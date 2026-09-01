Teljesítette vállalásait az MFB, de Brüsszel szerint még várni kell az uniós pénzekre

Határidőre teljesültek azok a feltételek, amelyeket a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) vállalt annak érdekében, hogy minden, Magyarországnak járó Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) forrás lehívható legyen. Az elért mérföldköveknek köszönhetően többmilliárd eurónyi összeg kerül a magyar gazdaságba a KKV-khoz, bérlakás- és kollégiumi férőhely bővítési programokra és energiahatékonysági fejlesztésekre.

RRF forrás lehívása/Fotó: esfera / Shutterstock

Rövid idő alatt kiemelt prioritású feladatok az RRF érdekében

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) források lehívásához az MFB-nek több területen kellett rövid idő alatt kiemelt prioritású feladatként kidolgozni és végrehajtani a szükséges szakmai lépéseket és tranzakciókat. A folyamat legfontosabb pontjai:

Villamosenergiahálózat-fejlesztési támogatási programok végrehajtása (Okosmérés elterjesztése, Villamosenergia-hálózat fejlesztési támogatás), valamint

RRF forrású, csaknem 2 milliárd eurós tőkeemelésből 2031-ig megvalósuló pénzügyi eszköz termékek kidolgozásának megkezdése

Valamennyi program esetében a rögzített lépések igazolt teljesítését 2026. augusztus 31-ig kellett megtenni. Az MFB augusztus 27-ig számos alátámasztó és kísérő dokumentációt dolgozott ki és adott át a Nemzeti Hatóság és a Gazdasági és Energetikai Minisztérium számára és már a hivatalos határidő lejárta előtt teljesítettként lejelentette a felelősségi körébe tartozó mérföldköveket a Nemzeti Hatóság felé. A mérföldkövek véglegesre jelentése az Európai Bizottság felé is a végéhez közeledik.

A vállalások teljesítésével az MFB tevékenyen hozzájárult a még Magyarországnak járó RRF források rendkívül rövid határidős lehívásához, ezzel pedig a KKV-k versenyképességének célzott és hatékony növeléséhez, a kockázati és növekedési tőkebefektetések ösztönzéséhez, valamint a megfizethető lakhatást célzó fejlesztésekhez és az Európai Beruházási Bankkal (EIB) való szorosabb együttműködéshez is.

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