Átszakadt a gát, ömlik a titkosszolgálati információ Paks II-ről: állítják, az oroszok nem építik meg időben, éveket csúszik az új atomerőmű átadása – megszólalt a Roszatom

Legalább 2034 végéig tolódhat a Paks II. atomerőmű befejezése, miközben korábban még 2031-2032-es üzembe helyezésről beszéltek. A Politico birtokába került bizalmas ütemterv ráadásul már most egyéves lemaradást mutat, ezért az sem zárható ki, hogy az új blokkok csak 2035 után készülnek el. A Roszatom állítja, hogy a beruházás az egyeztetett menetrend szerint halad, konkrét átadási időpontot azonban nem közölt. Ahogy korábban megírtuk: Paks II. megkapta Brüsszelből a selyemzsinórt, így már könnyű leállítani az új magyar atomerőmű építését – végre nyugodtan kirúghatja az oroszokat a Tisza-kormány

Csúszhat Paks II. átadása a Brüsszel hivatalos hangja, a Politico szerint/ Fotó: AFP

A portál kiemeli az atomerőmű fontos szerepét a magyar energiaellátásban, majd hozzátette, a jövője ellentmondásos, mert MAgyar Péter miniszterelnök nyíltan bírálja Oroszországot – máris felülvizsgálat alá helyezte az erőművet .

A megszerzett dokumentum alapján portál azt álltja: a beruházást vezető orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom bizalmas építési ütemterve szerint a két új blokk közül a második, vagyis a 6-os blokk ideiglenes átvétele és üzemeltetési engedélyének megszerzése csak 2034. december 30-án történhet meg. Korábban 2032-t jelölték meg a projekt várható befejezési időpontjaként.

Az oroszok szerint minden rendben

A dokumentum azért is figyelemre méltó, mert a Roszatom nyilvánosan továbbra is azt állítja: az építkezés a magyar féllel egyeztetett ütemezés szerint halad. A vállalat a Politicónak azt közölte, hogy a reaktorok a korábban meghatározott időkereten belül készülnek el, konkrét dátumot azonban nem nevezett meg. A Roszatom szerint az 5-ös blokk alapozása már 80 százalékban elkészült, és a munkálatokat az év végéig befejezik. Közben a 6-os blokk munkagödrének kialakítása is zajlik, ezt követően kezdődhet meg az első beton kiöntésének előkészítése.

Már most egy év a lemaradás

A Politico által megismert táblázat 2015-ig visszamenően tartalmazza a beruházás engedélyezési és kivitelezési mérföldköveit. A dokumentum szerint a 6-os blokk első betonjának kiöntését 2026. szeptember 6-ra tervezték, a teljes beruházás utolsó szabályozási és átadási lépéseit pedig 2034 végére ütemezték. Az 5-ös blokk első betonját 2026 februárjában öntötték ki. A belső táblázat szerint ennek eredetileg már 2025 márciusában meg kellett volna történnie. A projekt tehát az új, 2034-es befejezési dátumot tartalmazó menetrendhez képest is csaknem egyéves késésben van. Ez alapján a Politico szerint az sem zárható ki, hogy Paks II. tényleges befejezése 2034 decemberénél is későbbre tolódik.