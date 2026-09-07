Kimondta a szakértő, amit senki nem akart hallani Magyarországon: a Tisza-kormánynak meg kell szüntetnie a rezsicsökkentést – tarifasávokat és energia alapcsomagot javasol helyette

Az Orbán-kormány egyik legnépszerűbb intézkedése a 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés volt, amelyhez az új kormány egyelőre nem nyúlt hozzá. A rendszer azonban nemcsak jelentős költségekkel jár, hanem a Telex szerint hosszú távon éppen az energiafogyasztás és az energiapiaci kiszolgáltatottság növekedéséhez járul hozzá.

Az Orbán-kormány egyik legnépszerűbb intézkedése a 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés volt/Fotó: ANP via AFP / AFP

Rezsicsökkentés, az illúzió

A probléma egyik kulcsa, hogy a mesterségesen alacsony ár gyengíti a takarékosság ösztönzését. A piaci ár jelzi a fogyasztónak, ha egy erőforrás szűkös vagy drága, az energia esetében pedig különösen fontos lenne a fogyasztás visszafogása és az energiahatékonyság javítása. Ehhez képest 2014 és 2021 között Magyarországon az áram, a gáz és a távhő együttes fogyasztása 34 százalékkal, a gázfogyasztás pedig 43 százalékkal nőtt. Németországban ugyanekkor a háztartási energiafelhasználás 7,8, a gázfogyasztás 13,9 százalékkal emelkedett. A különbség természetesen nem kizárólag a rezsicsökkentésből fakad, de a mesterségesen alacsony árak bizonyosan gyengítették a takarékossági ösztönzőket.

Egy akadémiai tanulmány szerint a rezsicsökkentés rövid távon valóban mérsékelte a háztartások energiakiadásait és az inflációt, ugyanakkor többletfogyasztást okozott, főként a magasabb jövedelmű háztartásokat támogatta, és visszavetette az energiahatékonysági beruházásokat. A kutatók szerint 2013 és 2018 között 13,2 petajoule, mintegy 3,67 milliárd kWh többlet energiafogyasztást eredményezett.

A rendszer költségét ráadásul valakinek meg kell fizetnie. Az állami támogatás nem ingyenes: az erre fordított pénz nem áll rendelkezésre más célokra, például

oktatásra,

egészségügyre,

közlekedésre

vagy épületfelújításra.

A kormány szerint 2013 és 2019 között a rezsicsökkentés 1700 milliárd forint megtakarítást hozott a háztartásoknak, egy kutatás azonban csak 632,5 milliárd forintra becsülte ezt.

A költségek 2021 után ugrottak meg igazán. Az MVM 2022 és 2025 között összesen mintegy 3100 milliárd forint rezsivédelmi támogatást kapott a költségvetésből. A teljes, különböző jogcímeken kifizetett rezsivédelmi csomag ugyanebben az időszakban mintegy 5376 milliárd forintot tett ki. Ez a 2022–2025 közötti teljes magyar oktatási vagy egészségügyi közkiadások 35–40 százalékának felel meg. Háztartásonként számolva ez nagyjából 1,33 millió forint, vagyis havi mintegy 34 ezer forint a vizsgált időszakban.