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Moszkva
orosz diplomaták
Magyar Péter

Újabb üzenetet kapott Moszkvából Magyar Péter: Putyin szóvivője egyértelművé tette, mi jön az orosz diplomaták kitiltása után – „Lehetetlen, hogy ne legyenek negatív következmények”

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Moszkva „megfelelő választ” ad majd arra, hogy Magyarország kiutasított tíz orosz diplomatát – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán Moszkvában. A politikus szerint a budapesti döntés nem marad következmények nélkül, és negatívan hathat a magyar–orosz kapcsolatok egészére. Putyin munkatársa „negatív hatásokról” beszélt.
VG
2026.09.09, 13:31
Frissítve: 2026.09.09, 14:09

„Ami konkrétan ezt a döntést illeti, természetesen megfelelő választ fogunk adni rá, ezek a lépések nem maradnak válasz nélkül” – fogalmazott Peszkov újságírói kérdésre válaszolva. A Kreml szóvivője szerint Budapest lépései barátságtalanok, és azoknak egyértelműen lesznek következményei a két ország kapcsolatában. „Ezek a barátságtalan lépések negatív hatással járnak majd. Kétségtelen, nem lehet, hogy ne járjanak negatív következményekkel a kétoldalú kapcsolataink egészére nézve” – tette hozzá Putyin orosz elnök munkatársa az MTI tudósítása szerint.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Dmitrij Peszkov Oroszország, Moszkva, Kreml orosz-ukrán háború
Putyin szóvivője, Dmitrij Peszkov (a háttérben) orosz válaszlépésekről beszélt a diplomták kiutasítása kapcsán
Fotó: Vyacheslav Oseledko / AFP

Moszkva már korábban is üzent Budapestnek, Putyin lépésekre készülhet

A Kreml reakciója azt követően érkezett, hogy a magyar Külügyminisztérium kedden bejelentette: Magyarország tíz orosz diplomatát utasít ki az országból.

Moszkvából már kedden este is érkezett egy ennél jóval keményebb üzenet. Vlagyimir Dzsabarov orosz szenátor egy interjúban az oroszországi gázszállítások leállításának lehetőségéről beszélt.

A politikus szerint Magyar Péter fiatalsága vagy tapasztalatlansága is szerepet játszhatott abban, hogy a magyar fél az orosz diplomaták kiutasításáról döntött, és úgy vélte, a magyar politikus ezzel akarta demonstrálni oroszellenességét.

Az orosz Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyek Bizottságának első alelnöke szerint a magyar hatóságok döntésének „kellemetlen következményei” lehetnek Budapest számára, beleértve a Török Áramlaton keresztüli orosz gázszállítások csökkentését vagy akár teljes megszüntetését is. Bár a helyzet váza nem azonos azzal, az orosz gáz lehetséges elzárásának következményei miatt mégis érdemes lehet feleleveníteni, mi történt 2022 tavaszán. Bulgária akkor megtapasztalta, milyen következményekkel járhat, amikor Moszkva elzárja a gázcsapokat. Magyarország számára pedig a kitettség jóval nagyobb annál az orosz gáz irányába, mint Bulgáriának akkor volt – összeállításunkat itt találja.

A mostani kremlbeli nyilatkozat ugyanakkor már hivatalosabb szinten jelzi, hogy Moszkva nem tekinti lezártnak az ügyet. Peszkov szavai alapján az orosz válasz várhatóan diplomáciai ellenlépés lehet, amely tovább terhelheti a magyar–orosz kapcsolatokat.

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