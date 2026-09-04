Megerősítették: eladják az óriásgépet az új magyar légitársaság alól, helyette jött a világ egyik legnagyobbja – átalakítás a Hungary Airlines-nál
Újabb flottaátalakítás zajlik a Hungary Airlines légitársaságnál. Talabos Gábor cégvezetőt és üzemeltetési igazgató az AirPortalnak adott interjúban számolt be a légitársaságot érintő legfontosabb fejleményekről, és repülőgépeik helyzetéről.
A cégvezető elmondta, hogy a magyar állami tulajdonú Airbus A330-243F típusú, HA-LHU lajstromjelű szállítógép esetében szeptember végén visszatérnek a teljes kapacitású üzemeléshez, az eredetileg július-augusztusra tervezett, de a beszállítói láncok lassulása miatt szeptember közepéig tartó karbantartást és a felkészülést követően.
Ugyanakkor a működési modelljüknek már nem lesz része a HA-ZTO lajstromjelű Airbus A330-243P2F. A repülőgép eladás alatt áll, amely magával vonja azt is, hogy így kikerül a Hungary Airlines üzemeltetéséből. A személyszállítóból teherszállító géppé átalakított repülőgép tulajdonosa ugyanis a hongkongi székhelyű ZTO Airlines, a magyar vállalat csak az üzemeltető. Talabér hozzátette, hogy az adásvételi ügylet lezárásáig a gépet továbbra is a Hungary Airlines üzemelteti, ami a gyakorlatban azt is jelenti, hogy a légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat is a légitársaság látja el.
A cégvezető kitért arra is, hagy megújult operációs és logisztikai konstrukcióban, átalakított útvonalhálózattal és árukezelési rendszerrel folytatják működésüket a jövőben. 2026 harmadik negyedévében a szolgáltatásaik is új szintre lépnek, megkezdik az élőállat és a hőmérséklet-érzékeny áruk kezelését, szállítását, amelyet a teljes fuvarozási folyamat során valós idejű, hőmérséklet-monitoringot biztosító nyomon követési megoldások támogatnak.
Nem véletlen ez az útkeresés, ugyanis az Európai Unió kis értékű küldeményekre július elejétől kivetett 3 eurós vámterhe jelentős hatást gyakorolt a cargo-piacra, így a Hungary Airlines működésére is. Talabér Gábor elmondta, hogy a jelenség általános, a teljes európai szegmenst érinti, amely már rövid távon is meghatározó alkalmazkodási kényszert eredményezett az érintett légitársaságoknál. Hozzátette, hogy helyzet stabilizálódni látszik, azt azonban nehéz megjósolni, hogy az európai uniós kezelési díj (ami a jelenlegi 3 felett még 2 euró) novemberre tervezett bevezetésére hogyan reagál majd a piac.
„A folyamat természetesen a Hungary Airlines működésére is hatással van, ugyanakkor az üzemelésünk előzetes felkészítésével és proaktív tervezésével sikerült a kezdeti bizonytalanságokat áthidalni” – fogalmazott a cégvezető.
Fotó bizonyítja: megkapta az új magyar légitársaság a világ egyik legnagyobb repülőgépét – landolt Ferihegyen, máris forgalomba állt
Megérkezett Budapestre a Hungary Airlines legújabb Boeing 777-es teherszállító repülőgépe, amely már napi fuvarfeladatokat is ellát. Az egykor az Emirates flottájában utasszállítóként szolgáló óriásgép újabb fontos lépést jelent a társaság gyors ütemű bővülésében.
A Boeing 777-es teherszállító változata a világ egyik legnagyobb és leghatékonyabb két hajtóműves cargo repülőgépei közé tartozik. Hatalmas raktere és nagy hatótávolsága miatt különösen alkalmas az Európa és Ázsia közötti hosszú távú áruszállítási feladatokra. A típus az elmúlt években a nemzetközi légi teherszállítás egyik meghatározó szereplőjévé vált.
A Hungary Airlines stratégiája egyértelmű: Budapestet az Európa és Ázsia közötti légi áruszállítás egyik fontos csomópontjává kívánja fejleszteni. A vállalat az elmúlt másfél évben rendkívül gyors növekedési pályára állt, és egyre nagyobb szerepet vállal a Kína és Európa közötti logisztikai kapcsolatok kiszolgálásában.