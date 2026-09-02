Palackvisszaváltás Magyarországon: új javaslat érkezett, megszabnák, hány darabot lehet 50 forintra beváltani – fellázadtak az elit kerületek, a Mohu kész megváltoztatni a rendszert

A két éve bevezetett palackvisszaváltási rendszer mára olyan közbiztonsági és köztisztasági problémákat idézett elő, amelyek miatt a Mohunak is lépnie kellett.

palackvisszaváltás: szinte mindenhol palackokra vadásznak / Fotó: Soproni Tamás /Facebook

Az elmúlt hónapban a nyári jó idővel együtt visszatért az utcai drogfogyasztás nyomasztó látványa is: a köztereken szerhasználó emberek közül sokan palackokkal megtömött zsákokkal járják a várost. A helyzet már a drágább, turisták által kedvelt városrészekben is tarthatatlanná vált.

Palackvisszaváltás: megszólalt a Mohu a romló közállapotokról

A közállapotok romlása miatt Magyar Péter miniszterelnök harmincnapos, megerősített rendőri jelenlétet rendelt el. A BRFK legutóbbi közlése szerint az akció első három hetében 154 embert fogtak el, 118-at pedig előállítottak.

A Mohu a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy nyitottan fogadja a visszaváltási rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat. Minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely kényelmesebbé teheti a palackok visszaváltását, és hozzájárulhat a rendszer hatékonyabb működéséhez.

A cég a napokban jelentette be, hogy akár

megszüntetné annak lehetőségét, hogy a visszaváltott palackok után járó összeget készpénzben lehessen felvenni.

A javaslat előzménye, hogy több önkormányzat is összefüggést lát a palackgyűjtés és a közterületeken tapasztalható romló állapotok között.

A Mohu a megkeresésünkre azt is írta, hogy egy egyszerű és mindenkinek elérhető visszaváltási rendszer működtetésére törekszik. A társaság hangsúlyozta: kész együttműködni az önkormányzatokkal annak érdekében, hogy a rendszer hosszú távon is fenntarthatóan működjön.

Bozóki Csaba, a visszaváltásért felelős igazgató korábban hangsúlyozta: a hajléktalanságot, a mélyszegénységet és a drogfogyasztást nem a visszaváltási rendszer idézte elő. Ugyanakkor szerinte a kialakult helyzet miatt szükség van az együttműködésére.

Átterjedt a probléma Budapest tehetősebb részeire is: egyre több kerület kongatja a vészharangot

A közbiztonságról korábban is egyeztető nagykörúti kerületek – a VI., VII., VIII. és IX. kerület – egy ideje együtt keresik a közállapotok javításának lehetőségeit. A kezdeményezés nem új: a polgármesterek már többször megszólaltak a romló közbiztonság miatt.