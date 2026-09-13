Az egyetemes szolgáltatásban felhasznált áram és gáz ára ma mintegy 72 százalékkal lenne magasabb annál, mint amilyen szinten azokat 2014-ben a rezsicsökkentés keretében befagyasztották, ha követte volna az inflációt. Ez a villamos energia esetében a kilowattóránként 14 éve fizetett, 36 forintos egységár helyett most 62 forintot, a gáznál 102 forint helyett 176 forintot jelentene.

Belenőtt az életünkbe a rezsicsökkentés/Fotó: ANP via AFP

A rezsicsökkentést elindított Orbán-kormány 2013-től faragta a tarifákat, majd azokat a kívánt szint elérése után a következő évben befagyasztotta. Kissé más ütemezésben hasonlóan járt el a távfűtés és a víziközmű szolgáltatás díjaival, illetve alacsonyan tartotta más, a lakosság által igénybe vett több szolgáltatás díját is.

Azzal tehát, hogy a háztartási áram és gáz ára nem követte az inflációt, az érintett két ár reálértéken folyamatosan csökkent. Vagyis: reálértéken akkor fizetnénk ma ugyanannyit az áramért és a gázért, ha azok most a fenti körülbelül 62, illetve 176 forintba kerülnének kilowattóránként. A hatályos jogszabály szerint azonban az év végéig biztosan marad minden, ahogyan volt, a Tisza-kormány ígérete szerint pedig akár tovább is.

Dupla haszon

Ráadásul nemcsak az inflációkövetés elmaradásával járt jól a hazai lakosság. A vizsgált időszakban a nettó reálkereset 115,7 ezer forintról 529,7 ezer forintra emelkedett a KSH adatai szerint. Ez több mint háromszoros növekedés. Vagyis sokkal több pénzből fizetjük ki az évről évre egyre kevesebbe kerülő szolgáltatást.

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A helyzet mindazonáltal messze nem ilyen szép, sőt! A rezsicsökkentést elsősorban azért kell fenntartani, mert az említett jövedelemnövekedés messze elmarad a létfenntartáshoz szükséges termékek, szolgáltatások drágulásától. Emellett az átlagjövedelem, mint egyetlen szám nem mutatja meg a lakosságon belüli jelentős jövedelmi különbségeket. Az is tudott továbbá, hogy a nyugdíjasok és a szociális ellátásban részesülők bevétele reálértéken folyamatosan esik. Vagyis hiába távolodott az áram és a gáz ára az átlagos reálkeresettől, nagy tömegeknek okozna gondot a rezsicsökkentett, de inflációkövető áram- és gázár kifizetése.