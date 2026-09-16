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csomagkézbesítés
késés
Magyar Posta

Csomagkáosz a Magyar Postánál: vannak gondok, de a legsúlyosabb állítást cáfolják – előre szóltak, hogy késhetnek

Augusztus végén kezdődött meg a Magyar Posta új, automatizált logisztikai központjának próbaüzeme, az átállás azonban nem ment zökkenőmentesen. A társaság a Világgazdaságnak elismerte, hogy jelenleg is előfordulhatnak késések és átmeneti torlódások, ugyanakkor cáfolta, hogy százezres nagyságrendű csomagmennyiség ragadt volna be a posta rendszerében.
Zováthi Domokos
2026.09.16., 14:00

Augusztus 31-én indult el a Magyar Posta új, automatizált logisztikai központjának próbaüzeme a többütemű tesztelést követően – közölte lapunk megkeresésére a társaság. A vállalat az átállást akkor tekintik majd teljesnek, amikor a jelenlegi fennakadások megszűnnek, rendszereik pedig stabilan működnek.

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Magyar Posta: a sajtóban megjelent információkkal ellentétben nincs szó százezres nagyságrendű beragadt küldeménymennyiségről / Fotó: BalkansCat

Az új rendszer bevezetése során átmeneti torlódások és késések alakultak ki. A Magyar Posta korábban azzal magyarázta a fennakadásokat, hogy az új ecseri központban zajlik a korszerű szortírozórendszer finomhangolása, az informatikai rendszerek integrációja és az új helyszín beüzemelése.

Előre szólt a Magyar Posta a késésekről

Lapunk arra is kíváncsi volt, hogy az ügyfeleket előzetesen figyelmeztették-e arra, hogy a technológiai átállás hosszabb kézbesítési idővel járhat. A Magyar Posta válasza szerint az üzleti ügyfeleket levélben és kapcsolattartóikon keresztül tájékoztatták, míg a lakossági ügyfelek a társaság weboldalán és közösségimédia-felületein kaptak tájékoztatást a kézbesítési idő esetleges növekedéséről.

A sajtóban megjelent információkkal ellentétben nincs szó százezres nagyságrendű 'beragadt' küldeménymennyiségről

– közölte lapunkkal a Magyar Posta. A társaság szerint a csomagok feldolgozása folyamatos, a kézbesítésben azonban a napról napra változó forgalom és a rendelkezésre álló kapacitások függvényében előfordulhatnak átmeneti torlódások és késések. A regionális depókban ugyanakkor a Posta közlése szerint zavartalan a feldolgozás.

Akár két hétig is tarthatott a kézbesítés

A Világgazdaság korábban részletesen beszámolt az ecseri központban kialakult helyzetről. A korábbi információk szerint egyes küldemények a megszokott

  • egy-két nap helyett
  • három-hat nap alatt érkeztek meg,

de két hétig húzódó kézbesítésekről is érkeztek beszámolók. A fennakadások kezelésére vidéki, kevésbé leterhelt területekről is irányítottak át munkavállalókat az ecseri központba. A Posta korábbi tájékoztatása szerint a munkaerőt szükség szerint csoportosították át, a hétvégi munkát vállalóknak pedig elszámolták a túlórát és a pótlékokat, valamint megtérítették az utazási és szállásköltségeket.

A Postás Szakszervezethez ugyancsak érkeztek munkavállalói jelzések a csomagfeldolgozásban tapasztalható fokozott munkaterhelésről. A szakszervezet akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a dolgozókat megfelelően és időben kell tájékoztatni, a többletmunkát pedig szabályosan kell elszámolni.

Az ecseri létesítmény csaknem 25 ezer négyzetméteres, és 8,3 hektáros területen épült fel. A fejlesztés célja az volt, hogy a növekvő csomagforgalom mellett korszerűbb feldolgozókapacitást biztosítson, és hatékonyabbá tegye a Magyar Posta országos csomaglogisztikai működését.

Elnézést kért a Magyar Posta

A társaság lapunknak azt is közölte, hogy az ügyfélszolgálatra érkező megkereséseket és bejelentéseket folyamatosan, kiemelt figyelemmel kezelik, a jogszabályi előírásoknak és a kötelező válaszidőknek megfelelően. A Posta hangsúlyozta, hogy dolgoznak a normál működés mielőbbi helyreállításán.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy logisztikai folyamataink a lehető leggyorsabban visszatérjenek a normál üzletmenethez

– közölte a társaság. A Magyar Posta egyúttal megköszönte az érintett ügyfelek türelmét, az okozott kellemetlenségekért pedig elnézést kért.

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