Szidták a neten, imádták a teszten: meglepőt húzott a Coca-Cola – vége a reklámipar régi világának

A mesterséges intelligencia (AI) néhány év alatt a kísérletezés szintjéről a reklámipar mindennapi eszközei közé került. Ma már nemcsak egy-egy képet vagy szöveget lehet vele előállítani, hanem komplett reklámfilmek, hátterek, szereplők, hangok és zenék is generálhatók. A technológia gazdasági jelentősége pedig éppen abból fakad, hogy olyan munkafolyamatokat képes lerövidíteni vagy részben kiváltani, amelyek korábban jelentős emberi és technikai erőforrást igényeltek. A Magyar Reklámszövetség (MRSZ), az Umbrella Collective és a SoundCam Productions vezetőit és szakembereit kérdeztük arról, mennyivel lehet olcsóbb egy AI-reklám, mely szakmák kerülhetnek veszélybe, mit kezdenek az új helyzettel az ügynökségek, és mit szólnak mindehhez a nézők.

A Világgazdaságnak nyilatkozó szakemberek szerint közben nemcsak a reklámfilmgyártás, hanem az egész reklámszakma átalakulhat / Fotó: DC Studio

Akár 70 százalékkal olcsóbb lehet egy reklámfilm

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az AI már nem egyszerűen egy újabb eszköz a reklámfilmkészítők kezében, hanem magát a kreatív és gyártási folyamatot alakíthatja át – hívta fel a figyelmet Bíró Áron, az Umbrella Collective operatív igazgatója. Jó példa erre a cég által a Visit Budapest számára készített AI-film. Bíró szerint ennél nem feltétlenül az volt a legfontosabb előny, hogy egyes részfeladatokat olcsóbban oldottak meg, hanem az, hogy teljesen más logika mentén építhették fel a produkciót.

Olyan látványvilágot hoztak létre, amely hagyományos forgatással komoly helyszín-, technikai, stáb- és utómunkaigénnyel járt volna. A szakember becslése szerint egy hasonló komplexitású produkciónál akár 50–70 százalékos gyártási költségmegtakarítás is elérhető lehet, ezt azonban projektfüggő számként kell kezelni. Az AI különösen akkor faraghat sokat a költségekből, amikor egy filmhez számos helyszínre, díszletre, látványelemre vagy speciális technikai megoldásra lenne szükség. Kiemelte, hogy legalább ekkora különbség lehet az időigényben:

amit hagyományos produkcióban hetekig vagy akár hónapokig kell előkészíteni és legyártani, az bizonyos esetekben néhány hét alatt elkészülhet.

Hat AI-artist kontra sokfős stáb

A reklámfilm erre különösen látványos példát szolgáltatott: a gyártási szakaszt hat AI-artist körülbelül két hét alatt készítette el. Bíró Áron becslése szerint ugyanehhez a látványvilághoz hagyományos technológiával, a produkció összetettségétől függően, nagyságrendileg 30–50 fős stábra lett volna szükség, hosszabb előkészítéssel és utómunkával.

Ez azonban szerinte nem egyszerűen azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia néhány ember munkáját kiváltja. Maga a gyártási struktúra válhat kisebbé és rugalmasabbá.

Elsősorban azoknál a feladatoknál várható változás, amelyek jól automatizálhatók vagy digitálisan helyettesíthetők. Ide sorolta bizonyos vizuális effektek és hátterek elkészítését, a retusálást, a storyboardot és a previsualizációt. A hagyományos gyártási folyamat más területein is csökkenhet az egy produkcióhoz szükséges létszám.