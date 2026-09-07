Többedik cikkében találgat Paks II.-ről a Politico, de vannak árulkodó jelei, hogy hol tart valójában az atomerőmű építése – itt a Roszatom válasza, nem lepődtünk meg

A két új paksi blokk építése a magyar féllel történt ütemterv szerint zajlik, azokat a meghatározott időkereten belül átadja a Roszatom a társaságtól kapott válasz szerint. A Világgazdaság azért kereste meg a Paks II projekt fővállalkozóját, mert a Politico belső, roszatomos dokumentumra hivatkozva azt írta, hogy a két új blokkból az elsőt csak 2034 végén adják át előzetesen. Pontos átadási határidőt a Roszatom sem a Politicóval, sem a Világgazdasággal nem közölt. Annyit jelzett még, hogy az első új blokk alapozásának már a 80 százalékánál tartanak, az év végére elérik a 100 százalékot. A második új blokknak jelenleg az alap gödrét ássák.

A Roszatom állítólagos dokumetumára hivatkozva írt a Politico későbbi atomerőműátadásról/Fotó: Paks II.

Egy ideje nem közölnek hivatalos dátumot

A két új, együtt 2400 megawattos blokk átadásának hivatalos időpontja ráadásul egy ideje valóban nem szerepel a hazai nyilvános kommunikációban. Az első, 2025-ös átadást tartalmazó dátumok után újabbak születtek, még 2023 derekáig is 2030-as és 2031-es évekről hallhattunk. Ezeket gyorsan felváltotta a 2031-2032-es, majd Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter váltott a máig is „hivatalos" 2030-as évek elejére. A váltásból máris legalább egy éves csúszásra következtethetünk, de vannak más fogódzók is.

Például az, hogy mivel az új paksi atomerőművel kapcsolatban álló beruházásoknak az építkezés feltételezett üteméhez igazodnak, e „külső" projektek ütemezéséből jó biztonsággal következtethetünk a paksi haladásra is.

A rendszerirányító Mavir hálózatfejlesztési stratégiájában találunk is egy olyan felsorolást, amely szerint egy új, 400 kilovoltos (kV) alállomást kell átadni a Paks II. csatlakoztatása érdekében 2029 és 2032 végéig.

A Mavir egy másik dokumentuma szerint 2031-ben és 2032-ben számít Paks II áramának megjelenésére.

Ugyanakkor az Országos Atomenergia Hivatal az utóbbi időben már olyan engedélyeket adott ki Paks II. kapcsán, amelyek 2035-ig hatályosak.

Igaz, a létesítmények elkészülhetnek ez előtt a dátum előtt is.

Van még pár év

A Világgazdaság a közelmúltban sorra vette, hogy jellemzően mennyi ideig tartott egy Paks II-höz hasonló orosz atomerőmű építése.