Teljesítette vállalásait az MFB, de Brüsszel szerint még várni kell az uniós pénzekre
Határidőre teljesültek azok a feltételek, amelyeket a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) vállalt annak érdekében, hogy minden, Magyarországnak járó Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) forrás lehívható legyen. Az elért mérföldköveknek köszönhetően többmilliárd eurónyi összeg kerül a magyar gazdaságba a KKV-khoz, bérlakás- és kollégiumi férőhely bővítési programokra és energiahatékonysági fejlesztésekre.
Rövid idő alatt kiemelt prioritású feladatok az RRF érdekében
A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) források lehívásához az MFB-nek több területen kellett rövid idő alatt kiemelt prioritású feladatként kidolgozni és végrehajtani a szükséges szakmai lépéseket és tranzakciókat. A folyamat legfontosabb pontjai:
- Villamosenergiahálózat-fejlesztési támogatási programok végrehajtása (Okosmérés elterjesztése, Villamosenergia-hálózat fejlesztési támogatás), valamint
- RRF forrású, csaknem 2 milliárd eurós tőkeemelésből 2031-ig megvalósuló pénzügyi eszköz termékek kidolgozásának megkezdése
Valamennyi program esetében a rögzített lépések igazolt teljesítését 2026. augusztus 31-ig kellett megtenni. Az MFB augusztus 27-ig számos alátámasztó és kísérő dokumentációt dolgozott ki és adott át a Nemzeti Hatóság és a Gazdasági és Energetikai Minisztérium számára és már a hivatalos határidő lejárta előtt teljesítettként lejelentette a felelősségi körébe tartozó mérföldköveket a Nemzeti Hatóság felé. A mérföldkövek véglegesre jelentése az Európai Bizottság felé is a végéhez közeledik.
A vállalások teljesítésével az MFB tevékenyen hozzájárult a még Magyarországnak járó RRF források rendkívül rövid határidős lehívásához, ezzel pedig a KKV-k versenyképességének célzott és hatékony növeléséhez, a kockázati és növekedési tőkebefektetések ösztönzéséhez, valamint a megfizethető lakhatást célzó fejlesztésekhez és az Európai Beruházási Bankkal (EIB) való szorosabb együttműködéshez is.
Hidegzuhany Brüsszelből
Meglepő nyilatkozatot tett az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság a magyar uniós pénzekről. Ez merőben másról szól, mint a Tisza-kormány hetek óta tartó győzelmi jelentései.
Legutóbb éppen tegnap, hétfőn nyilatkozta azt a közlekedési és beruházási miniszter, hogy a Tisza-kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához.
Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy aznap délután 2 órakor elérik azt az állapotot, hogy "Magyarország az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítette, tehát száz százalékos teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett."
Ehhez képest az Európai Bizottság friss nyilatkozata fordulatként értékelhető, mert egészen más képet fest. A Magyar Nemzet kérdezett rá náluk írásban, hogy pontosan mi a helyzet a magyar uniós pénzekkel. A lapnak arra a kérdésére, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) keretében befagyasztott pénzügyi forrásokat ténylegesen feloldották és átutalták-e már Magyarországnak,
az Európai Bizottság világos választ adott: nem, ez még nem történt meg.
Felhívták rá a figyelmet, hogy ehhez Magyarországnak még be kell nyújtania a hivatalos kifizetési kérelmét, amelyre a tagállamoknak jogilag 2026. szeptember 30-ig van idejük.