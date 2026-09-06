Fekete hétfő a Pénzügyminisztériumban: Kármán Andrásék rendkívüli bejelentésre készülhetnek, mindenkit berendeltek – tömegeket érintő kirúgásokról dönthetett a Tisza-kormány

Rendkívüli állománygyűlést tarthatnak a Pénzügyminisztériumban hétfőn – értesült a Világgazdaság a hétvége folyamán több forrásból. A kiszivárgott információk szerint ennek oka, hogy nagyarányú, tömeges leépítést jelenthetnek be az állománynak.

Fekete hétfő a Pénzügyminisztériumban: Kármán Andrásék kirúgásokról dönthettek / Fotó: AFP / AFP

Az esetlegesen hétfőre tervezett bejelentés kapcsán lapunk még szombat délután írásban érdeklődött a tárcánál. Azt kérdeztük, hogy meg tudják-e erősíteni, hogy rendkívüli állománygyűlést hívtak össze a Pénzügyminisztériumban hétfőre, és amennyiben igen, mi ennek az oka?

Rákérdeztünk arra is, hogy helytálló-e az értesülés a létszámcsökkentésről, és ha igen,

összesen hány dolgozót fog érinteni,

mikortól küldik el őket,

és miért kerül sor erre a lépésre?

A Pénzügyminisztérium cikkünk megjelenéséig nem reagált megkeresésünkre. Amennyiben később ezt megteszi, arról beszámolunk.

Fekete hétfő a Pénzügyminisztériumban: Kármán Andrásék kirúgásokról dönthettek

Hivatalos megerősítés vagy cáfolat tehát egyelőre nem áll rendelkezésre. Az is elképzelhető – pláne, hogy immáron megjelent az információ a Pénzügyminisztériumban végbe mehető változásokról – , hogy a tárca más ütemezéssel folytathatja le az elbocsájtásokat.

Mindenestre a Világgazdaság tudomása szerint az esetleges létszámleépítés tömegeket érinthet,

ennek aránya 20-25 százalékos is lehet.

Forrásaink azt mondták, hogy a kirúgások nem általánosságban érintenék a Pénzügyminisztérium dolgozóit, hanem csak bizonyos szakterületen hajtanák végre: lapunk a költségvetési területet hallotta. Amennyiben ez így is van, kérdés, mi állhat a kormányzati döntés mögött.

Ha tisztogatás és személycserék, akkor elképzelhető, hogy csak helycsinálás zajlik az újonnan érkezőknek. Ha azonban ez a már hivatalosan is kommunikált, 300 milliárd forintos kormányzati megszorítási csomag része, akkor rövid távon aligha töltik fel a most megüresedő helyeket a tárcában.

Készül a 300 milliárd forintos takarékossági csomag

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, a Pénzügyminisztérium még augusztus végén mutatta be a 2026-os költségvetés módosításának tervezetét, a törvényjavaslatot már a parlamentnek is benyújtották.