Kármán András kiadta az utasítást: elkezdik az átalakítást, amivel megköti saját kezét

Felülvizsgálja a kormány a magyar közpénzügyi és költségvetési keretrendszert. Kármán András pénzügyminiszter a reformok előkészítésére létrehozta a Közpénzügyi Munkacsoportot, amely november végéig dolgozza ki a részletes tervezetet.

Kármán András létrehozta a Közpénzügyi Munkacsoportot / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A hivatalos értesítőből kiderült, hogy a költségvetés elkészítésének technikai szabályai mellett az évközi átcsoportosításokra vonatkozó szabályok is szigorodhatnak, valamint erősebb felhatalmazásokat kaphat a Költségvetési Tanács is.

Változhat a közpénzügyi szabályozás

A szeptember 15-én megjelent Hivatalos Értesítő szerint a munkacsoportnak a teljes közpénzügyi jogi szabályozást és a költségvetési keretrendszert is át kell tekintenie. A vizsgálat kiterjed

a középtávú költségvetési tervezésre,

a fiskális szabályokra,

a Költségvetési Tanács feladatkörére, intézményi felépítésére és függetlenségének garanciáira, valamint

az éves költségvetés előkészítésének és végrehajtásának szabályaira.

A kiadások rendszeres felülvizsgálatának módja szintén a vizsgálat részét képezi.

A testület a gyakorlatokat is feltérképezi, majd november 30-ig részletes helyzetelemzést, reformkoncepciót és végrehajtási ütemtervet készít.

Már augusztusban döntött a kormány

A munkacsoport felállítása valójában egy korábbi kormányhatározat végrehajtása. A kabinet augusztus 7-én utasította a pénzügyminisztert arra, hogy szeptember 15-ig hozza létre a testületet. A határozat azt is rögzítette, hogy november végéig el kell készülnie a reformcsomag-javaslatnak, a szükséges jogszabály-módosításokat pedig 2027. január 31-ig kell előkészíteni.

Az egyik legjelentősebb változás az lehet, hogy korlátozhatják a költségvetésben szereplő, még fel nem osztott előirányzatok felhasználását, valamint a kormány mozgásterét az évközi átcsoportosításokra és egyéb költségvetési döntésekre.

A tervek szerint a gazdasági stabilitási törvényben külön költségvetési tételt kell biztosítani a Költségvetési Tanács működésére. A Tanács megbízatását, szervezeti felépítését és függetlenségének garanciáit a munkacsoport külön felülvizsgálja.