Különleges pizzával rukkolt elő a magyar étterem – a cég hagyományos ízeire már le is csapott a Spar

Mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a magyar élelmiszeripari cégcsoport. A pörgős őszi napok ellensúlyozására éppen ezért egy CBD-olajjal és egy belga kovászkönyvtárból származó, 150 éves anyakovásszal készülő pizzát kínál időszakosan a budapesti Neverland Pizzéria. Az „Őszi Reset” nevű fogást Bárdossy Gergő pizzaséf alkotta meg.

Készül a pizza a Neverland Pizzériában / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

A pizzéria eheti sajtóeseményén a séftől megtudtuk, hogy a pizzára rukkola-cukini püré, Pecorino Romano, füstölt kápiapaprika-pürébe dolgozott CBD-olaj, friss kékáfonya, savanyított édeskömény, valamint 48 órás eljárással készülő császárhús kerül. A 150 éves kovász etetési és érési ciklusait két, erre kijelölt pék szakember felügyeli.

A séf szerint a cél egy olyan étel létrehozása volt, amely a tudatos lelassulás élményét is támogatja.

Bár a szezonális pizzát csak helyben nyílik lehetőség megkóstolni, a cégcsoport más termékeihez immár bárki hozzájuthat. Ugyanis a Neverland Pizzériának és a The Dough LAB Zrt-nek ugyanaz a tulajdonosa, utóbbi vállalat pedig Európa egyik legnagyobb kézműves pizzaműhelyét építette fel Szigetszentmiklóson.

Negyvenezres magyar városban készül a nápolyi pizza

A nagyjából 1,5 milliárd forintból felépített kétezer négyzetméteres élelmiszeripari üzem júliusban kezdte meg működését a Pest megyei városban. A The Dough LAB Zrt. tájékoztatása szerint a gyár a kontinens legnagyobb kapacitású kézműves nápolyi pizzagyára, amely induláskor napi 27 ezer, az év végére pedig akár 74 ezer pizza előállítására is képes lehet. Az üzemben elősütött, de fagyasztott pizzákat készítenek.

A koncepciójuk az, hogy a prémium pizza elkészítésének komplex folyamatát az éttermi konyhákból a fagyasztott nápolyi pizzák előállításába is beépítsék. Vagyis valamivel az éttermi minőség alatt, de a kiskereskedelmi áruházláncokban eddig megszokott minőség fölötti ételek legyártását tűzték ki célul. Ez a pozicionálás a termékek árszabásán is látszik.

A júliusi indulás után nem sokkal azonban ez a termék is elérhetővé vált a kiskereskedelmi forgalomban, ugyanis Madre márkanév alatt bekerült a Spar magyarországi üzleteibe.