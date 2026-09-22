Nagyot fordult a palackvisszaváltás: már otthonról is milliószámra adják le az üres üvegeket – rohamosan nő a népszerűsége
Egyre nagyobb mennyiségű italcsomagolást váltanak vissza a magyarok a hagyományos automaták használata nélkül. A Kifli.hu adatai szerint az elmúlt két évben több mint 14 millió visszaváltható palackot és dobozt adtak át a vásárlók a kiszállítást végző futároknak. Az ezek után jóváírt visszaváltási díj összesen 701 millió forintot tett ki.
A szolgáltatást eddig több mint 60 ezren vették igénybe legalább egyszer, összesen csaknem 1,74 millió rendelésnél adtak át üres italcsomagolást.
Közel háromszorosára nőtt a mennyiség
A két év adatai jelentős növekedést mutatnak. 2024 augusztusában 310 727, idén augusztusban már 850 804 palackot és dobozt váltottak vissza ilyen módon. Ez közel 2,7-szeres emelkedés.
Egy érintett rendelésnél átlagosan nyolc italcsomagolást adnak át. A legtöbbet visszaváltó vásárló két év alatt 5788 darabot gyűjtött össze, amiért összesen 289 400 forintot kapott vissza.
A földrajzi megoszlás erősen Budapest-központú: a palackok és dobozok 71 százaléka fővárosi címekről érkezett. A XI. kerületből több mint 1,1 millió darabot vittek el, az agglomerációban pedig Érd, Dunakeszi, Budaörs, Szentendre és Szigetszentmiklós tartozik a legaktívabb települések közé.
Automatába sem kell vinni a palackokat
A rendszer lényege, hogy az üres csomagolásokat egy következő élelmiszer-kiszállításkor lehet átadni a futárnak. Nem feltétel, hogy a palackot vagy dobozt ugyanannál a kereskedőnél vásárolják: minden Magyarországon forgalomba hozott, 50 forintos DRS-jelöléssel ellátott és sérülésmentes csomagolást átvesznek.
A visszaváltási díjat ezután a vásárlói fiókban írják jóvá. A lehetőségnek ugyanakkor van mennyiségi korlátja: egy rendelésnél legfeljebb tíz italcsomagolást lehet átadni.
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