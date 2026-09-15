Otthoni akkuprogram: gyanúsan a hallgat a Tisza, lehet, hogy máris kivégezte az Orbán-kormány népszerű programját – „Zéró kommunikáció”

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Hónapok óta bizonytalan az Otthoni Energiatároló Program sorsa, miközben több tízezer háztartás vár arra, hogy megkapja az akár 2,5 millió forintos támogatást. Közben már az is felmerülhetett, hogy a kormány más célra fordítaná a százmilliárdos program forrásait.
VG
2026.09.15., 06:40
Fotó: Shutterstock

Az Otthoni Energiatároló Program február 2-án indult, és háztartásonként legfeljebb 2,5 millió forintos támogatást kínált napelemhez kapcsolódó akkumulátor telepítésére. Az első körben 132 ezer igény érkezett, miközben az áprilisban 105,5 milliárd forintra emelt keret valamivel több mint 42 ezer háztartás támogatására elegendő, közülük több mint 20 ezren már pozitív elbírálásról szóló értesítést is kaptak – írta a Portfolio.

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 Hónapok óta várják az értesítést az Otthoni Energiatároló Program pályázói / Fotó: anatoliy_gleb / Shutterstock

A következő jelentkezési ütemet azonban március 16-án határozatlan időre felfüggesztették, azóta pedig lényegében kivárás jellemzi a programot. Akik már megkapták a támogatásról szóló pozitív értesítést, a további ügyintézésre és a pénz folyósítására várnak, miközben sokan abban bíznak, hogy egy később átalakított vagy kibővített programba ők is bekerülhetnek.

A kivárás a piacot is befagyasztotta

A bizonytalanság már az önerőből megvalósuló beruházásokat is visszafogja. A Portfolio által megkérdezett kivitelezők tapasztalatai szerint olyan háztartások is elhalasztják az energiatárolók megvásárlását, amelyek részben vagy akár teljes egészében saját forrásból is ki tudnák fizetni a beruházást. Amíg ugyanis van esély az állami támogatás megszerzésére, kevesen akarnak több millió forintot saját zsebből elkölteni.

Ez a kivitelezőket is egyre nehezebb helyzetbe hozza. Több nagykereskedő milliárdos értékben vásárolt be eszközökből, egyes gyártók pedig kifejezetten a magyar pályázathoz alakítottak ki kedvezményes csomagokat. Ezeket a készleteket ráadásul nem feltétlenül lehet egyszerűen más országokban értékesíteni a fennálló kereskedelmi megállapodások miatt. Az elmaradó bevételek mellett a vállalkozásoknak a megtartott

  • szerelők
  • és értékesítők

költségeit is finanszírozniuk kell. A lapnak nyilatkozó egyik kivitelező becslése szerint több száz vállalkozás fennmaradása kerülhet veszélybe. A programra mintegy 1000-1200 kivitelező cég regisztrált, miközben egy nagykereskedő munkalehetőséget kínáló hirdetésére állítólag ötszáz vállalkozás jelentkezett.

Másra költhetik a pénzt a program helyett?

A lap értesülése szerint a kivárás hátterében az is állhat, hogy a Tisza-kormány teherként tekinthet az előző kabinet százmilliárdos ígéretére, és azt vizsgálhatja, nem lenne-e hasznosabb a pénzt az elosztóhálózatot segítő, úgynevezett trafókörzeti energiatárolókra fordítani.

Ezeket a berendezéseket egy-egy helyi transzformátorkörzet igényeihez igazítanák, elsősorban a hálózat működésének támogatására. A lapnak nyilatkozó elosztóhálózati szakember szerint ugyanakkor szakmai körökben sincs egyetértés arról, hogy egy ilyen tároló mennyivel lenne hasznosabb a háztartási rendszereknél. Ennek megítéléséhez azt is figyelembe kell venni, milyen feladatot szánnak az eszköznek, hol helyezik el, illetve ki és milyen szabályok alapján üzemelteti.

A Világgazdaság már augusztus elején beszámolt arról , hogy hónapok óta várják az értesítést az Otthoni Energiatároló Program pályázói, miközben a második ütem a túljelentkezés miatt parkolópályára került. A program kerete 105,5 milliárd forint, egy pályázó pedig legfeljebb 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphat.

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