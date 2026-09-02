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Mohu
közbiztonság
palackgyűjtő
visszaváltás
palack

Palackvisszaváltás Magyarországon: új javaslat érkezett, megszabnák, hány darabot lehet 50 forintra beváltani – fellázadtak az elit kerületek, a Mohu kész megváltoztatni a rendszert

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Palackokkal teli zsákok, utcai drogfogyasztás. Tarthatatlan a helyzet, a palackvisszaváltási rendszer árnyoldalai Budapest turisták által kedvelt városrészeit is elérték. Feltört kukákra, illetéktelen behatolásokra és romló közbiztonságra panaszkodnak a kerületek. A probléma létezését senki nem vitatja, a Mohu is nyitott a változtatásra. Közben egészen meglepő átalakítási javaslat jelent meg.
Szirmák Erik
2026.09.02, 17:00

A két éve bevezetett palackvisszaváltási rendszer mára olyan közbiztonsági és köztisztasági problémákat idézett elő, amelyek miatt a Mohunak is lépnie kellett. 

Palackok szemét kuka Palackvisszaváltás
palackvisszaváltás: szinte mindenhol palackokra vadásznak / Fotó: Soproni Tamás /Facebook

Az elmúlt hónapban a nyári jó idővel együtt visszatért az utcai drogfogyasztás nyomasztó látványa is: a köztereken szerhasználó emberek közül sokan palackokkal megtömött zsákokkal járják a várost. A helyzet már a drágább, turisták által kedvelt városrészekben is tarthatatlanná vált. 

Palackvisszaváltás: megszólalt a Mohu a romló közállapotokról

A közállapotok romlása miatt Magyar Péter miniszterelnök harmincnapos, megerősített rendőri jelenlétet rendelt el. A BRFK legutóbbi közlése szerint az akció első három hetében 154 embert fogtak el, 118-at pedig előállítottak.

A Mohu a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy nyitottan fogadja a visszaváltási rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat. Minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely kényelmesebbé teheti a palackok visszaváltását, és hozzájárulhat a rendszer hatékonyabb működéséhez.

A cég a napokban jelentette be, hogy akár

megszüntetné annak lehetőségét, hogy a visszaváltott palackok után járó összeget készpénzben lehessen felvenni.

A javaslat előzménye, hogy több önkormányzat is összefüggést lát a palackgyűjtés és a közterületeken tapasztalható romló állapotok között. 

A Mohu a megkeresésünkre azt is írta, hogy egy egyszerű és mindenkinek elérhető visszaváltási rendszer működtetésére törekszik. A társaság hangsúlyozta: kész együttműködni az önkormányzatokkal annak érdekében, hogy a rendszer hosszú távon is fenntarthatóan működjön.

Bozóki Csaba, a visszaváltásért felelős igazgató korábban hangsúlyozta: a hajléktalanságot, a mélyszegénységet és a drogfogyasztást nem a visszaváltási rendszer idézte elő. Ugyanakkor szerinte a kialakult helyzet miatt szükség van az együttműködésére.

Átterjedt a probléma Budapest tehetősebb részeire is: egyre több kerület kongatja a vészharangot

A közbiztonságról korábban is egyeztető nagykörúti kerületek – a VI., VII., VIII. és IX. kerület – egy ideje együtt keresik a közállapotok javításának lehetőségeit. A kezdeményezés nem új: a polgármesterek már többször megszólaltak a romló közbiztonság miatt. 

Terézváros polgármestere szerint a visszaváltási rendszer bevezetése óta állandósult a kukák kiborogatása és megrongálása, miközben egyre több társasházból érkezik panasz a lépcsőházakba és belső udvarokba erőszakosan bejutni próbáló palackgyűjtők miatt. Soproni Tamás szerint az automaták száma kevés, működésük gyakran akadozik, az önkormányzat pedig súlyos milliókat költ a károk felszámolására és a köztisztaság fenntartására.

A kerületi vezetők szerint tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy vidékről érkező, kiszolgáltatott emberek jelennek meg Budapesten. Egy részük önkényes lakásfoglalóként – például az egykori MÁV-telepen –, mások pedig a palackgyűjtésből szerzett pénzből vásárolt olcsó kábítószerek fogyasztóiként veszélyeztethetik a közbiztonságot.

Később a XIII. kerület polgármestere is csatlakozott a körúti kerületek vezetőinek közös érdekérvényesítéséhez. 

Lapunk többször megkereste az önkormányzatot, hogy megtudja, milyen tapasztalatokat szereztek a palackgyűjtéssel és az utcai drogfogyasztással kapcsolatban, illetve a problémák a kerület mely részeit érintik leginkább. A kerület vezetésétől azonban nem érkezett válasz.

rendőrség XIII. kerület palack
A XIII. kerület számos pontján kell ellenőrzéseket tartani / Fotó: Tóth József / Facebook

A XIII. kerületiek is érzékelik a problémát, ezért saját kezükbe vették a kezdeményezést: önkéntes szemétszedéseket és polgárőri járőrszolgálatokat szerveztek. 

Nemrég már a kedvezőbb adottságú 

Újlipótváros lakói is aláírásgyűjtésbe kezdtek a közbiztonság javítása érdekében. A petíciót a városrész számos üzletében és vendéglátóhelyén lehet támogatni.

„Budavár alapvetően biztonságos kerület, de vannak olyan jelenségek, amelyekkel szemben határozottabb rendőrségi fellépésre van szükség” – közölte az önkormányzat a Világgazdasággal.

A kerület egyes pontjain a lakosság biztonságérzetét és a közterületek rendjét érintő problémákat érzékelnek. A visszaváltási rendszer bevezetése óta például a Batthyány téri Vásárcsarnok környezetében megszaporodtak a visszaváltható palackok gyűjtésével összefüggő problémák. Ezek kezelése rendszeres rendészeti és köztisztasági jelenlétet igényel, amely jelentősen növeli az önkormányzat terheit.

Havi limithez kötné a visszaváltható palackok számát Varga Dániel, Budavár fideszes önkormányzati képviselője. Szerinte a palackgyűjtés hozzájárul a közállapotok romlásához, ezért magánszemélyenként havi 10 ezer forintban maximálná a szabadon felhasználható visszaváltási összeget. 

A képviselő azt írta, a budapesti turisták gyakran a köztéri kukákba dobják a visszaváltható italcsomagolásokat, ami nagy számban vonzza a palackgyűjtőket a fővárosba. Posztja szerint 

egyesek naponta akár 60–80 ezer forintot is kereshetnek ezzel.

„Az elmúlt időszakban a palackvisszaváltási rendszer bevezetésével összefüggésben új közterületi problémák jelentek meg, amelyek nemcsak az V. kerületet, hanem Budapest több részét is érintik” – fogalmazott a kerület.

A belvárosi önkormányzat lapunkkal azt közölte, hogy a palackvisszaváltási rendszer elindulása óta romlott a biztonságérzet a fővárosban. A kerülethez egyre több lakossági bejelentés érkezik a palackgyűjtéssel összefüggő problémák miatt. 

Bár a turisztikailag frekventált Belváros egész területe érintett, a legtöbb gond a palackok visszaváltására kötelezett üzletek környezetében tapasztalható.

Az önkormányzat a rendőrséggel együttműködve fokozza a közterületi jelenlétet, közös járőrszolgálatot működtet, valamint összehangolt ellenőrzéseket tart. A meglévő 162 térfigyelő kamera mellé további harmincat telepítenek, 

emellett szűkítették a hulladéktárolók közterületi kihelyezésének időtartamát is.

Az önkormányzat szerint a helyzet hosszú távú rendezéséhez összehangolt állami szociális és kríziskezelési rendszerre, valamint mobil krízisintervenciós egységekre lenne szükség. 

Továbbá indokoltnak tartják a palackvisszaváltási rendszer felülvizsgálatát, és kezdeményezték, hogy az önkormányzatok nagyobb szabályozási jogkört kapjanak az üzletek és a visszaváltó automaták működésével kapcsolatban. 

A józsefvárosi polgármester által megosztott videóban a kerület rendészei arról beszéltek, hogy az ajtók berúgása és a házakba való illetéktelen bejutás már nem csupán a kerület problémás részeire koncentrálódik. A jelenség a rendezettebb negyedekben is egyre gyakoribbá vált. 

Lapunk azt is megkérdezte a palackvisszaváltást végző cégtől, milyen intézkedésekkel szorítanák vissza a kukák feltörését, a hulladék szétszórását, valamint az ebből fakadó köztisztasági és közbiztonsági problémákat.

A Mohu válaszában elismerte, hogy a palackvisszaváltás társadalmi hatásaira is figyelni kell. A vállalat jelezte: kész együttműködni az önkormányzatokkal a problémák rendezése érdekében. „A visszaváltási rendszer elsődleges célja a környezet védelme és a megfelelő hulladékkezelés biztosítása” – közölte. 

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