Egyelőre megúszták, akiknek 2 tonnánál nehezebb az autójuk: nem kell dupla pénzt fizetni a parkolásért

Egy évvel, 2028. január elsejére tolta a fővárosi közgyűlés a 2 tonna feletti járművek dupla parkolási díjának bevezetését – írja a Villanyautósok.hu. A közgyűlés pénteken megszavazta a zöld rendszámos járművek 50 százalékos kedvezményét is 2030. július 1-ig. Időközben elindult egy petíció is az eredetileg a 2027. január 1-től életbe lépő budapesti parkolási szabályok visszavonásáért a Fővárosi Önkormányzat erre a célra létrehozott felületén, a Budapesti polgári kezdeményezés oldalon.

Petíció indult a 2027. január 1-től életbe lépő budapesti parkolási szabályok visszavonásáért/Fotó: Nagy Balázs/MW

Így változna a parkolási díj

A később elfogadott javaslat szerint a 2 tonna saját tömeget meghaladó hagyományos (benzines, dízel és hibrid), illetve elektromos autók után kellett volna egységesen dupla parkolási díjat fizetni 2027 elejétől. Ezt most 2028 elejére módosították.

A tervezett dupla díj kiemelten érinti a tisztán elektromos autókat, mivel a teljes Pest megyei személygépkocsi flotta 4,5 százaléka, a tisztán elektromos járművek 18,7 százaléka nehezebb 2 tonnánál.

A Bálint Ádám által indított kezdeményezés azért indult, mert szerintük nem jó irány megszüntetni annak a közlekedési módnak a kedvezményét, amelynek használata helyben nem jár kipufogógáz-kibocsátással. A cél nem az, hogy az elektromos autók minden körülmények között elsőbbséget kapjanak, hanem hogy a Főváros továbbra is ösztönözze a tisztább és csendesebb közlekedést.

A petíció kizárólag a tisztán elektromos, nulla helyi kibocsátású gépjárművek parkolási kedvezményének fenntartását kéri. Számos európai város ma is biztosít valamilyen parkolási kedvezményt a tisztán elektromos járműveknek. Szeretnék, ha Budapest sem visszalépne ezen a területen, hanem továbbra is érdekeltté tenné az autósokat abban, hogy tisztább, csendesebb járművet válasszanak.

Karácsony Gergely főpolgármester a lap beszámolója szerint a közgyűlésen azt mondta, a dupla díj bevezetésének technikai feltétele, hogy hozzáférjenek a gépjármű-nyilvántartáshoz, amelyből kiderül az adott jármű súlya. Ez parlamenti hatáskör, ezt a problémát tehát Budapest önállóan képtelen megoldani.