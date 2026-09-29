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A rádiózás jövőjét is átalakítja a mesterséges intelligencia – összefoghat a hazai szakma

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Negyedik alkalommal találkozik a magyarországi rádiós szakma. A tanácskozás egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia, és annak rádióra gyakorolt hatása.
VG
2026.09.29, 10:18

Szeptember 30-án negyedik alkalommal találkozik a magyarországi rádiós szakma a Helyi Rádiók Országos Egyesülete (HEROE) és a Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesülete (RAME) által szervezett Radio Workshopon Kecskeméten. A rendezvény fókuszában a mesterséges intelligencia hasznosítása, az online platformok és a digitális rádiózás jövője áll.

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Negyedik alkalommal találkozik a magyarországi rádiós szakma a Radio Workshopon / Fotó: Shutterstock

Ürge Dezső, a HEROE-RAME elnöke az MTI-nek azt mondta, hogy a konferencia célja, hogy inspirációt adjon a rádiós közösségnek, és lehetőséget biztosítson a legjobb gyakorlatok megosztására. Hozzátette, hogy a tanácskozás egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia, és áttekintik, miként alakíthatja át a mesterséges intelligencia a közönségkapcsolatokat és az értékteremtést, és azt, hogyan válhat a mesterségesintelligencia-alapú tartalom-automatizálás a rádiós szerkesztőségek mindennapi segítőtársává.

Ürge Dezső azt mondta, a konferencia másik kiemelt témája a magyarországi digitális rádiózás jövője, a DAB (Digital Audio Broadcasting) újraindítása. Felidézte: 1995. december 1-jén - Európában az elsők között – Budapesten elindult az első hazai kísérleti DAB-adás, majd 2009-ben a korszerűbb DAB+ sugárzás, amely a fővárost és környékét érte el, és idővel közszolgálati, kereskedelmi és közösségi rádióknak is helyet adott. A kísérletből azonban nem lett országos szolgáltatás, a magyarországi DAB+ sugárzás 2020. szeptember 5-én leállt.

Közben a technológia nem állt meg: Európa sok államában a DAB+ a rádióhallgatás mindennapi része lett, és 2025-ben a Magyarországon értékesített új autók 97 százalékában már alapfelszereltségként jelen volt a DAB/DAB+ vételi lehetőség. Szerinte ezért érdemes arról beszélni, ez a technológia milyen lehetőséget tartogat a rádiók számára. Azt mondta, megvitatják azt is, hogy minden rádióállomásnak külön kell-e megteremtenie a digitális jelenlétét, vagy érdemes közös megoldásban gondolkodniuk.

Itthon is elindulhat a nemzetközi rádiós platform

Erre kínál megoldást a Radioplayer: egy rádiók által létrehozott nemzetközi platform, amely abban segít, hogy az állomások a különböző digitális felületeken is könnyen megtalálhatóak és hallgathatóak legyenek. A rendszer ma már számos állam rádiós piacát fogja össze és "mi is azon dolgozunk", hogy a Radioplayer Magyarországon is elindulhasson – jegyezte meg.

Lesz továbbá előadás a rádió és a zeneipar kapcsolatáról: milyen feltételekkel játszhatnak zenét a rádiók, milyen szerepük van ebben az előadóknak, a hangfelvétel-kiadóknak és a jogkezelőknek, és miként változik mindez a médiapiac átalakulásával?

A konferencián áttekintik, mit árulnak el a modern autók fedélzeti rendszereiből származó adatok a valós rádióhallgatási szokásokról, és azt, hogyan nyithatnak új fejezetet a rádiós hallgatottságmérésben a kocsikból érkező, valós hallgatási adatok. Az esemény szakmai partnere a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
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