Átszakadt a gát, ömlik a titkosszolgálati információ Paks II-ről: állítják, az oroszok nem építik meg időben, éveket csúszik az új atomerőmű átadása – megszólalt a Roszatom
Legalább 2034 végéig tolódhat a Paks II. atomerőmű befejezése, miközben korábban még 2031-2032-es üzembe helyezésről beszéltek. A Politico birtokába került bizalmas ütemterv ráadásul már most egyéves lemaradást mutat, ezért az sem zárható ki, hogy az új blokkok csak 2035 után készülnek el. A Roszatom állítja, hogy a beruházás az egyeztetett menetrend szerint halad, konkrét átadási időpontot azonban nem közölt. Ahogy korábban megírtuk: Paks II. megkapta Brüsszelből a selyemzsinórt, így már könnyű leállítani az új magyar atomerőmű építését – végre nyugodtan kirúghatja az oroszokat a Tisza-kormány
A portál kiemeli az atomerőmű fontos szerepét a magyar energiaellátásban, majd hozzátette, a jövője ellentmondásos, mert MAgyar Péter miniszterelnök nyíltan bírálja Oroszországot – máris felülvizsgálat alá helyezte az erőművet .
A megszerzett dokumentum alapján portál azt álltja: a beruházást vezető orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom bizalmas építési ütemterve szerint a két új blokk közül a második, vagyis a 6-os blokk ideiglenes átvétele és üzemeltetési engedélyének megszerzése csak 2034. december 30-án történhet meg. Korábban 2032-t jelölték meg a projekt várható befejezési időpontjaként.
Az oroszok szerint minden rendben
A dokumentum azért is figyelemre méltó, mert a Roszatom nyilvánosan továbbra is azt állítja: az építkezés a magyar féllel egyeztetett ütemezés szerint halad. A vállalat a Politicónak azt közölte, hogy a reaktorok a korábban meghatározott időkereten belül készülnek el, konkrét dátumot azonban nem nevezett meg. A Roszatom szerint az 5-ös blokk alapozása már 80 százalékban elkészült, és a munkálatokat az év végéig befejezik. Közben a 6-os blokk munkagödrének kialakítása is zajlik, ezt követően kezdődhet meg az első beton kiöntésének előkészítése.
Már most egy év a lemaradás
A Politico által megismert táblázat 2015-ig visszamenően tartalmazza a beruházás engedélyezési és kivitelezési mérföldköveit. A dokumentum szerint a 6-os blokk első betonjának kiöntését 2026. szeptember 6-ra tervezték, a teljes beruházás utolsó szabályozási és átadási lépéseit pedig 2034 végére ütemezték. Az 5-ös blokk első betonját 2026 februárjában öntötték ki. A belső táblázat szerint ennek eredetileg már 2025 márciusában meg kellett volna történnie. A projekt tehát az új, 2034-es befejezési dátumot tartalmazó menetrendhez képest is csaknem egyéves késésben van. Ez alapján a Politico szerint az sem zárható ki, hogy Paks II. tényleges befejezése 2034 decemberénél is későbbre tolódik.
A fájl metaadatainak vizsgálata azt mutatta, hogy a táblázatot eredetileg 2015-ben hozták létre, majd az elmúlt évtizedben többször frissítették. A lap ugyanakkor nem tudta megállapítani, mikor módosították legutóbb.
Hírszerzési forrástól származnak az iratok
Az ütemterv egy nagyobb dokumentumcsomag része, amelyet egy névtelenséget kérő hírszerzési tisztviselő juttatott el a laphoz. Ugyanettől a forrástól származtak azok az iratok is, amelyek alapján a Politico korábban a Roszatom egyiptomi beruházásánál feltárt biztonsági és kivitelezési problémákról írt. Az egyiptomi el-dabaai atomerőműben ugyanolyan VVER-1200-as reaktorokat építenek, mint amilyeneket Paks II.-höz terveztek. A dokumentumok minőségi problémákról, projektirányítási hiányosságokról, valamint az egyiptomi hatóság által felrótt gondatlanságról és a nukleáris biztonsági kultúra megsértéséről szóltak.
Az orosz külügyminisztérium álhírterjesztéssel vádolta meg a Politicót, és visszautasította a Roszatom építési problémáiról szóló állításokat. A magyar kormány nem válaszolt a lap megkereséseire. A Paks II. Zrt. szóvivője annyit közölt, hogy a magyar kormány jelenleg felülvizsgálja a beruházást. Hozzátette: a projekt összetettsége miatt ez időigényes folyamat, pontosabb tájékoztatást pedig csak a vizsgálat lezárása után tudnak adni.
A Roszatom szerint a tervek szerint halad a beruházás
Vlagyimir Putyin augusztus végén, az orosz atomipar történetét ünneplő tanácskozáson a Roszatom magas biztonsági követelményeit és az atomerőművek megbízható működését méltatta. Kiemelte azt is, hogy a vállalat világszerte 28 blokkot tartalmazó építési portfólióval rendelkezik. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója ugyanezen a találkozón azt mondta, hogy a vállalat indiai, kínai, törökországi, egyiptomi, iráni, bangladesi és magyarországi projektjei egyaránt zökkenőmentesen haladnak.
Ezt azonban nemcsak az új dokumentumok kérdőjelezik meg. Paks II. már eddig is nagyjából egy évtizedes késést halmozott fel az eredeti elképzelésekhez képest. A 2014-ben, Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megállapodása alapján elindított projekt első blokkjának eredetileg 2025–2026 körül kellett volna termelésbe állnia. Szijjártó Péter még 2026 februárjában is azt mondta, hogy a 2031–2032-es üzembe helyezés teljesen reális. Az új belső ütemterv alapján azonban ezt már maga a Roszatom sem tartja elérhetőnek - írja a portál.
Már ezermilliárd forintot költött Magyarország
A Roszatom a beruházás során magyar, francia és orosz vállalkozókkal, valamint beszállítókkal dolgozik együtt. A projekt magyar oldali felügyeletét az állami tulajdonú Paks II. Zrt. látja el. A kivitelezést tovább nehezítette, hogy a Roszatom és a Siemens Energy 2026 februárjában megszüntette együttműködését. A háttérben az állt, hogy a német kormány nem adta meg a szükséges exportengedélyt a Siemens egyik vállalatának ahhoz, hogy részt vegyen az orosz vezetésű beruházásban.
Jávor Benedek volt európai parlamenti képviselő a Politicónak azt mondta, nem lepte meg az újabb csúszás. Szerinte Magyarország már megközelítőleg ezermilliárd forintot, mintegy 2,7 milliárd eurót költött a projektre. Úgy vélte, minél előbb ismeri fel a magyar kormány a beruházással járó kezelhetetlen kockázatokat, és minél hamarabb mond le a projektről, annál kisebb lehet az ország pénzügyi vesztesége.
A magyar kormány többszöri megkeresésre sem kívánt nyilatkozni, míg az orosz külügyminisztérium sem válaszolt közvetlenül, de a hét elején egy hosszú cikket tett közzé , amelyben „álhírekkel” vádolta a Politicot-t, és elutasította a Roszatom építési problémáival kapcsolatos vádakat.