Csomagkáosz a Magyar Postánál: vannak gondok, de a legsúlyosabb állítást cáfolják – előre szóltak, hogy késhetnek

Augusztus 31-én indult el a Magyar Posta új, automatizált logisztikai központjának próbaüzeme a többütemű tesztelést követően – közölte lapunk megkeresésére a társaság. A vállalat az átállást akkor tekintik majd teljesnek, amikor a jelenlegi fennakadások megszűnnek, rendszereik pedig stabilan működnek.

Magyar Posta: a sajtóban megjelent információkkal ellentétben nincs szó százezres nagyságrendű beragadt küldeménymennyiségről / Fotó: BalkansCat

Az új rendszer bevezetése során átmeneti torlódások és késések alakultak ki. A Magyar Posta korábban azzal magyarázta a fennakadásokat, hogy az új ecseri központban zajlik a korszerű szortírozórendszer finomhangolása, az informatikai rendszerek integrációja és az új helyszín beüzemelése.

Előre szólt a Magyar Posta a késésekről

Lapunk arra is kíváncsi volt, hogy az ügyfeleket előzetesen figyelmeztették-e arra, hogy a technológiai átállás hosszabb kézbesítési idővel járhat. A Magyar Posta válasza szerint az üzleti ügyfeleket levélben és kapcsolattartóikon keresztül tájékoztatták, míg a lakossági ügyfelek a társaság weboldalán és közösségimédia-felületein kaptak tájékoztatást a kézbesítési idő esetleges növekedéséről.

A sajtóban megjelent információkkal ellentétben nincs szó százezres nagyságrendű 'beragadt' küldeménymennyiségről

– közölte lapunkkal a Magyar Posta. A társaság szerint a csomagok feldolgozása folyamatos, a kézbesítésben azonban a napról napra változó forgalom és a rendelkezésre álló kapacitások függvényében előfordulhatnak átmeneti torlódások és késések. A regionális depókban ugyanakkor a Posta közlése szerint zavartalan a feldolgozás.

Akár két hétig is tarthatott a kézbesítés

A Világgazdaság korábban részletesen beszámolt az ecseri központban kialakult helyzetről. A korábbi információk szerint egyes küldemények a megszokott

egy-két nap helyett

három-hat nap alatt érkeztek meg,

de két hétig húzódó kézbesítésekről is érkeztek beszámolók. A fennakadások kezelésére vidéki, kevésbé leterhelt területekről is irányítottak át munkavállalókat az ecseri központba. A Posta korábbi tájékoztatása szerint a munkaerőt szükség szerint csoportosították át, a hétvégi munkát vállalóknak pedig elszámolták a túlórát és a pótlékokat, valamint megtérítették az utazási és szállásköltségeket.

A Postás Szakszervezethez ugyancsak érkeztek munkavállalói jelzések a csomagfeldolgozásban tapasztalható fokozott munkaterhelésről. A szakszervezet akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a dolgozókat megfelelően és időben kell tájékoztatni, a többletmunkát pedig szabályosan kell elszámolni.

Az ecseri létesítmény csaknem 25 ezer négyzetméteres, és 8,3 hektáros területen épült fel. A fejlesztés célja az volt, hogy a növekvő csomagforgalom mellett korszerűbb feldolgozókapacitást biztosítson, és hatékonyabbá tegye a Magyar Posta országos csomaglogisztikai működését.