a kormányzati tájékoztatón. A közlését csak pénteken kapta fel a média, ugyanakkor sem a magyar kormány, sem az osztrák, sem pedig az Európai Unió nem kommentálta és nem konkretizálta azóta az ügyet.

És csak úgy jelzem, így zárójelben, hogy egyébként tudomásom szerint Ausztria az Unióhoz fordult a paksi építkezésünk miatt, a fenékküszöb miatt

– egészen pontosan így árulta el Magyar Péter, hogy nincs minden rendben a dunai műtárgy kivitelezése körül. Egyértelműen párhuzamot vont az a hónapok óta húzódó magyarországi azbesztszennyezés és a paksi fenékküszöb elleni osztrák panasz között. Úgy folytatta ugyanis, hogy előbbinél valódi károkozás következett be, sok ezer ember egészségének a veszélyeztetésével, adott esetben az ingatlanok értékének csökkenésével, ami egy valódi kár.

A paksi fenékküszöb viszont egy havária helyzet elhárítása volt, annak lehetővé tétele, hogy egyrészt termeljen a paksi atomerőmű és még véletlenül se kerüljön veszélybe a nukleáris biztonság.

A magyar miniszterelnök világossá tette, hogy az osztrák lépéssel egyáltalán nem ért egyet és némiképp élesen azt mondta, hogy "én szerintem ez nem egy jó jel, hogyha egy baráti szomszéd ilyenkor ezt elkezdi kifogásolni és adott esetben nemzetközi eljárás alá vonni Magyarországot."

Hivatalos nyilatkozatot tett Ausztria kormánya a paksi fenékküszöbről

A Világgazdaság még a múlt héten Ausztria, illetve az uniós álláspont megismerése érdekében írásban érdeklődött az osztrák kormányzat illetékes minisztériumainál, illetve az Európai Bizottságnál is.

Azt kérdeztük, hogy valóban meg tudják-e erősíteni, hogy uniós szintre vitték a paksi fenékküszöb megépítését, és ha igen, mi ennek az oka. Uniós szintről nem érkezett reakció, hétfő félután azonban Ausztria kormánya hivatalos választ küldött, ebből pedig több új információ is kiderült.