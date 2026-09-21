Végnapjait éli a valódi parajdi só: már a vásárlók sem hisznek abban, hogy eredeti, amit a boltok polcain árulnak – megy a trükközés, de ki lehet szúrni

Több mint egy évvel a parajdi sóbánya katasztrófája után kezd elfogyni a korábban kitermelt só. A beömlés után megírtuk, hogy a kereskedelemben felhalmozott készletek akár egy-két évig is biztosíthatják a parajdi só elérhetőségét. Mostanra azonban jelentősen megváltozott a helyzet.

A parajdi sóbánya a katasztrófa után / Fotó: Sebastian_Photography

Az étkezési sóból és a dézsasóból már szinte nincs készleten, az egykilós és a tízkilós kiszerelés még parajdi, a két- és ötkilós viszont már dési – mondta a Világgazdaságnak Hidvéghy Norbert. A fürdősóknál is látványos a változás:

a legkeresettebb változatok, például a levendulás és az aloe verás termékek között már elfogyott a parajdi alapanyag.

A vállalkozó szerint a gyártóknál már lényegében nincs parajdi só, így ami jelenleg még megtalálható a piacon, az jellemzően a kereskedők korábban megvásárolt készlete.

A pánikvásárlástól a bizalmatlanságig

Közvetlenül a bánya elöntése után egészen más problémával találkoztak a kereskedők. Hidvéghy szerint akkor pánikvásárlás kezdődött, és

a vásárlók rendkívül nagy mennyiséget halmoztak fel, elsősorban a darált sóból.

Azóta azonban megfordult a helyzet. A kereskedő szerint az idei bevétel jelentősen elmarad a két évvel korábbitól. Ennek egyik oka szerinte az lehet, hogy a vásárlók egy része már azt sem hiszi el, hogy valódi parajdi só még egyáltalán forgalomban lehet.

Sokan úgy vannak vele, hogy a parajdi bányát elöntötte a víz, ezért már egyáltalán nincs parajdi só. Az online térben emiatt a parajdi só hirdetései alatt is megjelennek olyan kommentek, amelyek szerint ezek a termékek már nem lehetnek eredetiek

– mondta. Pedig a korábban kitermelt sóból bizonyos termékek esetében még mindig vannak készletek. Hidvéghy saját kínálatában például egyes kevésbé keresett fürdősókból akár további két-három évre is elegendő mennyiség maradhat.

Fotó: Sebastian_Photography

Désről érkezhet a parajdi só utódja

A kieső mennyiséget már most is más erdélyi bányából pótolják. Az egyik legfontosabb ilyen forrás Dés. Hidvéghy szerint ugyanazoktól az erdélyi gyártóktól vásárol, mint korábban, a különbség az, hogy az újonnan érkező termékek egy részét már nem parajdi, hanem dési sóból készítik. A kereskedő szerint a két só minősége nagyon hasonló, geológiailag is ugyanahhoz a térséghez kapcsolódnak.