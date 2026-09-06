Fekete hétfő a Pénzügyminisztériumban: Kármán Andrásék rendkívüli bejelentésre készülhetnek, mindenkit berendeltek – tömegeket érintő kirúgásokról dönthetett a Tisza-kormány
Rendkívüli állománygyűlést tarthatnak a Pénzügyminisztériumban hétfőn – értesült a Világgazdaság a hétvége folyamán több forrásból. A kiszivárgott információk szerint ennek oka, hogy nagyarányú, tömeges leépítést jelenthetnek be az állománynak.
Az esetlegesen hétfőre tervezett bejelentés kapcsán lapunk még szombat délután írásban érdeklődött a tárcánál. Azt kérdeztük, hogy meg tudják-e erősíteni, hogy rendkívüli állománygyűlést hívtak össze a Pénzügyminisztériumban hétfőre, és amennyiben igen, mi ennek az oka?
Rákérdeztünk arra is, hogy helytálló-e az értesülés a létszámcsökkentésről, és ha igen,
- összesen hány dolgozót fog érinteni,
- mikortól küldik el őket,
- és miért kerül sor erre a lépésre?
A Pénzügyminisztérium cikkünk megjelenéséig nem reagált megkeresésünkre. Amennyiben később ezt megteszi, arról beszámolunk.
Fekete hétfő a Pénzügyminisztériumban: Kármán Andrásék kirúgásokról dönthettek
Hivatalos megerősítés vagy cáfolat tehát egyelőre nem áll rendelkezésre. Az is elképzelhető – pláne, hogy immáron megjelent az információ a Pénzügyminisztériumban végbe mehető változásokról – , hogy a tárca más ütemezéssel folytathatja le az elbocsájtásokat.
Mindenestre a Világgazdaság tudomása szerint az esetleges létszámleépítés tömegeket érinthet,
ennek aránya 20-25 százalékos is lehet.
Forrásaink azt mondták, hogy a kirúgások nem általánosságban érintenék a Pénzügyminisztérium dolgozóit, hanem csak bizonyos szakterületen hajtanák végre: lapunk a költségvetési területet hallotta. Amennyiben ez így is van, kérdés, mi állhat a kormányzati döntés mögött.
Ha tisztogatás és személycserék, akkor elképzelhető, hogy csak helycsinálás zajlik az újonnan érkezőknek. Ha azonban ez a már hivatalosan is kommunikált, 300 milliárd forintos kormányzati megszorítási csomag része, akkor rövid távon aligha töltik fel a most megüresedő helyeket a tárcában.
Készül a 300 milliárd forintos takarékossági csomag
Ahogy arról a Világgazdaság is írt, a Pénzügyminisztérium még augusztus végén mutatta be a 2026-os költségvetés módosításának tervezetét, a törvényjavaslatot már a parlamentnek is benyújtották.
Kármán Andrásék állítása szerint a Fidesz-kormánytól örökölt büdzsé valós hiánya 8,3 százalék lenne, ezért szükségesek a Tisza-kormány részéről azonnali intézkedések. A magyarázat szerint a hiánycél elszállásában
- a kampánykiadások,
- az állam számára előnytelen szerződések,
- valamint a megfelelő kontroll nélküli, pazarló költekezések
játszottak döntő szerepet. A Tisza-kormány tájékoztatása szerint az általuk meghozott döntések eredményeképp most már "csak" 7,5 százalékos a hiánycél. Ugyanakkor ez eddig meghozott megszorítások ennek teljesüléséhez nem elegendőek.
A Tisza-kormány már végrehajtott mintegy 400 milliárd forintnyi, konkrét hiányjavító intézkedést, de hangsúlyozták, hogy mindez nem forráskivonásként ment végbe. Azonban a takarékosabb állami működés érdekében további lépések következnek,
melyek ezen felül még 300 milliárd forint megtakarítást eredményeznek majd az év utolsó hónapjaiban.
A tárcánkénti lebontásról az egyes szerződésekhez tartozó összegek alapján október közepéig dönt a kormány. "Így az idén összesen 700 milliárd forinttal takarékosabb állami működést valósítunk meg" – kommentálta a szaktárca a tervet.
Hogy az új, 300 milliárd forintos csomagnak része lehet-e a kormányzati bérkifizetések lefaragása, az egyelőre nem ismert. Lapunk úgy tudja, hogy más állami fenntartású területen is kirúgásokat tervezhetnek.
Megerősítés, valamint cáfolat híján azonban ezeket az információkat jelenleg nem lehet tényként kezelni, azonban bizonyára rövidesen eldől a valóságalapjuk.