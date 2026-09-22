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visszaváltási díj
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palack

Nagyot fordult a palackvisszaváltás: már otthonról is milliószámra adják le az üres üvegeket – rohamosan nő a népszerűsége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Két év alatt több mint 14 millió italcsomagolást váltottak vissza Magyarországon úgy, hogy a vásárlóknak ehhez el sem kellett menniük egy automatához. A módszer használata gyorsan terjed: augusztusban már közel 851 ezer palackot és dobozt adtak le így, csaknem 2,7-szer annyit, mint két évvel korábban.
Zováthi Domokos
2026.09.22, 12:40
Frissítve: 2026.09.22, 14:31

Egyre nagyobb mennyiségű italcsomagolást váltanak vissza a magyarok a hagyományos automaták használata nélkül. A Kifli.hu adatai szerint az elmúlt két évben több mint 14 millió visszaváltható palackot és dobozt adtak át a vásárlók a kiszállítást végző futároknak. Az ezek után jóváírt visszaváltási díj összesen 701 millió forintot tett ki.

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Van olyan visszaváltási módszer, ahol nem nekünk kell bedobálni az automatába a palackokat / Fotó: Ladoczki Balazs

A szolgáltatást eddig több mint 60 ezren vették igénybe legalább egyszer, összesen csaknem 1,74 millió rendelésnél adtak át üres italcsomagolást.

Közel háromszorosára nőtt a mennyiség

A két év adatai jelentős növekedést mutatnak. 2024 augusztusában 310 727, idén augusztusban már 850 804 palackot és dobozt váltottak vissza ilyen módon. Ez közel 2,7-szeres emelkedés.

Egy érintett rendelésnél átlagosan nyolc italcsomagolást adnak át. A legtöbbet visszaváltó vásárló két év alatt 5788 darabot gyűjtött össze, amiért összesen 289 400 forintot kapott vissza.

A földrajzi megoszlás erősen Budapest-központú: a palackok és dobozok 71 százaléka fővárosi címekről érkezett. A XI. kerületből több mint 1,1 millió darabot vittek el, az agglomerációban pedig Érd, Dunakeszi, Budaörs, Szentendre és Szigetszentmiklós tartozik a legaktívabb települések közé.

Automatába sem kell vinni a palackokat

A rendszer lényege, hogy az üres csomagolásokat egy következő élelmiszer-kiszállításkor lehet átadni a futárnak. Nem feltétel, hogy a palackot vagy dobozt ugyanannál a kereskedőnél vásárolják: minden Magyarországon forgalomba hozott, 50 forintos DRS-jelöléssel ellátott és sérülésmentes csomagolást átvesznek.

A visszaváltási díjat ezután a vásárlói fiókban írják jóvá. A lehetőségnek ugyanakkor van mennyiségi korlátja: egy rendelésnél legfeljebb tíz italcsomagolást lehet átadni.

Palackvisszaváltás Magyarországon: új javaslat érkezett, megszabnák, hány darabot lehet 50 forintra beváltani – fellázadtak az elit kerületek, a Mohu kész megváltoztatni a rendszert

Palackokkal teli zsákok, utcai drogfogyasztás. Tarthatatlan a helyzet, a palackvisszaváltási rendszer árnyoldalai Budapest turisták által kedvelt városrészeit is elérték. Feltört kukákra, illetéktelen behatolásokra és romló közbiztonságra panaszkodnak a kerületek. A probléma létezését senki nem vitatja, a Mohu is nyitott a változtatásra. Közben egészen meglepő átalakítási javaslat jelent meg.

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