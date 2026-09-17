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Lakossági akkuprogram: itt a hónapok óta várt fordulat, bejelentésre készül Kapitány István

Kármán András
Pénzügyminisztérium
reform
munkacsoport
közpénz
költségvetés

Kármán András kiadta az utasítást: elkezdik az átalakítást, amivel megköti saját kezét

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Kármán András létrehozta a Közpénzügyi Munkacsoportot. A testület feladata lesz átvizsgálni a magyar közpénzügyi és költségvetési keretrendszert és előkészíteni a szükséges reformokat. A kedden megjelent hivatalos értesítőből kiderült, hogy nemcsak a költségvetés elkészítésének szabályai változhatnak, hanem a kormány évközi mozgástere is szűkülhet.
VG
2026.09.17, 17:44

Felülvizsgálja a kormány a magyar közpénzügyi és költségvetési keretrendszert. Kármán András pénzügyminiszter a reformok előkészítésére létrehozta a Közpénzügyi Munkacsoportot, amely november végéig dolgozza ki a részletes tervezetet.

Kármán András létrehozta a Közpénzügyi Munkacsoportot
Kármán András létrehozta a Közpénzügyi Munkacsoportot / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A hivatalos értesítőből kiderült, hogy  a költségvetés elkészítésének technikai szabályai mellett az évközi átcsoportosításokra vonatkozó szabályok is szigorodhatnak, valamint erősebb felhatalmazásokat kaphat a Költségvetési Tanács is.

Változhat a közpénzügyi szabályozás

A szeptember 15-én megjelent Hivatalos Értesítő szerint a munkacsoportnak a teljes közpénzügyi jogi szabályozást és a költségvetési keretrendszert is át kell tekintenie. A vizsgálat kiterjed

  • a középtávú költségvetési tervezésre,
  • a fiskális szabályokra,
  • a Költségvetési Tanács feladatkörére, intézményi felépítésére és függetlenségének garanciáira, valamint
  • az éves költségvetés előkészítésének és végrehajtásának szabályaira.

A kiadások rendszeres felülvizsgálatának módja szintén a vizsgálat részét képezi.

A testület a gyakorlatokat is feltérképezi, majd november 30-ig részletes helyzetelemzést, reformkoncepciót és végrehajtási ütemtervet készít.

Már augusztusban döntött a kormány

A munkacsoport felállítása valójában egy korábbi kormányhatározat végrehajtása. A kabinet augusztus 7-én utasította a pénzügyminisztert arra, hogy szeptember 15-ig hozza létre a testületet. A határozat azt is rögzítette, hogy november végéig el kell készülnie a reformcsomag-javaslatnak, a szükséges jogszabály-módosításokat pedig 2027. január 31-ig kell előkészíteni.

Az egyik legjelentősebb változás az lehet, hogy korlátozhatják a költségvetésben szereplő, még fel nem osztott előirányzatok felhasználását, valamint a kormány mozgásterét az évközi átcsoportosításokra és egyéb költségvetési döntésekre.

A tervek szerint a gazdasági stabilitási törvényben külön költségvetési tételt kell biztosítani a Költségvetési Tanács működésére. A Tanács megbízatását, szervezeti felépítését és függetlenségének garanciáit a munkacsoport külön felülvizsgálja.

A Közpénzügyi Munkacsoportról

A munkacsoport elnöke az államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár, Barabás Gyula. A testületben a Pénzügyminisztérium költségvetési és államháztartási területeinek vezetői mellett a Magyar Államkincstár elnöke és államháztartási, illetve pénzforgalmi területért felelős elnökhelyettese is helyet kap. Külső szervezetek képviselőit az elnök eseti jelleggel, tanácskozási joggal hívhatja meg.

A munkacsoport tagjai külön tiszteletdíjat vagy költségtérítést nem kapnak. 

A testület szükség szerint ülésezik, döntéseit nyílt szavazással, a jelen lévő tagok többségével hozza meg.

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