Egyelőre megúszták, akiknek 2 tonnánál nehezebb az autójuk: nem kell dupla pénzt fizetni a parkolásért
Egy évvel, 2028. január elsejére tolta a fővárosi közgyűlés a 2 tonna feletti járművek dupla parkolási díjának bevezetését – írja a Villanyautósok.hu. A közgyűlés pénteken megszavazta a zöld rendszámos járművek 50 százalékos kedvezményét is 2030. július 1-ig. Időközben elindult egy petíció is az eredetileg a 2027. január 1-től életbe lépő budapesti parkolási szabályok visszavonásáért a Fővárosi Önkormányzat erre a célra létrehozott felületén, a Budapesti polgári kezdeményezés oldalon.
Így változna a parkolási díj
A később elfogadott javaslat szerint a 2 tonna saját tömeget meghaladó hagyományos (benzines, dízel és hibrid), illetve elektromos autók után kellett volna egységesen dupla parkolási díjat fizetni 2027 elejétől. Ezt most 2028 elejére módosították.
A tervezett dupla díj kiemelten érinti a tisztán elektromos autókat, mivel a teljes Pest megyei személygépkocsi flotta 4,5 százaléka, a tisztán elektromos járművek 18,7 százaléka nehezebb 2 tonnánál.
A Bálint Ádám által indított kezdeményezés azért indult, mert szerintük nem jó irány megszüntetni annak a közlekedési módnak a kedvezményét, amelynek használata helyben nem jár kipufogógáz-kibocsátással. A cél nem az, hogy az elektromos autók minden körülmények között elsőbbséget kapjanak, hanem hogy a Főváros továbbra is ösztönözze a tisztább és csendesebb közlekedést.
A petíció kizárólag a tisztán elektromos, nulla helyi kibocsátású gépjárművek parkolási kedvezményének fenntartását kéri. Számos európai város ma is biztosít valamilyen parkolási kedvezményt a tisztán elektromos járműveknek. Szeretnék, ha Budapest sem visszalépne ezen a területen, hanem továbbra is érdekeltté tenné az autósokat abban, hogy tisztább, csendesebb járművet válasszanak.
Karácsony Gergely főpolgármester a lap beszámolója szerint a közgyűlésen azt mondta, a dupla díj bevezetésének technikai feltétele, hogy hozzáférjenek a gépjármű-nyilvántartáshoz, amelyből kiderül az adott jármű súlya. Ez parlamenti hatáskör, ezt a problémát tehát Budapest önállóan képtelen megoldani.
Az elektromos járművek ingyenes parkolásának 2030. júliusig történő meghosszabbítását nem támogatta a testület. A dupla díj bevezetésének egy éves eltolását (2028 év elejére) azonban támogatták. A zöld rendszámos járművek 50%-os kedvezményét 2030 július 1-ig szintén támogatták.
A 2 tonnás súlyhatár egy év múlva ugyanúgy, sőt az új, nagyobb akkumulátorkapacitású gépkocsik arányának növekedése miatt még inkább a tisztán elektromos modelleket fogja büntetni a helyben szennyező, régi autók helyett, ezért a petíció aláírása az elfogadott módosítások ellenére továbbra is indokolt.
Itt a lista, hol szűnt meg a zöld rendszámosok ingyenes parkolása
A zöld rendszámos autók ingyenes parkolása már több vidéki nagyvárosban is megszűnt. A Villanyautósok oldalon található lista folyamatosan bővül, de a következő városokban már biztosan nem lehet díjmentesen parkolni:
- Ajka,
- Békéscsaba,
- Esztergom,
- Győr,
- Hódmezővásárhely,
- Kecskemét,
- Nagykanizsa,
- Nyíregyháza,
- Pápa,
- Siófok,
- Szentendre,
- Velence,
- Zalaegerszeg.
Számos másik településen is csak a tisztán elektromos járműveknek jár a kedvezmény.