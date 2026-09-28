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Egyelőre megúszták, akiknek 2 tonnánál nehezebb az autójuk: nem kell dupla pénzt fizetni a parkolásért

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Egy évvel elhalasztja a fővárosi közgyűlés a 2 tonnánál nehezebb járművek dupla parkolási díjának bevezetését, így az új szabály 2028. január 1-jén léphet életbe. A zöld rendszámos autók addig 50 százalékos parkolási kedvezményt kaphatnak, miközben petíció indult az eredeti szabályozás visszavonásáért.
VG
2026.09.28, 18:21

Egy évvel, 2028. január elsejére tolta a fővárosi közgyűlés a 2 tonna feletti járművek dupla parkolási díjának bevezetését – írja a Villanyautósok.hu. A közgyűlés pénteken megszavazta a zöld rendszámos járművek 50 százalékos kedvezményét is 2030. július 1-ig. Időközben elindult egy petíció is az eredetileg a 2027. január 1-től életbe lépő budapesti parkolási szabályok visszavonásáért a Fővárosi Önkormányzat erre a célra létrehozott felületén, a Budapesti polgári kezdeményezés oldalon.

rendszámtábla, parkolás
Petíció indult a 2027. január 1-től életbe lépő budapesti parkolási szabályok visszavonásáért/Fotó: Nagy Balázs/MW

Így változna a parkolási díj

A később elfogadott javaslat szerint a 2 tonna saját tömeget meghaladó hagyományos (benzines, dízel és hibrid), illetve elektromos autók után kellett volna egységesen dupla parkolási díjat fizetni 2027 elejétől. Ezt most 2028 elejére módosították.

A tervezett dupla díj kiemelten érinti a tisztán elektromos autókat, mivel a teljes Pest megyei személygépkocsi flotta 4,5 százaléka, a tisztán elektromos járművek 18,7 százaléka nehezebb 2 tonnánál. 

A Bálint Ádám által indított kezdeményezés azért indult, mert szerintük nem jó irány megszüntetni annak a közlekedési módnak a kedvezményét, amelynek használata helyben nem jár kipufogógáz-kibocsátással. A cél nem az, hogy az elektromos autók minden körülmények között elsőbbséget kapjanak, hanem hogy a Főváros továbbra is ösztönözze a tisztább és csendesebb közlekedést. 

A petíció kizárólag a tisztán elektromos, nulla helyi kibocsátású gépjárművek parkolási kedvezményének fenntartását kéri. Számos európai város ma is biztosít valamilyen parkolási kedvezményt a tisztán elektromos járműveknek. Szeretnék, ha Budapest sem visszalépne ezen a területen, hanem továbbra is érdekeltté tenné az autósokat abban, hogy tisztább, csendesebb járművet válasszanak.

Karácsony Gergely főpolgármester a lap beszámolója szerint a közgyűlésen azt mondta, a dupla díj bevezetésének technikai feltétele, hogy hozzáférjenek a gépjármű-nyilvántartáshoz, amelyből kiderül az adott jármű súlya. Ez parlamenti hatáskör, ezt a problémát tehát Budapest önállóan képtelen megoldani.

Az elektromos járművek ingyenes parkolásának 2030. júliusig történő meghosszabbítását nem támogatta a testület. A dupla díj bevezetésének egy éves eltolását (2028 év elejére) azonban támogatták. A zöld rendszámos járművek 50%-os kedvezményét 2030 július 1-ig szintén támogatták.

A 2 tonnás súlyhatár egy év múlva ugyanúgy, sőt az új, nagyobb akkumulátorkapacitású gépkocsik arányának növekedése miatt még inkább a tisztán elektromos modelleket fogja büntetni a helyben szennyező, régi autók helyett, ezért a petíció aláírása az elfogadott módosítások ellenére továbbra is indokolt.

Itt a lista, hol szűnt meg a zöld rendszámosok ingyenes parkolása

A zöld rendszámos autók ingyenes parkolása már több vidéki nagyvárosban is megszűnt. A Villanyautósok oldalon található lista folyamatosan bővül, de a következő városokban már biztosan nem lehet díjmentesen parkolni:

  • Ajka, 
  • Békéscsaba, 
  • Esztergom, 
  • Győr, 
  • Hódmezővásárhely, 
  • Kecskemét, 
  • Nagykanizsa, 
  • Nyíregyháza, 
  • Pápa, 
  • Siófok, 
  • Szentendre, 
  • Velence, 
  • Zalaegerszeg.

Számos másik településen is csak a tisztán elektromos járműveknek jár a kedvezmény.

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