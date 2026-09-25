Mégis, mi történik? Magyarország most dobott ki az ablakon 11 milliárd euró uniós pénzt, nem kell a Tisza-kormánynak – azonnal szétosztják más tagállamok között

A SAFE-program keretében az Európai Unió összesen 150 milliárd euró értékű, kedvezményes hitelkeretet biztosít a tagállamok védelmi beruházásainak finanszírozására. Magyarország korábban 16 milliárd euróra pályázott, most azonban ennek alig több mint egyharmadát venné igénybe.

Ruszin-Szendi Romulusz nemrégiben beszélt a SAFE-hitelről / Fotó: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló

Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője a testület sajtótájékoztatóján közölte, hogy a tagállamok maguk döntenek a hitel összegéről, az elérhető források mértéke nem változott.

Kevesebb SAFE-forrás érkezik Magyarországra

Brüsszel már megkapta a magyar hatóságoktól a végleges hitelösszegre vonatkozó információt. A felek jelenleg a frissített magyar tervről egyeztetnek, amelyet a Bizottság várakozásai szerint rövid időn belül benyújtanak − közölték a HVG-vel uniós források.

Magyarország mellett több tagállam is úgy döntött, hogy nem használják fel a teljes keretet. Az Európai Bizottság ezért még idén új felhívást tervez közzétenni, amelyben a fennmaradó forrásokra lehet pályázni.

A honvédelmi miniszter nemrégiben beszélt a SAFE-hitelről

Ruszin-Szendi Romulusz csütörtökön közölte, hogy a kormány mérlegeli azokat a lehetőségeket, amelyek segítik a haderőfejlesztést anélkül, hogy túlzottan megterhelnék az államháztartást. A SAFE-program kapcsán hangsúlyozta, hogy ez egy hitel, így ezeket a forrásokat később vissza kell fizetni.

A kormány mérlegeli a lehetőségeket, amelyek valóban segítik a honvédelmi fejlesztéseket. Mindezt úgy, hogy közben nem terhelik meg túlzottan az államháztartást

− fogalmazott a miniszter.

Miért jó üzlet a SAFE-program?

Ahogy felmerült egy új pályázat kiírásának lehetősége, Paweł Zalewski lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes azonnal érdeklődését fejezte ki.

Ez egy újabb esély Lengyelország számára

− fogalmazott a politikus.

A tét hatalmas, mivel a SAFE-program teljes kerete 150 milliárd euró, így hatalmas összegek keresnek majd rövid időn belül új gazdát. Lengyelország egyébként az első kör legnagyobb nyertese volt: 43,7 milliárd eurót a programban részt vevő 18 ország közül.

Varsó most azért is lehet különösen kedvező helyzetben, mert Olaszország várhatóan nem használja fel a számára eredetileg elkülönített teljes összeget. Brüsszel korábban 14,9 milliárd eurós keretet javasolt Rómának, Antonio Tajani olasz külügyminiszter azonban 6-9 milliárd eurós igényről beszélt, Giorgia Meloni miniszterelnök pedig ennél is kevesebbről, 4-5 milliárd euróról.