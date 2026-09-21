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kereskedelem
Parajdi Sóbánya

Végnapjait éli a valódi parajdi só: már a vásárlók sem hisznek abban, hogy eredeti, amit a boltok polcain árulnak – megy a trükközés, de ki lehet szúrni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Vészesen fogynak a valódi parajdi só utolsó készletei, a gyártóknál gyakorlatilag már nem is maradt belőle, miközben egyes népszerű termékeket más erdélyi bányából származó sóval pótolnak. Sókereskedőt kérdeztünk, aki arról is beszélt, hogyan változott meg a piac a parajdi sóbánya elöntése óta, és mire érdemes figyelniük azoknak, akik még valódi terméket szeretnének vásárolni.
Zováthi Domokos
2026.09.21, 17:07
Frissítve: 2026.09.21, 17:12

Több mint egy évvel a parajdi sóbánya katasztrófája után kezd elfogyni a korábban kitermelt só. A beömlés után megírtuk, hogy a kereskedelemben felhalmozott készletek akár egy-két évig is biztosíthatják a parajdi só elérhetőségét. Mostanra azonban jelentősen megváltozott a helyzet.

Aerial,View,Of,The,Pits,And,Craters,Formed,By,The Parajd só bánya sóbánya
A parajdi sóbánya a katasztrófa után / Fotó: Sebastian_Photography

Az étkezési sóból és a dézsasóból már szinte nincs készleten, az egykilós és a tízkilós kiszerelés még parajdi, a két- és ötkilós viszont már dési – mondta a Világgazdaságnak Hidvéghy Norbert. A fürdősóknál is látványos a változás:

a legkeresettebb változatok, például a levendulás és az aloe verás termékek között már elfogyott a parajdi alapanyag.

A vállalkozó szerint a gyártóknál már lényegében nincs parajdi só, így ami jelenleg még megtalálható a piacon, az jellemzően a kereskedők korábban megvásárolt készlete.

A pánikvásárlástól a bizalmatlanságig

Közvetlenül a bánya elöntése után egészen más problémával találkoztak a kereskedők. Hidvéghy szerint akkor pánikvásárlás kezdődött, és

a vásárlók rendkívül nagy mennyiséget halmoztak fel, elsősorban a darált sóból.

Azóta azonban megfordult a helyzet. A kereskedő szerint az idei bevétel jelentősen elmarad a két évvel korábbitól. Ennek egyik oka szerinte az lehet, hogy a vásárlók egy része már azt sem hiszi el, hogy valódi parajdi só még egyáltalán forgalomban lehet.

Sokan úgy vannak vele, hogy a parajdi bányát elöntötte a víz, ezért már egyáltalán nincs parajdi só. Az online térben emiatt a parajdi só hirdetései alatt is megjelennek olyan kommentek, amelyek szerint ezek a termékek már nem lehetnek eredetiek

– mondta. Pedig a korábban kitermelt sóból bizonyos termékek esetében még mindig vannak készletek. Hidvéghy saját kínálatában például egyes kevésbé keresett fürdősókból akár további két-három évre is elegendő mennyiség maradhat.

The,Entrance,To,The,Praid,Salt,Mine,In,Harghita,County Parajd só bánya sóbánya
Fotó: Sebastian_Photography

Désről érkezhet a parajdi só utódja

A kieső mennyiséget már most is más erdélyi bányából pótolják. Az egyik legfontosabb ilyen forrás Dés. Hidvéghy szerint ugyanazoktól az erdélyi gyártóktól vásárol, mint korábban, a különbség az, hogy az újonnan érkező termékek egy részét már nem parajdi, hanem dési sóból készítik. A kereskedő szerint a két só minősége nagyon hasonló, geológiailag is ugyanahhoz a térséghez kapcsolódnak.

A különbség sokkal inkább a parajdi névben és az ahhoz kapcsolódó érzelmi értékben rejlik. Parajd a magyar turisták számára nem egyszerűen egy sóbánya volt:

Székelyföld egyik legismertebb úti céljaként a bánya, a település és a közeli Medve-tó együttesen jelentett turisztikai élményt.

Ez a kereskedelemben is problémát okoz. Számos vállalkozás éveken keresztül a parajdi névre építette fel márkáját, webáruházát és marketingjét. Ezeket a neveket várhatóan nem fogják egyik napról a másikra lecserélni, ugyanakkor egyértelműen jelezni kell a vásárlóknak, ha egy termék már más erdélyi bányából származó sót tartalmaz – emelte ki.

Mire figyeljünk, ha valódi parajdi sót keresünk?

A készletek fogyásával egyre fontosabb kérdéssé válhat, valóban parajdi só van-e egy annak hirdetett termékben. Hidvéghy szerint már most is előfordulnak visszaélések a névvel, bár hangsúlyozta, hogy ezek gyakoriságáról nincs ellenőrzött piaci adata. A kereskedő két dolgot javasol ellenőrizni. Az egyik a fürdősók lejárati ideje. Állítása szerint ezeknél ötéves szavatossági idővel kell számolni, ezért úgy véli, hogy a 2028–2029-ben lejáró, korábban legyártott termékek között még lehet valódi parajdi sóból készült áru, míg a későbbi dátumoknál már különösen indokolt ellenőrizni a származást.

A másik támpont a gyártó feltüntetése. Hidvéghy szerint nagyobb biztonságot jelent, ha a csomagoláson megtalálható az eredeti romániai gyártó neve és elérhetősége, így visszakereshető, honnan származik a termék. Sokkal nehezebb a helyzet azoknál az áruknál, amelyeket Magyarországon vagy más országban saját címkével újracsomagoltak, mert pusztán a csomagolás alapján nem feltétlenül állapítható meg a só eredete.

Ha elfogy, egyelőre tényleg vége

Hidvéghy szerint a folyamat mostanra eljutott oda, hogy a gyártóknál már elfogytak a régi készletek, ezért az utolsó valódi parajdi termékek a kereskedők raktáraiban maradtak. Így amennyiben a jelenlegi kereskedelmi készletek is elfogynak, új kitermelés hiányában valódi parajdi só egyelőre nem kerülhet a piacra.

Praid,,Romania,,August,16,,2023:,People,Are,Relaxing,Inside,Of Parajd só bánya sóbánya
A katasztrófa előtt évente hatszázezer turista látogatta a bányát / Fotó: trabantos

Nemcsak a só fogyott el: Parajd turizmusa is súlyos ütést kapott

A bánya elvesztése közben a helyi gazdaság egészére is komoly hatást gyakorolt. A Hargita megyei hatóságok adatai szerint 2025-ben 135 vállalkozás szüntette be tevékenységét a megyében, többségük Parajdon és a turizmustól erősen függő környező településeken. Elsősorban

  • vendéglátóhelyek,
  • utcai árusok
  • és kisebb vállalkozások

kerültek nehéz helyzetbe, de több panzió is a működés felfüggesztése mellett döntött.

A munkaerőpiaci adatokon is látszik a visszaesés. Parajdon 2025 májusa és decembere között 69-ről 121-re emelkedett a nyilvántartott munkanélküliek száma, júniusban és júliusban pedig 41 embert csoportos létszámleépítésben küldtek el. Az Agerpres áprilisi beszámolója szerint akkor már betöltetlen állás sem volt a településen.

A bánya korábbi súlyát jól mutatja, hogy a katasztrófa előtt évente mintegy 600 ezer belépőjegyet értékesített, bár 2024-ben – amikor egy hónapig már szintén zárva kellett tartani – ténylegesen mintegy 470 ezren látogatták meg.

A visszaesés 2026-ban sem tűnt el. A Visit Harghita legfrissebb, szeptemberi adatai szerint a nyári szezonban Hargita megyében éves alapon mintegy 10–11 százalékkal csökkent mind a turisták, mind a vendégéjszakák száma, a helyi szolgáltatóktól érkező visszajelzések alapján pedig a visszaesés akár 15 százalékos is lehetett. A megyei turisztikai szervezet korábban külön is a parajdi bánya elvesztését nevezte meg a térség egyik fontos turisztikai veszteségeként.

Parajdi sóbánya: pánikvásárlás, felszökő árak és bizonytalan jövő – kereskedő beszélt a nehézségekről

A parajdi sóbányát ért tragédia nemcsak Erdély, hanem Magyarország kereskedelmi szereplői számára is komoly kihívást jelent. Egy magyar vállalkozó szerint pánikvásárlás indult be, és még legalább 1-2 évig biztosított az ellátás – de kérdés, mi történik, ha a bányát végleg bezárják. A bizonytalan helyzet nemcsak a termelésre, hanem az árakra és a vásárlói szokásokra is hatással van.

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