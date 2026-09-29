Kapott bő százmilliárdot a rezsivédelem

Már az 530 milliárd forintot közelíti az a központi költségvetési forrás, amelyből az egyetemes áram- és gázszolgáltatók kompenzálhatók azért, mert olcsóbban kötelesek eladni az áramot és a gázt az egyetemes szolgáltatásra jogosultaknak a beszerzési árnál. A rezsivédelem harmadik negyedéves kompenzálására egy új kormányrendelet szerint 118,9 milliárd forint fordítható, ami egy 57,3 milliárd forintos, és egy 61,6 milliárd forintos tételből áll.

Megvan a rezsicsökkentés harmadik negyedéves forrása is/Fotó: ANP via AFP / AFP

Hasonlóan két tétel tette ki a második negyedéves 93,2 milliárd forintos, illetve az első negyedéves 314,5 milliárd forintos ellentételezést. A három negyedévre ez összesen 526,6 milliárd forint.

Egy korábbi kormányrendelet előre meghatározta mind a négy negyedévre a távhőszolgáltatók hasonló indoklású és célú kompenzációját, ami összesen 25,9 milliárd forint.

Egyetemes szolgáltatása jogosult a hazai lakosság egésze és a kisvállalkozások egy része, de az elmúlt években ennél bővebb volt a kör. Pillanatnyilag a lakosság sem vásárolhat korlátlan mennyiségben kedvezményes árú áramot és gázt, mert egy 2022 augusztusi kormányrendelet meghatározott egy felső mennyiségi határt. Erre azért volt szükség, mert a 2021-2022-es energiaválság idején elszabadult árak miatt a rezsicsökkentés addigi formájának fenntartása már elviselhetetlen terhet rótt volna a költségvetésre. A felső határt az átlagfogyasztás néven megszabott mennyiség jelentette. Az azon felüli áram-, vagy gázhasználatért azóta is többet kell fizetniük a háztartásoknak, de még mindig nem piaci szintűt.

Reáláron évről-évre esik az ár

A háztartások áram- és gáztarifáit (és más díjait is) az Orbán-kormány 2013-tól több lépcsőben csökkentette, majd egy 2014-ben elért szinten befagyasztotta.

Ezek az egységárak azóta is változatlanok, még az inflációt sem követik, így a lakosság reáláron évről-évre olcsóbban jut áramhoz és gázhoz.

Az infláció követésével az egyetemes szolgáltatásban felhasznált áram és gáz ára ma mintegy 72 százalékkal lenne magasabb annál, mint amilyen szinten azokat 2014-ben a rezsicsökkentés keretében befagyasztották, ha követte volna az inflációt. Ez a villamos energia esetében a kilowattóránként 14 éve fizetett, 36 forintos egységár helyett most 62 forintot, a gáznál 102 forint helyett 176 forintot jelentene.